https://sputniknews.uz/20260917/cis-havo-mudofaa-tizim-yigilish-60514754.html
МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади
МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда ҳаво мудофааси кучларини замонавий таҳдидларга мослаштириш, дронларга қарши кураш, 2027 йилги қўшма жанговар навбатчилик, ҳарбий-техник ҳамкорлик ва қуролларни модернизация қилиш масалалари кўриб чиқилди.
2026-09-17T17:42+0500
2026-09-17T17:42+0500
2026-09-17T17:49+0500
ҳаво мудофаа тизими
ўзбекистон
мдҳ
киберхавфсизлик
сунъий интеллект
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60513723_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_52a9290fc732db560e6c595daac4f808.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Чўлпонотада МДҲ давлатлари Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги Ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 63-йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Унда МДҲнинг бирлашган ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ривожлантириш, 2027 йилда қўшма жанговар навбатчиликни ташкил этиш ҳамда жанговар ва тезкор тайёргарлик тадбирларини режалаштириш масалалари муҳокама қилинди.МДҲ Ижроия қўмитаси Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти директори Евгений Клемез замонавий можаролар тажрибаси, ракета-космик технологиялар ва янги ҳужум воситалари ҳаво мудофааси тизимини янгилашни талаб қилаётганини айтди. Йиғилишда, шунингдек, қурол-яроғ ва ҳарбий техникани ишлаб чиқиш, модернизация қилиш ва таъмирлаш бўйича ҳамкорлик, роботлаштириш, сунъий интеллект, киберҳимоя ва технологик мустақиллик масалалари кўриб чиқилди.Ўзбекистон делегацияси таркибида Ҳаво ҳужумидан мудофаа қўшинлари ва Ҳарбий ҳаво кучлари қўмондони генерал-майор Аҳмад Бурҳонов иштирок этди. У МДҲ Ижроия қўмитаси ёрлиғи билан тақдирланди.Йиғилиш якунида делегациялар ҳаво мудофааси соҳасидаги икки ва кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик, шунингдек, ягона ва бирлашган минтақавий тизимларни ривожлантириш бўйича келишувларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260419/tashkent-cis-havo-hujum-mudofaa-yigilish-56984758.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60513723_60:0:1140:810_1920x0_80_0_0_b510020d7ad8b94f1ffca1d33b4b993c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ҳаво мудофаа тизими, ўзбекистон, мдҳ, киберхавфсизлик, сунъий интеллект, жамият
ҳаво мудофаа тизими, ўзбекистон, мдҳ, киберхавфсизлик, сунъий интеллект, жамият
МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади
17:42 17.09.2026 (янгиланди: 17:49 17.09.2026)
Чўлпонотада МДҲ давлатлари ҳаво мудофаасини дронларга қарши мослаштириш ва 2027 йилги қўшма навбатчиликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Чўлпонотада МДҲ давлатлари Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги Ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 63-йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди
.
Унда МДҲнинг бирлашган ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ривожлантириш, 2027 йилда қўшма жанговар навбатчиликни ташкил этиш ҳамда жанговар ва тезкор тайёргарлик тадбирларини режалаштириш масалалари муҳокама қилинди.
МДҲ Ижроия қўмитаси Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти директори Евгений Клемез замонавий можаролар тажрибаси, ракета-космик технологиялар ва янги ҳужум воситалари ҳаво мудофааси тизимини янгилашни талаб қилаётганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, асосий устувор йўналишлардан бири тизимни учувчисиз учиш аппаратларини аниқлаш ва ушлашга мослаштиришдир.
Йиғилишда, шунингдек, қурол-яроғ ва ҳарбий техникани ишлаб чиқиш, модернизация қилиш ва таъмирлаш бўйича ҳамкорлик, роботлаштириш, сунъий интеллект, киберҳимоя ва технологик мустақиллик масалалари кўриб чиқилди.
Ўзбекистон делегацияси таркибида Ҳаво ҳужумидан мудофаа қўшинлари ва Ҳарбий ҳаво кучлари қўмондони генерал-майор Аҳмад Бурҳонов иштирок этди. У МДҲ Ижроия қўмитаси ёрлиғи билан тақдирланди.
Йиғилиш якунида делегациялар ҳаво мудофааси соҳасидаги икки ва кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик, шунингдек, ягона ва бирлашган минтақавий тизимларни ривожлантириш бўйича келишувларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.