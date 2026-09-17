https://sputniknews.uz/20260917/china-uzbekistan-bozor-60497520.html
Хитой Ўзбекистон тарвузи учун бозорини очди — навбатда яна 7 маҳсулот
Хитой Ўзбекистон тарвузи учун бозорини очди — навбатда яна 7 маҳсулот
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Хитой тарвуз экспорти протоколини имзолади. Томонлар яна 7 турдаги маҳсулот, гўшт ва сут экспорти, электрон сертификатлар, лабораториялар ва божхона маълумотларини алмашишни муҳокама қилди.
2026-09-17T09:58+0500
2026-09-17T09:58+0500
2026-09-17T10:10+0500
божхона
божхона қўмитаси
рақамли технологиялар
экспорт
гўшт
мева-сабзавот
озиқ-овқат
иқтисод
хитой
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60496677_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_dcd3784c5084fc46c95376fcd4d36817.jpg
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Ўзбекистон ва Хитой янги узилган тарвузни Хитой бозорига экспорт қилиш бўйича фитосанитар талабларни келишиб олди. Тегишли баённома Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги қўмитаси раиси Азизбек Урунов ва Хитой Бош божхона маъмурияти раҳбари Сун Мей Жун учрашуви якунида имзоланди.Шунингдек, озиқ-овқат ва ўсимлик маҳсулотлари учун электрон сертификатларни босқичма-босқич жорий этиш бўйича иш режаси қабул қилинди.Томонлар Хитой бозорига яна 7 турдаги маҳсулот — олма, нок, пиёз, хурмо, қуритилган анжир, тариқ ва кунгабоқар уруғини экспорт қилиш бўйича фитосанитар жараёнларни тезлаштиришни муҳокама қилди.Ҳозир Хитойга Ўзбекистондан фитосанитар сертификат асосида 38 турдаги мева-сабзавот маҳсулотини экспорт қилиш мумкин. 2025 йилда ушбу бозорга 193 минг тонна маҳсулот 210 млн долларга етказиб берилган.Ветеринария йўналишида Ўзбекистон гўшти ва гўшт маҳсулотларини Хитой бозорига киритиш жараёни, шунингдек, сут ва сут маҳсулотлари учун бозорни очиш масаласи кўриб чиқилди. Бунинг учун ветеринария назорати тизимини баҳолаш, талабларни келишиш, корхоналарни инспекциядан ўтказиш ва Хитой реестрига киритиш талаб этилади.Сун Мей Жун ташриф давомида Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов билан ҳам учрашди.Шунингдек, лабораториялар ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, ўзбекистонлик мутахассисларни Хитойда ўқитиш ва стажировкага юбориш бўйича "йўл харитаси" ишлаб чиқишга келишилди.
https://sputniknews.uz/20260803/uzbekistan-euea-bojxona-tizim-59464838.html
хитой
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/11/60496677_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_5e4d548ea74e65c38157c4fd5d4ed344.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
божхона, божхона қўмитаси, рақамли технологиялар, экспорт, гўшт, мева-сабзавот, озиқ-овқат, иқтисод, хитой, ўзбекистон
божхона, божхона қўмитаси, рақамли технологиялар, экспорт, гўшт, мева-сабзавот, озиқ-овқат, иқтисод, хитой, ўзбекистон
Хитой Ўзбекистон тарвузи учун бозорини очди — навбатда яна 7 маҳсулот
09:58 17.09.2026 (янгиланди: 10:10 17.09.2026)
Ташриф якунлари бўйича тарвуз экспортига доир ҳужжат имзоланди, яна 7 маҳсулот, гўшт ва сут бўйича жараёнлар муҳокама қилинди.
ТОШКЕНТ, 17 сен — Sputnik.
Ўзбекистон ва Хитой янги узилган тарвузни Хитой бозорига экспорт қилиш бўйича фитосанитар талабларни келишиб олди. Тегишли баённома Озиқ-овқат маҳсулотлари хавфсизлиги қўмитаси раиси Азизбек Урунов ва Хитой Бош божхона маъмурияти раҳбари Сун Мей Жун учрашуви якунида имзоланди
.
Шунингдек, озиқ-овқат ва ўсимлик маҳсулотлари учун электрон сертификатларни босқичма-босқич жорий этиш бўйича иш режаси қабул қилинди.
Тизим сертификатларни электрон алмашиш, уларнинг ҳақиқийлигини тез текшириш ва расмийлаштириш муддатларини қисқартиришни назарда тутади.
Томонлар Хитой бозорига яна 7 турдаги маҳсулот — олма, нок, пиёз, хурмо, қуритилган анжир, тариқ ва кунгабоқар уруғини экспорт қилиш бўйича фитосанитар жараёнларни тезлаштиришни муҳокама қилди.
Ҳозир Хитойга Ўзбекистондан фитосанитар сертификат асосида 38 турдаги мева-сабзавот маҳсулотини экспорт қилиш мумкин. 2025 йилда ушбу бозорга 193 минг тонна маҳсулот 210 млн долларга етказиб берилган.
Ветеринария йўналишида Ўзбекистон гўшти ва гўшт маҳсулотларини Хитой бозорига киритиш жараёни, шунингдек, сут ва сут маҳсулотлари учун бозорни очиш масаласи кўриб чиқилди. Бунинг учун ветеринария назорати тизимини баҳолаш, талабларни келишиш, корхоналарни инспекциядан ўтказиш ва Хитой реестрига киритиш талаб этилади.
Сун Мей Жун ташриф давомида Божхона қўмитаси раиси Акмалхўжа Мавлонов билан ҳам учрашди.
Томонлар божхона маълумотларини электрон алмашиш, электрон тижорат, бонд омборлари, экспресс жўнатмаларни назорат қилиш, доимий ишчи гуруҳ тузиш ва "Ягона дарча" тизимлари ўртасида маълумот алмашишни йўлга қўйиш бўйича таклифларни муҳокама қилди.
Шунингдек, лабораториялар ўртасида ҳамкорликни йўлга қўйиш, ўзбекистонлик мутахассисларни Хитойда ўқитиш ва стажировкага юбориш бўйича "йўл харитаси" ишлаб чиқишга келишилди.