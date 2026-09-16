Савдо битими ишга тушгач, Мўғулистоннинг ЕОИИга гўшт етказиб бериши 2 баравар ошмоқда

ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмита 2027 йил учун Мўғулистондан гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажмларини белгилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.Қўшма қўмита йиғилишида 2027 йил учун гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди. Илгари Иттифоққа йилига 5–6 минг тонна атрофида Мўғулистон гўшти етказиб берилган.Слепнёвга кўра, ветеринария хавфларини бартараф этишда сезиларли силжишга эришилган. Томонлар келгусида Мўғулистон гўшти етказиб бериш ҳажмини янада ошириш бўйича ҳам қадамларни белгилаб олди.Шунингдек, ветеринария-санитария назорати, техник тартибга солиш ва божхона ҳамкорлиги бўйича амалий чоралар муҳокама қилинди. Мўғулистон томонига учинчи давлатлар ҳам қўшилиши мумкин бўлган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тақдим этилди.Слепнёв вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш натижалари кейинчалик ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасида тўлиқ ва муддатсиз эркин савдо битимини тузиш масаласини ҳал қилиш учун асос бўлишини таъкидлади.
ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битими доирасида 2027 йил учун гўшт етказиб бериш ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди — бу аввалги кўрсаткичдан қарийб икки баравар кўп.
ТОШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) ва Мўғулистон ўртасидаги вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш бўйича Қўшма қўмита 2027 йил учун Мўғулистондан гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажмларини белгилади. Бу ҳақда Евроосиё иқтисодий комиссияси матбуот хизмати маълум қилди.
Қўшма қўмита йиғилишида 2027 йил учун гўшт етказиб беришнинг индикатив ҳажми 11,6 минг тонна этиб белгиланди. Илгари Иттифоққа йилига 5–6 минг тонна атрофида Мўғулистон гўшти етказиб берилган.
Слепнёвга кўра, ветеринария хавфларини бартараф этишда сезиларли силжишга эришилган. Томонлар келгусида Мўғулистон гўшти етказиб бериш ҳажмини янада ошириш бўйича ҳам қадамларни белгилаб олди.
Қўшма қўмита ўзаро бозорларга киришдаги муаммоларни ҳам кўриб чиқди. ЕОИИ томони Мўғулистон бозорига тамаки маҳсулотлари, тухум, балиқ ва гўшт консервалари, алкоголь маҳсулотлари ҳамда ун етказиб беришдаги масалаларни кўтарди.
Шунингдек, ветеринария-санитария назорати, техник тартибга солиш ва божхона ҳамкорлиги бўйича амалий чоралар муҳокама қилинди. Мўғулистон томонига учинчи давлатлар ҳам қўшилиши мумкин бўлган ЕОИИнинг ягона божхона транзити тизими тақдим этилди.
Слепнёв вақтинчалик савдо битимини амалга ошириш натижалари кейинчалик ЕОИИ ва Мўғулистон ўртасида тўлиқ ва муддатсиз эркин савдо битимини тузиш масаласини ҳал қилиш учун асос бўлишини таъкидлади.
ЕОИИ
Евроосиё иқтисодий иттифоқи (ЕОИИ) - 2015 йил 1 январдан фаолият юритиб келаётган халқаро иқтисодий бирлашма. Иттифоққа ҳозир Россия, Арманистон, Беларусь, Қозоғистон ва Қирғизистон аъзодир. Ўзбекистон 2020 йилда ЕОИИда кузатувчи мақомини олди. Молдова, Куба, Эрон ҳам кузатувчи мақомига эга.