https://sputniknews.uz/20260915/usmnov-eu-russia-sanktsiyalar-60452986.html
Алишер Усмонов бўйича баҳс сабаб ЕИ Россияга қарши санкцияларни 6 ойга узайтира олмади
Алишер Усмонов бўйича баҳс сабаб ЕИ Россияга қарши санкцияларни 6 ойга узайтира олмади
Sputnik Ўзбекистон
ЕИ Россияга қарши шахсий санкцияларни олти ойга узайтириш бўйича келиша олмади. Reutersга кўра, баҳс Алишер Усмановни рўйхатдан чиқариш масаласи билан боғлиқ. Чекловлар фақат 22 сентябргача узайтирилди.
2026-09-15T12:07+0500
2026-09-15T12:07+0500
2026-09-15T12:21+0500
алишер усмонов
дунё янгиликлари
россия
европа иттифоқи
дунёда
санкциялар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/01/46895526_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b670ae27f2b3c4edc6f26369f07dbde9.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Европа Иттифоқи Россияга қарши шахсий санкцияларни одатдагидек олти ойга узайтириш бўйича келиша олмади. Чекловлар вақтинча яна етти кунга — 22 сентябрь ярим тунигача узайтирилди."Reuters" маълумотига кўра, келишмовчиликнинг асосий масалаларидан бири асли келиб чиқиши Ўзбекистондан бўлган россиялик миллиардер Алишер Усмоновни санкциялар рўйхатидан чиқариш билан боғлиқ. Франция Словакияга қўшилиб, уни рўйхатдан олиб ташлашни сўраган.ЕИ дипломатларининг агентликка маълум қилишича, Париж ўз позициясини миллий хавфсизлик билан боғлиқ масала билан изоҳлаган. ЕИнинг амалдаги шахсий санкциялари қарийб 3 минг нафар жисмоний ва юридик шахсни қамраб олади. Улар активларни музлатиш ва жисмоний шахсларнинг ЕИ ҳудудига киришини чеклашни назарда тутади.Ушбу санкциялар 15 сентябрда тугаши керак эди. Уларни ҳар олти ойда узайтириш учун ЕИнинг барча 27 та давлати розилиги талаб қилинади.Қўшимча муҳокамалар учун ЕИ давлатлари санкцияларни 22 сентябргача сақлаб туришга келишди.Усмонов ЕИ ва АҚШ санкциялари остида. У Европада санкциялар бекор қилинишига эришиш мақсадида бир қатор суд ишларини ҳам бошлаган."Bloomberg Billionaires Index" маълумотига кўра, 2026 йил бошида Усмоновнинг бойлиги 18,8 млрд долларга баҳоланган.
https://sputniknews.uz/20260909/russia-gaz-france-sanoat-60309444.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/0c/01/46895526_92:0:1159:800_1920x0_80_0_0_f4a7043c4230f7e03cc32ff315d48d7f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
алишер усмонов, дунё янгиликлари, россия, европа иттифоқи, дунёда, санкциялар
алишер усмонов, дунё янгиликлари, россия, европа иттифоқи, дунёда, санкциялар
Алишер Усмонов бўйича баҳс сабаб ЕИ Россияга қарши санкцияларни 6 ойга узайтира олмади
12:07 15.09.2026 (янгиланди: 12:21 15.09.2026)
Европа Иттифоқи чекловларни вақтинча етти кунга — 22 сентябргача узайтирди. Франция ва Словакия Усмоновни рўйхатдан чиқаришни сўрамоқда.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Европа Иттифоқи Россияга қарши шахсий санкцияларни одатдагидек олти ойга узайтириш бўйича келиша олмади. Чекловлар вақтинча яна етти кунга — 22 сентябрь ярим тунигача узайтирилди.
"Reuters" маълумотига кўра
, келишмовчиликнинг асосий масалаларидан бири асли келиб чиқиши Ўзбекистондан бўлган россиялик миллиардер Алишер Усмоновни санкциялар рўйхатидан чиқариш билан боғлиқ. Франция Словакияга қўшилиб, уни рўйхатдан олиб ташлашни сўраган.
ЕИ дипломатларининг агентликка маълум қилишича, Париж ўз позициясини миллий хавфсизлик билан боғлиқ масала билан изоҳлаган.
Франция дипломатик манбаси мамлакат Усмонов масаласида халқаро ҳамкорларнинг мурожаатига ижобий жавоб беришни исташини билдирган.
ЕИнинг амалдаги шахсий санкциялари қарийб 3 минг нафар жисмоний ва юридик шахсни қамраб олади. Улар активларни музлатиш ва жисмоний шахсларнинг ЕИ ҳудудига киришини чеклашни назарда тутади.
Ушбу санкциялар 15 сентябрда тугаши керак эди. Уларни ҳар олти ойда узайтириш учун ЕИнинг барча 27 та давлати розилиги талаб қилинади.
Қўшимча муҳокамалар учун ЕИ давлатлари санкцияларни 22 сентябргача сақлаб туришга келишди.
Усмонов ЕИ ва АҚШ санкциялари остида. У Европада санкциялар бекор қилинишига эришиш мақсадида бир қатор суд ишларини ҳам бошлаган.
"Bloomberg Billionaires Index" маълумотига кўра, 2026 йил бошида Усмоновнинг бойлиги 18,8 млрд долларга баҳоланган.