https://sputniknews.uz/20260915/uzbekistan-kia-elektromobillar-60463123.html
Ўзбекистонда янги "Kia" моделлари ва электромобиллар ишлаб чиқарилиши мумкин
Ўзбекистонда янги "Kia" моделлари ва электромобиллар ишлаб чиқарилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Кореяда Lotte, Hyundai, Kia, Hyundai Rotem, Shinhan ва KIND раҳбарлари билан учрашди. Автомобилсозлик, банк, тезюрар поездлар, янги аэропорт ва муҳим минераллар бўйича лойиҳалар муҳокама қилинди.
2026-09-15T16:55+0500
2026-09-15T16:55+0500
2026-09-15T16:59+0500
шавкат мирзиёев
жанубий корея
сеул
автомобил
тезюрар поезд
тошкент
банк
кредит
иқтисод
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60462952_0:99:1900:1168_1920x0_80_0_0_f0d771cf4facca603202fe131dc179d9.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга ташрифи доирасида мамлакатнинг қатор йирик компаниялари ва молия ташкилотлари раҳбарлари билан янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди.Автомобиллар ва тезюрар поездлар"Hyundai Motor Group", "Kia Motors" ва "Hyundai Rotem" раҳбарлари билан Жиззахдаги автомобиль кластерида ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш масалалари кўриб чиқилди."Hyundai Rotem" билан қўшимча тезюрар поездлар етказиб бериш, Ўзбекистонда компания сервис марказини очиш, бутловчи қисмлар ҳамда электр двигателлари учун магнитлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масалалари кўриб чиқилди."Shinhan Bank" Ўзбекистонга кириши мумкин"Shinhan Financial Group" билан Ўзбекистон тижорат банкларига кредит линиялари ажратиш бўйича келишув имзолангани қайд этилди.Томонлар Ўзбекистонда "Shinhan Bank" шуъба банкини ташкил этиш, "яшил" кредитлар, рақамли банкинг ҳамда кичик ва ўрта бизнес учун янги молиявий маҳсулотларни ривожлантириш имкониятларини муҳокама қилди.Янги аэропорт атрофи учун мастер-режаKIND корпорацияси билан Тошкентнинг янги халқаро аэропорти атрофидаги ҳудудни ривожлантириш бўйича мастер-режа ишлаб чиқиш масаласи кўриб чиқилди. Режада аэропорт, замонавий логистика хаблари ва турар жой инфратузилмасини ягона тизимга бирлаштириш назарда тутилмоқда.Томонлар транспорт ва ижтимоий инфратузилма лойиҳалари учун қўшма инвестиция платформаси ташкил этилганини ҳам қайд этди.Муҳим минераллар ва янги технологияларКорея Экспорт-импорт банки билан муҳим минералларни қайта ишлаш, Биомарказ ташкил этиш ва рақамли технологиялар бўйича лойиҳаларни жадаллаштириш муҳокама қилинди. Стратегик муҳим минераллар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш учун қўшма жамғарма ишга туширилган."Lotte Group" билан эса мис фольгаси ишлаб чиқариш, девелоперлик, меҳмонхона ва туризм марказларини бошқариш соҳаларида ҳамкорлик муҳокама қилинди. Лойиҳалар ижросини кузатиб бориш учун қўшма ишчи гуруҳ тузишга келишилди.
https://sputniknews.uz/20260914/uzbekistan-south-korea-hujjat-imzolanish-60439119.html
сеул
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60462952_106:0:1794:1266_1920x0_80_0_0_bbe8e59988e2d1c47bd03d8911904496.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
шавкат мирзиёев, жанубий корея, сеул, автомобил, тезюрар поезд, тошкент, банк, кредит, иқтисод, ўзбекистон
шавкат мирзиёев, жанубий корея, сеул, автомобил, тезюрар поезд, тошкент, банк, кредит, иқтисод, ўзбекистон
Ўзбекистонда янги "Kia" моделлари ва электромобиллар ишлаб чиқарилиши мумкин
16:55 15.09.2026 (янгиланди: 16:59 15.09.2026)
Ўзбекистонда янги "Kia" моделлари, электр ва гибрид автомобиллар ишлаб чиқариш, "Shinhan Bank" шуъба банкини очиш ва янги аэропорт атрофини ривожлантириш режалари кўриб чиқилди.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Президент Шавкат Мирзиёев Жанубий Кореяга ташрифи доирасида мамлакатнинг қатор йирик компаниялари ва молия ташкилотлари раҳбарлари билан янги инвестиция лойиҳаларини муҳокама қилди. Бу ҳақда президент матбуот хизмати хабар берди
.
Автомобиллар ва тезюрар поездлар
"Hyundai Motor Group", "Kia Motors" ва "Hyundai Rotem" раҳбарлари билан Жиззахдаги автомобиль кластерида ишлаб чиқаришни кенгайтириш ва бутловчи қисмларни маҳаллийлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
Ўзбекистонда янги "Kia" моделларини ишлаб чиқариш, пресслаш цехини ишга тушириш, шунингдек, электр ва гибрид автомобиллар йиғиш истиқболлари муҳокама қилинди.
"Hyundai Rotem" билан қўшимча тезюрар поездлар етказиб бериш, Ўзбекистонда компания сервис марказини очиш, бутловчи қисмлар ҳамда электр двигателлари учун магнитлар ишлаб чиқаришни маҳаллийлаштириш масалалари кўриб чиқилди.
"Shinhan Bank" Ўзбекистонга кириши мумкин
"Shinhan Financial Group" билан Ўзбекистон тижорат банкларига кредит линиялари ажратиш бўйича келишув имзолангани қайд этилди.
Томонлар Ўзбекистонда "Shinhan Bank" шуъба банкини ташкил этиш, "яшил" кредитлар, рақамли банкинг ҳамда кичик ва ўрта бизнес учун янги молиявий маҳсулотларни ривожлантириш имкониятларини муҳокама қилди.
Янги аэропорт атрофи учун мастер-режа
KIND корпорацияси билан Тошкентнинг янги халқаро аэропорти атрофидаги ҳудудни ривожлантириш бўйича мастер-режа ишлаб чиқиш масаласи кўриб чиқилди. Режада аэропорт, замонавий логистика хаблари ва турар жой инфратузилмасини ягона тизимга бирлаштириш назарда тутилмоқда.
Томонлар транспорт ва ижтимоий инфратузилма лойиҳалари учун қўшма инвестиция платформаси ташкил этилганини ҳам қайд этди.
Муҳим минераллар ва янги технологиялар
Корея Экспорт-импорт банки билан муҳим минералларни қайта ишлаш, Биомарказ ташкил этиш ва рақамли технологиялар бўйича лойиҳаларни жадаллаштириш муҳокама қилинди. Стратегик муҳим минераллар соҳасидаги лойиҳаларни молиялаштириш учун қўшма жамғарма ишга туширилган.
Шунингдек, яримўтказгичлар ва янги материалларни ишлаб чиқиш ҳамда синовдан ўтказиш марказини ташкил этиш имкониятини ўрганиш таклиф қилинди.
"Lotte Group" билан эса мис фольгаси ишлаб чиқариш, девелоперлик, меҳмонхона ва туризм марказларини бошқариш соҳаларида ҳамкорлик муҳокама қилинди. Лойиҳалар ижросини кузатиб бориш учун қўшма ишчи гуруҳ тузишга келишилди.