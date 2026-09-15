https://sputniknews.uz/20260915/uzbekistan-turist-davlatlar-60461271.html
Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар
Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–август ойларида Ўзбекистонга 9,1 млн хорижлик турист келди. Энг катта оқим Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.
2026-09-15T19:46+0500
2026-09-15T19:46+0500
2026-09-15T19:46+0500
инфографика
туристлар
сайёҳлар
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60460255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e5f436e652c120192b71fdf7d2f6663.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 9 102 729 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрган.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 млн нафарга ёки 21,1 фоизга кўп.Ўзбекистонга энг кўп турист Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.Хитойдан эса саккиз ойда қарийб 318,5 минг турист келган. Бу кўрсаткич топ-5 ликдаги Афғонистон натижасига яқинлашган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60460255_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82175a7025ebb372eafd3c803adadcc8.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
инфографика, туристлар, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, туристлар, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар
Россия Ўзбекистон билан чегарадош бўлмаган давлатлар орасида туристлар сони бўйича биринчи ўринни эгаллади. Хитойдан келувчилар сони эса Афғонистон кўрсаткичига яқинлашди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 9 102 729 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрган.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 млн нафарга ёки 21,1 фоизга кўп.
Ўзбекистонга энг кўп турист Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.
Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.
Хитойдан эса саккиз ойда қарийб 318,5 минг турист келган. Бу кўрсаткич топ-5 ликдаги Афғонистон натижасига яқинлашган.