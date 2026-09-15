https://sputniknews.uz/20260915/uzbekistan-aes-yoqilgi-shartnoma-60450240.html
Ўзбекистон йил охиригача АЭС учун ёқилғи етказиб бериш шартномасини тузмоқчи
Ўзбекистон йил охиригача АЭС учун ёқилғи етказиб бериш шартномасини тузмоқчи
Sputnik Ўзбекистон
Азим Ахмедхаджаев Венадаги ХАЭА Бош конференциясида Ўзбекистон йил охиригача АЭС бўйича зарур тартибларни якунлаб, ёқилғи етказиб бериш ва жисмоний ҳимоя шартномаларини тузишни режалаштираётганини маълум қилди.
2026-09-15T10:47+0500
2026-09-15T10:47+0500
2026-09-15T10:51+0500
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
ўзатом
хаэа
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60449473_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_690c4708df4595f492bd8bf87d62a824.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистон йил охиригача АЭС учун ёқилғи етказиб бериш ва жисмоний ҳимоя бўйича шартномалар тузишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Ўзатом" агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев Венада Халқаро атом энергияси агентлиги (ХАЭА) Бош конференциясининг 70-сессиясида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, йил якунигача АЭС лойиҳаси бўйича барча зарур тартиб-таомилларни якунлаш, комплекс қурилишни илгари суриш, кадрлар тайёрлаш ва маҳаллийлаштиришни кучайтириш ҳам режалаштирилган.Жиззах вилоятида "Росатом" кўмагида барпо этилаётган интеграциялашган АЭС иккита ВВЭР-1000 катта қувватли энергоблоки ҳамда ҳар бири 55 МВт қувватга эга иккита РИТМ-200Н кичик модулли реакторини бир майдончада бирлаштиради. Лойиҳа 4 июнда фаол қурилиш босқичига ўтди.Сентябрь бошида президентга тақдим этилган маълумотларга кўра, лойиҳанинг умумий қиймати 9,5 млрд долларни ташкил этади. АЭС қурилишида маҳаллий маҳсулотлар улушини камида 30 фоизга етказиш, қурилиш-монтаж ишларининг 65 фоизини миллий корхоналар ҳиссасига тўғри келтириш вазифаси қўйилган.Ахмедхаджаев ХАЭА билан ҳамкорлик энергетика билан чекланмаслигини ҳам таъкидлади. 2030 йилгача Ўзбекистонда 15 та ҳудудий онкология марказини модернизация қилиш режалаштирилган. Мамлакат "Atoms4Food" ва ZODIAC дастурларида ҳам ҳамкорлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260830/aes-qurilish-tenderlar-60086039.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60449473_143:0:2418:1706_1920x0_80_0_0_55839d77cefeaef74f43908e9664a13e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, ўзатом, хаэа, жамият
аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, ўзатом, хаэа, жамият
Ўзбекистон йил охиригача АЭС учун ёқилғи етказиб бериш шартномасини тузмоқчи
10:47 15.09.2026 (янгиланди: 10:51 15.09.2026)
Йил якунигача АЭС лойиҳаси бўйича барча зарур тартиб-таомилларни якунлаш кўзда тутилган.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Ўзбекистон йил охиригача АЭС учун ёқилғи етказиб бериш ва жисмоний ҳимоя бўйича шартномалар тузишни режалаштирмоқда. Бу ҳақда "Ўзатом" агентлиги директори Азим Ахмедхаджаев Венада Халқаро атом энергияси агентлиги (ХАЭА) Бош конференциясининг 70-сессиясида маълум қилди
.
Унинг сўзларига кўра, йил якунигача АЭС лойиҳаси бўйича барча зарур тартиб-таомилларни якунлаш, комплекс қурилишни илгари суриш, кадрлар тайёрлаш ва маҳаллийлаштиришни кучайтириш ҳам режалаштирилган.
Жиззах вилоятида "Росатом" кўмагида барпо этилаётган интеграциялашган АЭС иккита ВВЭР-1000 катта қувватли энергоблоки ҳамда ҳар бири 55 МВт қувватга эга иккита РИТМ-200Н кичик модулли реакторини бир майдончада бирлаштиради. Лойиҳа 4 июнда фаол қурилиш босқичига ўтди.
2025 йил сентябрда томонлар келажакда ядро ёқилғисини етказиб бериш бўйича шартномаларнинг асосий шартларини келишиб олган эди. Энди гап ёқилғи етказиб бериш бўйича тўлиқ шартномаларни тузиш ҳақида бормоқда.
Сентябрь бошида президентга тақдим этилган маълумотларга кўра, лойиҳанинг умумий қиймати 9,5 млрд долларни ташкил этади. АЭС қурилишида маҳаллий маҳсулотлар улушини камида 30 фоизга етказиш, қурилиш-монтаж ишларининг 65 фоизини миллий корхоналар ҳиссасига тўғри келтириш вазифаси қўйилган.
Ахмедхаджаев ХАЭА билан ҳамкорлик энергетика билан чекланмаслигини ҳам таъкидлади. 2030 йилгача Ўзбекистонда 15 та ҳудудий онкология марказини модернизация қилиш режалаштирилган. Мамлакат "Atoms4Food" ва ZODIAC дастурларида ҳам ҳамкорлик қилмоқда.