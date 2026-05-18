Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260518/tibbiyot-xodim-tajriba-almashish-moscow-viloyat-57656921.html
Бир гуруҳ тиббиёт ходими тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди
Бир гуруҳ тиббиёт ходими тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди
Sputnik Ўзбекистон
Тошкент вилоятидан неонатолог ва акушер-гинекологлар Москва вилоятига жўнаб кетди. Улар оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, эрта туғилган ва кам вазнли чақалоқларга ёрдам кўрсатиш бўйича тажриба алмашади.
2026-05-18T13:51+0500
2026-05-18T13:51+0500
шифокор
россия
тошкент вилояти
шифохона
ўзбекистон
ҳамкорлик
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57656528_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_adb22a3546616ee247ff48ae463cbc2a.jpg
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Тошкент вилоятидаги туғруқ муассасаларида фаолият юритаётган тиббиёт ходимларининг навбатдаги гуруҳи Москва вилоятига жўнаб кетди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.Сафар Тошкент вилояти ва Россиянинг Москва вилояти ўртасида имзоланган ҳамкорлик меморандуми доирасида ташкил этилди.Шунингдек, шифокорлар перинатал тиббиёт соҳасидаги замонавий ёндашувлар ва даволаш усуллари билан танишади.Тошкент вилояти тиббиёт ходимлари 27–28 май кунлари бўлиб ўтадиган “Подмосковные встречи. У истоков жизни” номли III Москва вилояти перинатал тиббиёт конгрессида ҳам делегат сифатида иштирок этади.
https://sputniknews.uz/20251027/tashkent-shifokorlar-moscow-malaka-53004676.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/05/12/57656528_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d8f4c01a9953fdf7fdbccfb2cc2064b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
шифокор, россия, тошкент вилояти, шифохона, ўзбекистон, ҳамкорлик, жамият
шифокор, россия, тошкент вилояти, шифохона, ўзбекистон, ҳамкорлик, жамият

Бир гуруҳ тиббиёт ходими тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди

13:51 18.05.2026
© Хокимият Ташкентской областиГруппа медицинских работников выехала в Московскую область для обмена опытом
Группа медицинских работников выехала в Московскую область для обмена опытом - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 18.05.2026
© Хокимият Ташкентской области
Oбуна бўлиш
Тошкент вилоятидан неонатолог ва акушер-гинекологлар оналик ва болаликни муҳофаза қилиш бўйича тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди.
ТОШКЕНТ, 18 май — Sputnik. Тошкент вилоятидаги туғруқ муассасаларида фаолият юритаётган тиббиёт ходимларининг навбатдаги гуруҳи Москва вилоятига жўнаб кетди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди.
Сафар Тошкент вилояти ва Россиянинг Москва вилояти ўртасида имзоланган ҳамкорлик меморандуми доирасида ташкил этилди.
Гуруҳ таркибига неонатологлар ва акушер-гинекологлар киритилган. Улар оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, эрта туғилган чақалоқларни парваришлаш, туғма касалликлари бор ҳамда кам вазнли чақалоқларга тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича тажриба алмашади.
Шунингдек, шифокорлар перинатал тиббиёт соҳасидаги замонавий ёндашувлар ва даволаш усуллари билан танишади.
Тошкент вилояти тиббиёт ходимлари 27–28 май кунлари бўлиб ўтадиган “Подмосковные встречи. У истоков жизни” номли III Москва вилояти перинатал тиббиёт конгрессида ҳам делегат сифатида иштирок этади.
Врачи Ташкентской области обмениваются опытом в Москве - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.10.2025
Тошкент вилояти шифокорлари Москвада малака оширади
27 Октябр 2025, 11:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0