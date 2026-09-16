https://sputniknews.uz/20260916/uzbekistan-xorij-kapital-korxonalar-60486561.html
Хитой, Россия ва Туркия Ўзбекистонда хорижий капиталли корхоналар сони бўйича етакчи
Хитой, Россия ва Туркия Ўзбекистонда хорижий капиталли корхоналар сони бўйича етакчи
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги 21 490 та корхона фаолият юритмоқда. Энг кўп корхона Хитой, Россия ва Туркия капитали иштирокида ташкил этилган.
2026-09-16T16:46+0500
2026-09-16T16:46+0500
2026-09-16T16:46+0500
миллий статистика қўмитаси
иқтисод
инфографика
корхона
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60483677_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a232d14f02b3aabf7f7672556a61ca93.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 сентябрь ҳолатига Хитой капитали иштирокидаги корхоналар сони 6 436 тага етган. Кейинги ўринларда Россия — 3 512 та ва Туркия — 2 327 та корхона билан бормоқда.Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 21 490 та корхона фаолият юритмоқда. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 5 544 тага ёки 26,8 фоизга кўп.Шундан 4 758 таси қўшма корхона, 16 732 таси эса хорижий корхона ҳисобланади.Жорий йилнинг январь–август ойларида хорижий инвестициялар иштирокида 3 836 та янги корхона ташкил этилди. Уларнинг 568 таси маҳсулот сотишдан даромад олишни бошлаган.Батафсил — Sputnik инфографикасида.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60483677_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_510ec65ce264c938feab6d2149d802aa.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, инфографика, корхона, ўзбекистон, инфографика
миллий статистика қўмитаси , иқтисод, инфографика, корхона, ўзбекистон, инфографика
Хитой, Россия ва Туркия Ўзбекистонда хорижий капиталли корхоналар сони бўйича етакчи
2026 йил 1 сентябрь ҳолатига Ўзбекистонда хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бир йилда 26,8 фоизга ошди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йил 1 сентябрь ҳолатига Хитой капитали иштирокидаги корхоналар сони 6 436 тага етган. Кейинги ўринларда Россия — 3 512 та ва Туркия — 2 327 та корхона билан бормоқда.
Умуман, мамлакатда хорижий инвестициялар иштирокидаги 21 490 та корхона фаолият юритмоқда. Бу бир йил аввалги кўрсаткичдан 5 544 тага ёки 26,8 фоизга кўп.
Шундан 4 758 таси қўшма корхона, 16 732 таси эса хорижий корхона ҳисобланади.
Жорий йилнинг январь–август ойларида хорижий инвестициялар иштирокида 3 836 та янги корхона ташкил этилди. Уларнинг 568 таси маҳсулот сотишдан даромад олишни бошлаган.
Батафсил — Sputnik
инфографикасида.