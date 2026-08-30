https://sputniknews.uz/20260830/aes-qurilish-tenderlar-60086039.html
АЭС қурилиши жадаллашмоқда: арматура, бетон, квартира ижараси учун тендерлар эълон қилинди
АЭС қурилиши жадаллашмоқда: арматура, бетон, квартира ижараси учун тендерлар эълон қилинди
Sputnik Ўзбекистон
“Атомстройэкспорт” Ўзбекистон АЭСи учун бетон, арматура, металл прокати ва ускуналар харид қилади, Фариш туманида ходимларга 54 та турар жой ижарага олади.
2026-08-30T18:34+0500
2026-08-30T18:34+0500
2026-08-30T17:55+0500
аэс
ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши
атом энергетикаси
росатом
жиззах
ижара
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58107187_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8cb533aa5534f17ecc5d83c5e1de91cf.jpg
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik. Ўзбекистондаги атом электр станцияси қурилиши учун зарур материаллар, ускуналар ва хизматларни харид қилиш бўйича янги тендерлар эълон қилинди. Бу ҳақда “Атомстройэкспорт”нинг харидлар портали маълумотларида қайд этилган.Жумладан, компания темир-бетон конструкциялар учун арматура прокати ва қурилиш арматураси етказиб берувчиларни қидирмоқда. Арматуранинг бир қисми АЭС қурилишида иштирок этаётган шўба қурилиш ташкилоти учун харид қилинади.Бундан ташқари, “Атомстройэкспорт”нинг Ўзбекистондаги Доимий муассасаси ходимларини вақтинча жойлаштириш учун Жиззах вилояти Фариш туманида 54 та турар жойни ижарага олиш бўйича тендер эълон қилинди.Ушбу харидлар АЭС майдончасидаги ишлар кўлами ва жалб этилаётган ходимлар сони ортиб бораётганини кўрсатади.Эслатиб ўтамиз, март ойида реактор биноси асосини тайёрлаш учун қарийб 900 куб метр бетон қуйиш ишлари бошланган эди. 4 июнда эса биринчи энергоблок пойдеворига илк бетон қуйилиб, объект расман қурилаётган атом иншооти мақомини олди.Станция таркибида иккита ВВЭР-1000 ва ҳар бири 55 МВт қувватга эга иккита РИТМ-200Н реактори бўлади.
https://sputniknews.uz/20260709/aes-ish-tushish-tayyorgarlik-58932047.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/06/05/58107187_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_e37f224e569ba4962f043ba7e0d4063b.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, росатом, жиззах, ижара
аэс, ўзбекистонда атом электростанцияси қурилиши, атом энергетикаси, росатом, жиззах, ижара
АЭС қурилиши жадаллашмоқда: арматура, бетон, квартира ижараси учун тендерлар эълон қилинди
“Атомстройэкспорт” АЭС қурилиши учун бетон, арматура ва ускуналар хариди ҳамда ўз ходимларига 54 та уй-жой ижараси бўйича тендерлар очди
ТОШКЕНТ, 30 август — Sputnik.
Ўзбекистондаги атом электр станцияси қурилиши учун зарур материаллар, ускуналар ва хизматларни харид қилиш бўйича янги тендерлар эълон қилинди. Бу ҳақда “Атомстройэкспорт”нинг харидлар портали маълумотларида қайд этилган
.
Жумладан, компания темир-бетон конструкциялар учун арматура прокати ва қурилиш арматураси етказиб берувчиларни қидирмоқда. Арматуранинг бир қисми АЭС қурилишида иштирок этаётган шўба қурилиш ташкилоти учун харид қилинади.
Шунингдек, қувур ва цех учун металл прокати, бетон қоришмалари, визуал ҳамда ўлчов назорати асбоблари, махсус кийим, шахсий ҳимоя воситалари ва яна қатор зарур маҳсулотларни харид қилиш бўйича тендерлар эълон қилинган.
Бундан ташқари, “Атомстройэкспорт”нинг Ўзбекистондаги Доимий муассасаси ходимларини вақтинча жойлаштириш учун Жиззах вилояти Фариш туманида 54 та турар жойни ижарага олиш бўйича тендер эълон қилинди.
Ушбу харидлар АЭС майдончасидаги ишлар кўлами ва жалб этилаётган ходимлар сони ортиб бораётганини кўрсатади.
Эслатиб ўтамиз, март ойида реактор биноси асосини тайёрлаш учун қарийб 900 куб метр бетон қуйиш ишлари бошланган эди. 4 июнда эса биринчи энергоблок пойдеворига илк бетон қуйилиб, объект расман қурилаётган атом иншооти мақомини олди.
Станция таркибида иккита ВВЭР-1000 ва ҳар бири 55 МВт қувватга эга иккита РИТМ-200Н реактори бўлади.