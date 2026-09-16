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Марказий Осиё – Корея саммити: Сеул декларацияси қабул қилинди
Марказий Осиё – Корея саммити: Сеул декларацияси қабул қилинди
Sputnik Ўзбекистон
Сеулда биринчи "Марказий Осиё – Корея Республикаси" саммити ўтмоқда. Саноат, муҳим минераллар, сунъий интеллект, инфратузилма ва технологик ҳамкорлик асосий йўналишлардан бўлди.
2026-09-16T13:26+0500
2026-09-16T13:42+0500
жанубий корея
саммит
марказий осиё
шавкат мирзиёев
ҳамкорлик
сиёсат
сеул
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ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Сеулда бўлиб ўтган биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммитида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Саммит якунлари бўйича Сеул декларацияси, шунингдек, ҳамкорликнинг устувор йўналишларига оид қатор бошқа ҳужжатлар қабул қилинди. Учрашувда хавфсизлик, савдо ва инвестициялар, саноат, муҳим минераллар, иқлим, технологиялар ҳамда гуманитар алоқалар муҳокама қилинди.Президент саноат ва савдо вазирларининг мунтазам учрашувларини йўлга қўйишни қўллаб-қувватлади. Бу механизм орқали Марказий Осиё давлатларининг Корея билан савдо ҳажмини 2030 йилга бориб 20 млрд долларга етказиш мақсад қилинган.Шунингдек, Ўзбекистонда “Марказий Осиё – Корея” саноат-технологик паркини ташкил этишга тайёрлик билдирилди. Келгуси йили Самарқандда Марказий Осиё ва Кореянинг учинчи ҳудудлараро форумини ўтказиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260914/uzbekistan-south-korea-hujjat-imzolanish-60439119.html
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жанубий корея, саммит, марказий осиё, шавкат мирзиёев, ҳамкорлик, сиёсат, сеул
жанубий корея, саммит, марказий осиё, шавкат мирзиёев, ҳамкорлик, сиёсат, сеул

Марказий Осиё – Корея саммити: Сеул декларацияси қабул қилинди

13:26 16.09.2026 (янгиланди: 13:42 16.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев принял участие в саммите "Центральная Азия — Республика Корея".
Шавкат Мирзиёев принял участие в саммите Центральная Азия — Республика Корея. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
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Саммит якунлари бўйича Сеул декларацияси ва ҳамкорликнинг устувор йўналишларига оид қатор ҳужжатлар қабул қилинди.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев Сеулда бўлиб ўтган биринчи “Марказий Осиё – Корея Республикаси” саммитида иштирок этди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.
Саммит якунлари бўйича Сеул декларацияси, шунингдек, ҳамкорликнинг устувор йўналишларига оид қатор бошқа ҳужжатлар қабул қилинди. Учрашувда хавфсизлик, савдо ва инвестициялар, саноат, муҳим минераллар, иқлим, технологиялар ҳамда гуманитар алоқалар муҳокама қилинди.
Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Корея ўртасидаги ҳамкорликни ривожлантириш бўйича бешта асосий йўналишни таклиф қилди. Улар орасида узоқ муддатли ҳамкорлик дастурини ишлаб чиқиш, савдо ва инвестицияларни кўпайтириш, муҳим минералларни қайта ишлаш, иқлим соҳасида ҳамкорлик ҳамда ёшларни замонавий касбларга тайёрлаш бор.
Президент саноат ва савдо вазирларининг мунтазам учрашувларини йўлга қўйишни қўллаб-қувватлади. Бу механизм орқали Марказий Осиё давлатларининг Корея билан савдо ҳажмини 2030 йилга бориб 20 млрд долларга етказиш мақсад қилинган.
Шунингдек, Ўзбекистонда “Марказий Осиё – Корея” саноат-технологик паркини ташкил этишга тайёрлик билдирилди. Келгуси йили Самарқандда Марказий Осиё ва Кореянинг учинчи ҳудудлараро форумини ўтказиш режалаштирилган.
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