Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260916/tibbiyot-talim-yangilanish-60473776.html
Келаси йилдан тиббиёт таълими янгиланади: битирувчилар бир йил амалиёт ўтайди
Келаси йилдан тиббиёт таълими янгиланади: битирувчилар бир йил амалиёт ўтайди
Sputnik Ўзбекистон
2027/2028 ўқув йилидан “Даволаш иши” ўрнига 6 йиллик “Умумий тиббиёт” йўналиши жорий этилади. Талабаларнинг сўнгги йили тўлиқ амалиётга ажратилади, битирувчилар эса оилавий шифокор бўлиб ишлаши мумкин.
2026-09-16T10:02+0500
2026-09-16T10:40+0500
соғлиқ
таълим
олий таълим муассасалари
ўзбекистон
талабалар
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/08/15558985_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_64e88822e8d54f2f73c483d916bcae4e.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда 2027/2028 ўқув йилидан тиббиёт соҳасида кадрлар тайёрлашнинг янги модели жорий этилади. Бу президент томонидан имзоланган янги фармонда белгиланган.Ҳужжатга кўра, “Даволаш иши” йўналиши негизида 6 йиллик “Умумий тиббиёт” бакалавриати ташкил этилади. Таълим “5+1” шаклида бўлиб, талабалар беш йиллик ўқишдан кейин битирувчи курсда бир йил давомида тўлиқ амалиёт ўтайди.Тиббиётнинг бошқа бакалавриат йўналишларида ҳам битирувчи курс талабалари учун тўлиқ ўқув йили давомида амалиёт жорий этилади.Ҳозир “Даволаш иши” йўналишида таҳсил олаётган талабаларнинг ўқув жараёни эса янги талабларга мослаштирилган ўқув режа ва дастурлар асосида давом эттирилади.Шунингдек, 2027/2028 ўқув йилидан тиббиёт таълими бўйича давлат буюртмаси параметрларини йўналишлар кесимида Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлайди. Кадрларга бўлган жорий ва истиқболдаги эҳтиёжни ўрганиш Аҳоли саломатлигини таҳлил қилиш илмий-тадқиқот марказига юклатилган.Бундан ташқари, стоматология йўналишида талабаларнинг амалий машғулотларини ташкил этиш учун тиббиёт олий таълим муассасаларига стоматология поликлиникалари бириктирилади.
https://sputniknews.uz/20260518/tibbiyot-xodim-tajriba-almashish-moscow-viloyat-57656921.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/08/15558985_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_a6811ad5fb31afce4574595d1f743538.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
соғлиқ, таълим, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, талабалар, жамият
соғлиқ, таълим, олий таълим муассасалари, ўзбекистон, талабалар, жамият

Келаси йилдан тиббиёт таълими янгиланади: битирувчилар бир йил амалиёт ўтайди

10:02 16.09.2026 (янгиланди: 10:40 16.09.2026)
© Sputnik / Виталий Аньков / Медиабанкка ўтишВозобновление очного обучения в Дальневосточном федеральном университете
Возобновление очного обучения в Дальневосточном федеральном университете - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
© Sputnik / Виталий Аньков
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
2027/2028 ўқув йилидан тиббиёт ОТМларида “5+1” модели жорий этилиб, битирувчилар оилавий шифокор бўлиб ишлаши мумкин бўлади.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Ўзбекистонда 2027/2028 ўқув йилидан тиббиёт соҳасида кадрлар тайёрлашнинг янги модели жорий этилади. Бу президент томонидан имзоланган янги фармонда белгиланган.
Ҳужжатга кўра, “Даволаш иши” йўналиши негизида 6 йиллик “Умумий тиббиёт” бакалавриати ташкил этилади. Таълим “5+1” шаклида бўлиб, талабалар беш йиллик ўқишдан кейин битирувчи курсда бир йил давомида тўлиқ амалиёт ўтайди.
Дастурни тамомлаганлар “умумий амалиёт шифокори” квалификациясига эга бўлади ва белгиланган тартибда оилавий шифокор лавозимида ишлаши мумкин.
Тиббиётнинг бошқа бакалавриат йўналишларида ҳам битирувчи курс талабалари учун тўлиқ ўқув йили давомида амалиёт жорий этилади.
Ҳозир “Даволаш иши” йўналишида таҳсил олаётган талабаларнинг ўқув жараёни эса янги талабларга мослаштирилган ўқув режа ва дастурлар асосида давом эттирилади.
Шунингдек, 2027/2028 ўқув йилидан тиббиёт таълими бўйича давлат буюртмаси параметрларини йўналишлар кесимида Соғлиқни сақлаш вазирлиги тасдиқлайди.
Қабул кўрсаткичлари ҳудудлар ва тиббиёт ташкилотларининг эҳтиёжи, шунингдек, муайян мутахассисликлар бўйича кадрлар етишмовчилигидан келиб чиқиб шакллантирилади.
Кадрларга бўлган жорий ва истиқболдаги эҳтиёжни ўрганиш Аҳоли саломатлигини таҳлил қилиш илмий-тадқиқот марказига юклатилган.
Бундан ташқари, стоматология йўналишида талабаларнинг амалий машғулотларини ташкил этиш учун тиббиёт олий таълим муассасаларига стоматология поликлиникалари бириктирилади.
Группа медицинских работников выехала в Московскую область для обмена опытом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
Бир гуруҳ тиббиёт ходими тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди
18 Май, 13:51
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0