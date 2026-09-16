Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Қирғизистонда ЕОИИ ва МДҲ давлатларининг биринчи ёшлар форуми старт олди - Sputnik Ўзбекистон, 1920
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Шавкат Мирзиёев ҳукумат, экспертлар ва парламент аъзоларига Ўзбекистоннинг ЕОИИга кириш истиқболларини ҳар томонлама ўрганиб чиқиш, бу интеграциянинг барча афзалликлари ва хавф-хатарларини баҳолаб, якуний қарор қабул қилиш учун батафсил ҳисобот тақдим этилиши ҳақида топшириқ берган эди.
https://sputniknews.uz/20260916/savdo-bitim-mongolia-eaeu-60488894.html
Савдо битими ишга тушгач, Мўғулистоннинг ЕОИИга гўшт етказиб бериши 2 баравар ошмоқда
Савдо битими ишга тушгач, Мўғулистоннинг ЕОИИга гўшт етказиб бериши 2 баравар ошмоқда
Sputnik Ўзбекистон
ЕОИИ ва Мўғулистон савдо битимини амалга ошириш бўйича биринчи Қўшма қўмита йиғилишини ўтказди. Томонлар гўшт етказиб беришни ошириш, бозорга киришдаги тўсиқлар ва божхона масалаларини муҳокама қилди.
2026-09-16T18:01+0500
2026-09-16T18:01+0500
ўзбекистон ва еоии
еоии
еик
мўғулистон
гўшт
озиқ-овқат
битим
савдо
иқтисод
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60488719_0:20:1261:729_1920x0_80_0_0_57b7694722cc72643bb03d3f5df3a30e.jpg
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмита 2027 йил учун Мўғулистондан гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажмларини белгилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Қўшма қўмита йиғилишида 2027 йил учун гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди. Илгари Иттифоққа йилига 5–6 минг тонна атрофида Мўғулистон гўшти етказиб берилган.Слепнёвга кўра, ветеринария хавфларини бартараф этишда сезиларли силжишга эришилган. Томонлар келгусида Мўғулистон гўшти етказиб бериш ҳажмини янада ошириш бўйича ҳам қадамларни белгилаб олди.Шунингдек, ветеринария-санитария назорати, техник тартибга солиш ва божхона ҳамкорлиги бўйича амалий чоралар муҳокама қилинди. Мўғулистон томонига учинчи давлатлар ҳам қўшилиши мумкин бўлган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тақдим этилди.Слепнёв вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш натижалари кейинчалик ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасида тўлиқ ва муддатсиз эркин савдо битимини тузиш масаласини ҳал қилиш учун асос бўлишини таъкидлади.
https://sputniknews.uz/20260915/eaeu-mongolia-forum-60465174.html
мўғулистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/10/60488719_131:0:1130:749_1920x0_80_0_0_e35256cc8397d8e08821482fbcb8bd9b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еоии, еик, мўғулистон, гўшт, озиқ-овқат, битим, савдо, иқтисод
еоии, еик, мўғулистон, гўшт, озиқ-овқат, битим, савдо, иқтисод

Савдо битими ишга тушгач, Мўғулистоннинг ЕОИИга гўшт етказиб бериши 2 баравар ошмоқда

18:01 16.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК Заседание Совместного комитета по реализации Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией
Заседание Совместного комитета по реализации Временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.09.2026
© Пресс-служба ЕЭК
Oбуна бўлиш
ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими доирасида 2027 йил учун гўшт етказиб бериш ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди — бу аввалги кўрсаткичдан қарийб икки баравар кўп.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмита 2027 йил учун Мўғулистондан гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажмларини белгилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Қўшма қўмита йиғилишида 2027 йил учун гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди. Илгари Иттифоққа йилига 5–6 минг тонна атрофида Мўғулистон гўшти етказиб берилган.
Слепнёвга кўра, ветеринария хавфларини бартараф этишда сезиларли силжишга эришилган. Томонлар келгусида Мўғулистон гўшти етказиб бериш ҳажмини янада ошириш бўйича ҳам қадамларни белгилаб олди.
Қўшма қўмита ўзаро бозорларга киришдаги муаммоларни ҳам кўриб чиқди. ЕОИИ томони Мўғулистон бозорига тамаки маҳсулотлари, тухум, балиқ ва гўшт консервалари, алкоголь маҳсулотлари ҳамда ун етказиб беришдаги масалаларни кўтарди.
Шунингдек, ветеринария-санитария назорати, техник тартибга солиш ва божхона ҳамкорлиги бўйича амалий чоралар муҳокама қилинди. Мўғулистон томонига учинчи давлатлар ҳам қўшилиши мумкин бўлган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тақдим этилди.
Слепнёв вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш натижалари кейинчалик ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасида тўлиқ ва муддатсиз эркин савдо битимини тузиш масаласини ҳал қилиш учун асос бўлишини таъкидлади.
ЕОИИ

Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.

КенгайтиришЙиғиштириш
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук принял участие во II Форуме регионов России и Монголии. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2026
Ўзбекистон ва ЕОИИ
Россия–Мўғулистон–Хитой йўлаги, авиақатновлар ва Буюк чой йўли: форум тафсилотлари
Кеча, 18:09
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0