https://sputniknews.uz/20260917/mecca-dron-hujum-urinish-60511606.html
Ўзбекистон муқаддас Маккага дрон билан ҳужум қилишга уринишни қоралади
Ўзбекистон муқаддас Маккага дрон билан ҳужум қилишга уринишни қоралади
Sputnik Ўзбекистон
Муқаддас Макка шаҳри жанубида дрон уриб туширилди. Ўзбекистон ТИВ ҳужумга уринишни қатъиян қоралаб, Саудия Арабистони билан тўлиқ бирдамлик билдирди.
2026-09-17T15:56+0500
2026-09-17T15:56+0500
2026-09-17T16:11+0500
ўзбекистон тив
саудия арабистони
макка
баёнот
яман
учувчисиз қурилма
сиёсат
ўзбекистон
ҳусийлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c25028722683309c0acad413a93b179d.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Саудия Арабистонидаги муқаддас Макка шаҳрига учувчисиз учиш аппаратидан фойдаланган ҳолда ҳужум қилишга уринишни қатъиян қоралади.Вазирлик баёнотида Саудия Арабистони билан тўлиқ бирдамлик билдирилиб, муқаддас қадамжолар, тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмасига таҳдид солувчи ҳар қандай ҳаракатлар номақбул экани таъкидланди.Гап 15 сентябрь куни содир бўлган воқеа ҳақида кетмоқда. Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция Макка томон йўналган дрон шаҳар жанубида тутиб қолиниб, тақиқланган ҳаво ҳудудига киришидан олдин йўқ қилинганини маълум қилди. Саудия томони дрон Ямандаги ҳусийлар томонидан учирилганини билдирди.Ҳусийлар эса Макка ёки бошқа диний қадамжоларни нишонга олганини рад этди.Ўзбекистон ТИВ минтақада кескинликни камайтириш, можаронинг янада тарқалишига йўл қўймаслик ҳамда тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлашини билдирди.
https://sputniknews.uz/20260913/saudi-arabia-hujumlar-60405258.html
саудия арабистони
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/0f/45200945_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_d41c036df34fd2889f9e722ab936c073.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ўзбекистон тив, саудия арабистони, макка, баёнот, яман, учувчисиз қурилма, сиёсат, ўзбекистон, ҳусийлар
ўзбекистон тив, саудия арабистони, макка, баёнот, яман, учувчисиз қурилма, сиёсат, ўзбекистон, ҳусийлар
Ўзбекистон муқаддас Маккага дрон билан ҳужум қилишга уринишни қоралади
15:56 17.09.2026 (янгиланди: 16:11 17.09.2026)
Саудия кучлари муқаддас Макка шаҳри жанубида учувчисиз учиш аппаратини уриб туширди. Ўзбекистон ҳужумга уринишни қоралади.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Ташқи ишлар вазирлиги Саудия Арабистонидаги муқаддас Макка шаҳрига учувчисиз учиш аппаратидан фойдаланган ҳолда ҳужум қилишга уринишни қатъиян қоралади
.
Вазирлик баёнотида Саудия Арабистони билан тўлиқ бирдамлик билдирилиб, муқаддас қадамжолар, тинч аҳоли ва фуқаролик инфратузилмасига таҳдид солувчи ҳар қандай ҳаракатлар номақбул экани таъкидланди.
Ўзбекистон барча томонларни вазминлик намоён этишга, халқаро ҳуқуқ нормаларига риоя қилишга, давлатларнинг суверенитети, мустақиллиги ва ҳудудий яхлитлигини ҳурмат қилишга чақирди.
Гап 15 сентябрь куни содир бўлган воқеа ҳақида кетмоқда. Саудия Арабистони бошчилигидаги коалиция Макка томон йўналган дрон шаҳар жанубида тутиб қолиниб, тақиқланган ҳаво ҳудудига киришидан олдин йўқ қилинганини маълум қилди. Саудия томони дрон Ямандаги ҳусийлар томонидан учирилганини билдирди.
Ҳусийлар эса Макка ёки бошқа диний қадамжоларни нишонга олганини рад этди.
Ўзбекистон ТИВ минтақада кескинликни камайтириш, можаронинг янада тарқалишига йўл қўймаслик ҳамда тинчлик, хавфсизлик ва барқарорликни таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларни қўллаб-қувватлашини билдирди.