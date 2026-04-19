Ўзбекистон
ўзб
Sputnik Ўзбекистон
https://sputniknews.uz/20260419/tashkent-cis-havo-hujum-mudofaa-yigilish-56984758.html
Тошкентда МДҲ ҲҲМ раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтди: кучли ҳаво ҳужумидан мудофаа нега муҳим?
Тошкентда МДҲ ҲҲМ раҳбарлари йиғилиши бўлиб ўтди: кучли ҳаво ҳужумидан мудофаа нега муҳим?
Sputnik Ўзбекистон
Тошкентда МДҲ ҳаво мудофааси бўйича қўмита йиғини ўтди. Эрон, Ироқ, Ливия ва Югославия мисоли осмонини ишончли ҳимоя қила олмаган давлатлар кўпинча аввало ҳаводан зарба қабул қилишини кўрсатди.
ҳаво мудофаа тизими
мдҳ
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29411505_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d001d677b049be5bbad866a1f99f9783.jpg
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. 16 апрель куни Тошкентда МДҲ давлатлари мудофаа вазирлари кенгаши қошидаги ҳаво мудофааси бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 62-йиғилиши ўтди. Унда ҳаво ҳудуди хавфсизлиги, қўшма тайёргарлик, алоқа ва автоматлаштириш тизимларини янгилаш, шунингдек, дронларга қарши кураш масалалари муҳокама қилиндиСўнгги урушлар эса бу мавзунунг нега долзарблигини яна бир бор кўрсатди: осмонини ишончли ҳимоя қила олмаган давлатлар одатда аввало ҳаводан зарба қабул қилади.2026 йил баҳоридаги уруш ҳақида Reuters ёзган материалларда АҚШ томони Эрон ҳаво мудофааси тизимларининг тахминан 80 фоизи йўқ қилинганини айтган. Ливан ҳам сўнгги йилларда қайта-қайта зарбалар майдонига айланди.Тарихда бундай мисоллар кўп:Бу мисоллар бир нарсани кўрсатади: ҳаво мудофааси шунчаки техник тизим эмас. Осмонини ёпа олмаган давлатга уруш кўпинча ҳаводан келади. Кучли ва қатламли ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими ҳужумни бутунлай истисно қилмаслиги мумкин, аммо унинг хавфи ва нархини оширади.
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/0a/18/29411505_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fb34df8421f276d638d463162ef97c21.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ошкент, мдҳ, ҳаво мудофааси, ҳаво ҳимояси, пво, эрон, ливан, ироқ, ливия, югославия, сербия, миср, сувайш инқирози, олти кунлик уруш, афғонистон, нато, исроил, ақш, саддам ҳусайн, муаммар қаззофий
19:21 19.04.2026 (янгиланди: 19:43 19.04.2026)
© AFP 2023 / Fabrice CoffriniДва истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet швейцарских ВВС выступают на авиашоу в Бернском Оберланде
Два истребителя McDonnell Douglas F/A-18 Hornet швейцарских ВВС выступают на авиашоу в Бернском Оберланде - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.04.2026
© AFP 2023 / Fabrice Coffrini
Oбуна бўлиш
Тошкентда МДҲнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа бўйича йиғини ўтди. Мақолада айрим давлатлар мисолида кучли ҳаво ҳимоясининг аҳамиятига тўхталиб ўтилади.
ТОШКЕНТ, 19 апр — Sputnik. 16 апрель куни Тошкентда МДҲ давлатлари мудофаа вазирлари кенгаши қошидаги ҳаво мудофааси бўйича мувофиқлаштирувчи қўмитанинг 62-йиғилиши ўтди. Унда ҳаво ҳудуди хавфсизлиги, қўшма тайёргарлик, алоқа ва автоматлаштириш тизимларини янгилаш, шунингдек, дронларга қарши кураш масалалари муҳокама қилинди
Сўнгги урушлар эса бу мавзунунг нега долзарблигини яна бир бор кўрсатди: осмонини ишончли ҳимоя қила олмаган давлатлар одатда аввало ҳаводан зарба қабул қилади.
Бунинг энг яқин мисолларидан бири — Эрон. 2025 йил июнда Исроил Эроннинг Natanz, Fordow ва Isfahan каби муҳим ядровий объектларига зарба берди; 22 июнда АҚШ ҳам шу объектларни нишонга олди.
2026 йил баҳоридаги уруш ҳақида Reuters ёзган материалларда АҚШ томони Эрон ҳаво мудофааси тизимларининг тахминан 80 фоизи йўқ қилинганини айтган. Ливан ҳам сўнгги йилларда қайта-қайта зарбалар майдонига айланди.
Тарихда бундай мисоллар кўп:
1956 йилги Сувайш инқирозида Британия ва Франция аввало Миср аэродромларига зарба бериб, унинг ҳаво кучларини ишдан чиқаришга уринган;
1967 йилги Олти кунлик урушда эса Исроил кутилмаган ҳаво зарбаси билан Миср авиациясининг 90 фоиздан ортиғини ернинг ўзида йўқ қилди, Сурия ҳаво кучларини ҳам издан чиқарди ва шу тариқа тезда ҳавода устунликка эришди;
1982 йилда Ливанда жойлашган Сурия ҳаво мудофаа батареяларининг 19 таси қисқа вақт ичида йўқ қилинди;
1991 йилги “Саҳро бўрони”да эса Ироққа қарши кампаниянинг илк соатларидаёқ ҳаво устунлиги ўрнатилди.
Бу қоида фақат Яқин Шарқ ёки Африка учун эмас. Ҳатто Европада ҳам 1999 йилги Югославия/Сербияга қарши НАТО кампанияси аввало ҳаво мудофаасини бостиришдан бошланган ва бир неча кун ичида иттифоқчи авиация бутун Сербия бўйлаб ҳам стратегик, ҳам тактик нишонларга зарба бера бошлаган;
Афғонистонда 2001 йилга келиб Толибон ҳаво мудофааси деярли сезилмас даражада эди ва коалиция ўнинчи кундан бошлаб нишонларни кечаю кундуз ура олди;
2003 йилда АҚШ бошчилигидаги коалиция Саддам Ҳусайн бошқарувидаги Ироққа қарши урушни ҳаводаги устунлик билан бошлади ва қисқа вақт ичида ҳаво ҳукмронлигини қўлга олди;
2011 йилда эса АҚШ ва унинг иттифоқчилари Муаммар Қаззофий бошқарувидаги Ливия ҳаво мудофааси нишонларига биринчи куниёқ 110 та қанотли ракета учирди. Шундан кейин Ливия устида парвозлар тақиқланган ҳудуд ўрнатилиб, ҳаво кампанияси бошланди.
Бу мисоллар бир нарсани кўрсатади: ҳаво мудофааси шунчаки техник тизим эмас. Осмонини ёпа олмаган давлатга уруш кўпинча ҳаводан келади. Кучли ва қатламли ҳаво ҳужумидан мудофаа тизими ҳужумни бутунлай истисно қилмаслиги мумкин, аммо унинг хавфи ва нархини оширади.
В Ташкенте прошло заседание Координационного Комитета по вопросам ПВО стран СНГ - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.04.2026
Тошкентда МДҲнинг ҳаво ҳужумидан мудофаа бўйича қўмитаси йиғилиши бўлиб ўтди
15 Апрел, 15:03
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0