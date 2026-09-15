Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260915/uzbekistan-turist-davlatlar-60461271.html
Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар
Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар
Sputnik Ўзбекистон
2026 йил январь–август ойларида Ўзбекистонга 9,1 млн хорижлик турист келди. Энг катта оқим Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистон ҳиссасига тўғри келди.
2026-09-15T19:46+0500
2026-09-15T19:46+0500
инфографика
туристлар
сайёҳлар
миллий статистика қўмитаси
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60460255_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9e5f436e652c120192b71fdf7d2f6663.png
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 9 102 729 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрган.Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 млн нафарга ёки 21,1 фоизга кўп.Ўзбекистонга энг кўп турист Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.Хитойдан эса саккиз ойда қарийб 318,5 минг турист келган. Бу кўрсаткич топ-5 ликдаги Афғонистон натижасига яқинлашган.
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60460255_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_82175a7025ebb372eafd3c803adadcc8.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, туристлар, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон
инфографика, туристлар, сайёҳлар, миллий статистика қўмитаси , инфографика, ўзбекистон

Ўзбекистонга 9,1 млн турист келди — энг кўп ташриф буюрган давлатлар

19:46 15.09.2026
Oбуна бўлиш
Россия Ўзбекистон билан чегарадош бўлмаган давлатлар орасида туристлар сони бўйича биринчи ўринни эгаллади. Хитойдан келувчилар сони эса Афғонистон кўрсаткичига яқинлашди.
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, 2026 йилнинг январь–август ойларида Ўзбекистонга туристик мақсадларда 9 102 729 нафар чет эл фуқароси ташриф буюрган.
Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 1,6 млн нафарга ёки 21,1 фоизга кўп.
Ўзбекистонга энг кўп турист Қирғизистон, Қозоғистон, Тожикистон, Россия ва Афғонистондан келган.
Шу тариқа, Россия Ўзбекистон билан умумий чегарага эга бўлмаган давлатлар орасида туристлар оқими бўйича биринчи ўринни эгаллади.
Хитойдан эса саккиз ойда қарийб 318,5 минг турист келган. Бу кўрсаткич топ-5 ликдаги Афғонистон натижасига яқинлашган.
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Топ-5: туристы из каких стран чаще всего посещали Узбекистан - Sputnik Ўзбекистон
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0