https://sputniknews.uz/20260916/uzbekistan-south-korea-muhim-mineral-60486342.html
Ўзбекистон ва Корея муҳим минералларда 4 млрд долларлик 120 та лойиҳани режалаштирмоқда
Ўзбекистон ва Корея муҳим минералларда 4 млрд долларлик 120 та лойиҳани режалаштирмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон ва Корея муҳим минераллар, яримўтказгичлар ва биофармацевтика соҳаларида ҳамкорликни кенгайтиради. Нурафшонда яримўтказгичлар бўйича қўшма марказ ташкил этилмоқда.
2026-09-16T16:08+0500
2026-09-16T16:08+0500
2026-09-16T16:08+0500
иқтисод
қазилма бойликлари
жанубий корея
божхона
битим
шавкат мирзиёев
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60485839_0:152:1900:1221_1920x0_80_0_0_3924995801b93c4bef1f9732f6c2726f.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистон Корея билан бирга муҳим минераллар соҳасида 4 млрд доллардан ортиқ 120 та лойиҳани амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” бизнес саммитида маълум қилди.Таъкидланишича, Ўзбекистоннинг минерал-хомашё базаси камида 3 трлн долларга баҳоланади.Нурафшондаги Келажак технологиялари маркази негизида яримўтказгичлар, саноат микроэлектроникаси ва янги материалларни лойиҳалаш ҳамда синовдан ўтказиш бўйича қўшма марказ ташкил этилмоқда. Шунингдек, тадқиқот, клиник база ва ишлаб чиқаришни бирлаштирувчи биофармацевтика кластерини ташкил этиш таклиф қилинди.Корея президенти Ли Чжэ Мён эса ҳамкорликни автомобиллар ва хомашё савдосидан истеъмол товарлари, биотехнология ва рақамли соҳаларга кенгайтиришни таклиф қилди. Сеул Марказий Осиёга савдо делегацияларини юбориш, минтақа маҳсулотларининг Корея бозорига киришини қўллаб-қувватлаш ва божхона жараёнларини рақамлаштиришни тезлаштиришини билдирди.Бизнес саммити арафасида компаниялар ўртасида ҳамкорлик бўйича 19 та меморандум имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260916/central-asia-south-korea-sammit-60480235.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60485839_0:0:1688:1266_1920x0_80_0_0_7772a7a0164037b9ce228c46c5d8ace7.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, қазилма бойликлари, жанубий корея, божхона, битим, шавкат мирзиёев, ўзбекистон
иқтисод, қазилма бойликлари, жанубий корея, божхона, битим, шавкат мирзиёев, ўзбекистон
Ўзбекистон ва Корея муҳим минералларда 4 млрд долларлик 120 та лойиҳани режалаштирмоқда
Томонлар хомашёни қазиб олишдан тортиб, уни чуқур қайта ишлаш ва юқори қўшилган қийматли маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган кооперацияни кенгайтиришни режалаштирмоқда.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Ўзбекистон Корея билан бирга муҳим минераллар соҳасида 4 млрд доллардан ортиқ 120 та лойиҳани амалга оширишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” бизнес саммитида маълум қилди
.
Таъкидланишича, Ўзбекистоннинг минерал-хомашё базаси камида 3 трлн долларга баҳоланади.
Минтақанинг ресурс салоҳиятини Кореянинг молиявий ва технологик имкониятлари билан бирлаштириб, хомашёни қазиб олишдан тайёр юқори технологик маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган занжирни йўлга қўйиш таклиф этилди.
Нурафшондаги Келажак технологиялари маркази негизида яримўтказгичлар, саноат микроэлектроникаси ва янги материалларни лойиҳалаш ҳамда синовдан ўтказиш бўйича қўшма марказ ташкил этилмоқда. Шунингдек, тадқиқот, клиник база ва ишлаб чиқаришни бирлаштирувчи биофармацевтика кластерини ташкил этиш таклиф қилинди.
Корея президенти Ли Чжэ Мён эса ҳамкорликни автомобиллар ва хомашё савдосидан истеъмол товарлари, биотехнология ва рақамли соҳаларга кенгайтиришни таклиф қилди.
Сеул Марказий Осиёга савдо делегацияларини юбориш, минтақа маҳсулотларининг Корея бозорига киришини қўллаб-қувватлаш ва божхона жараёнларини рақамлаштиришни тезлаштиришини билдирди.
Корея томони, шунингдек, муҳим минералларда геология-қидирувдан тортиб қайта ишлаш ва тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришгача бўлган тўлиқ цикл бўйича кооперацияни ривожлантиришни таклиф қилди.
Бизнес саммити арафасида компаниялар ўртасида ҳамкорлик бўйича 19 та меморандум имзоланди.