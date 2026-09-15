https://sputniknews.uz/20260915/sudyalar-qonun-loyiha-60456191.html
Судьялар мақоми бўйича қонун лойиҳаси иккинчи ўқишдан ўтди — нималар ўзгаради
Судьялар мақоми бўйича қонун лойиҳаси иккинчи ўқишдан ўтди — нималар ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
Қонунчилик палатаси "Судьянинг мақоми тўғрисида"ги қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда қабул қилди. Лойиҳада судьялик ёшини 30 ёшга тушириш, кейинги тайинловни муддатсиз қилиш ва янги кафолатлар назарда тутилган.
2026-09-15T14:29+0500
2026-09-15T14:29+0500
2026-09-15T14:29+0500
янги қонун
ўзбекистон
судья
суд
олий мажлис қонунчилик палатаси
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45906196_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_57309817b6e8dbd767aeb611b7598675.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Қонунчилик палатаси "Судьянинг мақоми тўғрисида"ги қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда қабул қилди, деб хабар берди палата матбуот хизмати.Иккинчи ўқишга тайёрлаш жараёнида судья фаолиятининг айрим принциплари қайта ишланди. Хусусан, судья қарор қабул қилишда сиёсий қарашлар ва бошқа ташқи таъсирлардан холи бўлиши алоҳида принцип сифатида мустаҳкамланмоқда.Истеъфодаги судья мақоми ҳам аниқлаштирилди. Унга гувоҳнома берилади, ўз розилиги билан судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятига жалб қилиниши ва профессионал медиатор сифатида ишлаши мумкин бўлади. Шунингдек, судьяни интизомий жавобгарликка тортишга асос бўладиган ҳаракатлар аниқлаштирилди. "Қўпол равишда" қоидабузарлик тушунчаси очиб берилмоқда, бундай ҳолатни юқори инстанция суди аниқлаб, хусусий ажримда қайд этиши белгиланмоқда.Лойиҳада аввал эълон қилинган асосий ўзгаришлар ҳам сақланган: судья ва халқ маслаҳатчилари учун минимал ёш 35 дан 30 ёшга туширилади, судья дастлаб беш йилга, кейин эса муддатсиз даврга тайинланади. Амалдаги қонун бўйича судья аввал 5 йилга, сўнг 10 йилга ва шундан кейингина муддатсиз тайинланади.Амалдаги қонунчиликка кўра, судьянинг одил судловни амалга ошириш фаолиятига аралашиш, жумладан, муайян иш бўйича ноқонуний қарор чиқаришга таъсир кўрсатиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.
https://sputniknews.uz/20260814/odil-sudlov--2030-strategiyasi-59711746.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/09/1e/45906196_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_365dd6a13d14e50f29e13e91da44e9df.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
янги қонун, ўзбекистон, судья, суд, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
янги қонун, ўзбекистон, судья, суд, олий мажлис қонунчилик палатаси, жамият
Судьялар мақоми бўйича қонун лойиҳаси иккинчи ўқишдан ўтди — нималар ўзгаради
Иккинчи ўқишга қадар судьянинг сиёсий ва ташқи таъсирлардан холилиги, истеъфодаги судья мақоми ва интизомий жавобгарлик мезонлари аниқлаштирилди.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Қонунчилик палатаси "Судьянинг мақоми тўғрисида"ги қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда қабул қилди, деб хабар берди палата матбуот хизмати
.
Иккинчи ўқишга тайёрлаш жараёнида судья фаолиятининг айрим принциплари қайта ишланди. Хусусан, судья қарор қабул қилишда сиёсий қарашлар ва бошқа ташқи таъсирлардан холи бўлиши алоҳида принцип сифатида мустаҳкамланмоқда.
Истеъфодаги судья мақоми ҳам аниқлаштирилди. Унга гувоҳнома берилади, ўз розилиги билан судьялар ҳамжамияти органлари фаолиятига жалб қилиниши ва профессионал медиатор сифатида ишлаши мумкин бўлади.
Судьялик даврида одил судлов билан боғлиқ билдирган фикрлари ва қабул қилган қарорлари учун дахлсизлик кафолати сақланади.
Шунингдек, судьяни интизомий жавобгарликка тортишга асос бўладиган ҳаракатлар аниқлаштирилди. "Қўпол равишда" қоидабузарлик тушунчаси очиб берилмоқда, бундай ҳолатни юқори инстанция суди аниқлаб, хусусий ажримда қайд этиши белгиланмоқда.
Лойиҳада аввал эълон қилинган асосий ўзгаришлар ҳам сақланган: судья ва халқ маслаҳатчилари учун минимал ёш 35 дан 30 ёшга туширилади, судья дастлаб беш йилга, кейин эса муддатсиз даврга тайинланади. Амалдаги қонун бўйича судья аввал 5 йилга, сўнг 10 йилга ва шундан кейингина муддатсиз тайинланади.
Амалдаги қонунчиликка кўра, судьянинг одил судловни амалга ошириш фаолиятига аралашиш, жумладан, муайян иш бўйича ноқонуний қарор чиқаришга таъсир кўрсатиш жиноий жавобгарликка сабаб бўлади.