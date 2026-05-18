Бир гуруҳ тиббиёт ходими тажриба алмашиш учун Москва вилоятига жўнаб кетди
Тошкент вилоятидан неонатолог ва акушер-гинекологлар Москва вилоятига жўнаб кетди. Улар оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, эрта туғилган ва кам вазнли чақалоқларга ёрдам кўрсатиш бўйича тажриба алмашади.
2026-05-18T13:51+0500
Тошкент вилоятидаги туғруқ муассасаларида фаолият юритаётган тиббиёт ходимларининг навбатдаги гуруҳи Москва вилоятига жўнаб кетди. Бу ҳақда вилоят ҳокимлиги матбуот хизмати хабар берди
Сафар Тошкент вилояти ва Россиянинг Москва вилояти ўртасида имзоланган ҳамкорлик меморандуми доирасида ташкил этилди.
Гуруҳ таркибига неонатологлар ва акушер-гинекологлар киритилган. Улар оналик ва болаликни муҳофаза қилиш, эрта туғилган чақалоқларни парваришлаш, туғма касалликлари бор ҳамда кам вазнли чақалоқларга тиббий ёрдам кўрсатиш бўйича тажриба алмашади.
Шунингдек, шифокорлар перинатал тиббиёт соҳасидаги замонавий ёндашувлар ва даволаш усуллари билан танишади.
Тошкент вилояти тиббиёт ходимлари 27–28 май кунлари бўлиб ўтадиган “Подмосковные встречи. У истоков жизни” номли III Москва вилояти перинатал тиббиёт конгрессида ҳам делегат сифатида иштирок этади.