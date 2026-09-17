Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260917/cis-havo-mudofaa-tizim-yigilish-60514754.html
МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади
МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади
Sputnik Ўзбекистон
Йиғилишда ҳаво мудофааси кучларини замонавий таҳдидларга мослаштириш, дронларга қарши кураш, 2027 йилги қўшма жанговар навбатчилик, ҳарбий-техник ҳамкорлик ва қуролларни модернизация қилиш масалалари кўриб чиқилди.
2026-09-17T17:42+0500
2026-09-17T17:49+0500
ҳаво мудофаа тизими
ўзбекистон
мдҳ
киберхавфсизлик
сунъий интеллект
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60513723_0:68:1200:743_1920x0_80_0_0_52a9290fc732db560e6c595daac4f808.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Чўлпонотада МДҲ давлатлари Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги Ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 63-йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.Унда МДҲнинг бирлашган ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ривожлантириш, 2027 йилда қўшма жанговар навбатчиликни ташкил этиш ҳамда жанговар ва тезкор тайёргарлик тадбирларини режалаштириш масалалари муҳокама қилинди.МДҲ Ижроия қўмитаси Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти директори Евгений Клемез замонавий можаролар тажрибаси, ракета-космик технологиялар ва янги ҳужум воситалари ҳаво мудофааси тизимини янгилашни талаб қилаётганини айтди. Йиғилишда, шунингдек, қурол-яроғ ва ҳарбий техникани ишлаб чиқиш, модернизация қилиш ва таъмирлаш бўйича ҳамкорлик, роботлаштириш, сунъий интеллект, киберҳимоя ва технологик мустақиллик масалалари кўриб чиқилди.Ўзбекистон делегацияси таркибида Ҳаво ҳужумидан мудофаа қўшинлари ва Ҳарбий ҳаво кучлари қўмондони генерал-майор Аҳмад Бурҳонов иштирок этди. У МДҲ Ижроия қўмитаси ёрлиғи билан тақдирланди.Йиғилиш якунида делегациялар ҳаво мудофааси соҳасидаги икки ва кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик, шунингдек, ягона ва бирлашган минтақавий тизимларни ривожлантириш бўйича келишувларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.
https://sputniknews.uz/20260419/tashkent-cis-havo-hujum-mudofaa-yigilish-56984758.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60513723_60:0:1140:810_1920x0_80_0_0_b510020d7ad8b94f1ffca1d33b4b993c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ҳаво мудофаа тизими, ўзбекистон, мдҳ, киберхавфсизлик, сунъий интеллект, жамият
ҳаво мудофаа тизими, ўзбекистон, мдҳ, киберхавфсизлик, сунъий интеллект, жамият

МДҲ ҳаво мудофааси тизими дронларга қарши мослаштирилади

17:42 17.09.2026 (янгиланди: 17:49 17.09.2026)
© Исполнительный комитет СНГЗаседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ.
Заседание Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны СНГ. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 17.09.2026
© Исполнительный комитет СНГ
Oбуна бўлиш
Чўлпонотада МДҲ давлатлари ҳаво мудофаасини дронларга қарши мослаштириш ва 2027 йилги қўшма навбатчиликни муҳокама қилди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Чўлпонотада МДҲ давлатлари Мудофаа вазирлари кенгаши ҳузуридаги Ҳаво ҳужумидан мудофаа масалалари бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 63-йиғилиши бўлиб ўтди. Бу ҳақда МДҲ Ижроия қўмитаси матбуот хизмати хабар берди.
Унда МДҲнинг бирлашган ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимини ривожлантириш, 2027 йилда қўшма жанговар навбатчиликни ташкил этиш ҳамда жанговар ва тезкор тайёргарлик тадбирларини режалаштириш масалалари муҳокама қилинди.
МДҲ Ижроия қўмитаси Хавфсизлик соҳасида ҳамкорлик департаменти директори Евгений Клемез замонавий можаролар тажрибаси, ракета-космик технологиялар ва янги ҳужум воситалари ҳаво мудофааси тизимини янгилашни талаб қилаётганини айтди.
Унинг сўзларига кўра, асосий устувор йўналишлардан бири тизимни учувчисиз учиш аппаратларини аниқлаш ва ушлашга мослаштиришдир.
Йиғилишда, шунингдек, қурол-яроғ ва ҳарбий техникани ишлаб чиқиш, модернизация қилиш ва таъмирлаш бўйича ҳамкорлик, роботлаштириш, сунъий интеллект, киберҳимоя ва технологик мустақиллик масалалари кўриб чиқилди.
Ўзбекистон делегацияси таркибида Ҳаво ҳужумидан мудофаа қўшинлари ва Ҳарбий ҳаво кучлари қўмондони генерал-майор Аҳмад Бурҳонов иштирок этди. У МДҲ Ижроия қўмитаси ёрлиғи билан тақдирланди.
Йиғилиш якунида делегациялар ҳаво мудофааси соҳасидаги икки ва кўп томонлама ҳарбий ҳамкорлик, шунингдек, ягона ва бирлашган минтақавий тизимларни ривожлантириш бўйича келишувларни амалга ошириш масалаларини муҳокама қилди.
Два истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet швейцарских ВВС выступают на авиашоу в Бернском Оберланде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2026
Тошкентда МДҲ ҲҲМ раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтди: кучли ҳаво ҳужумидан мудофаа нега муҳим?
19 Апрел, 19:21
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0