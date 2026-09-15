https://sputniknews.uz/20260915/russia-qurollar-yaratish-60456004.html
WSJ: Россия янги арзон қуролларни Украина ёки АҚШга қараганда тезроқ яратмоқда
WSJ: Россия янги арзон қуролларни Украина ёки АҚШга қараганда тезроқ яратмоқда
Sputnik Ўзбекистон
The Wall Street Journal Россия янги арзон ва технологик қуролларни Украина ҳамда АҚШга қараганда тезроқ ишлаб чиқиб, оммавий ишлаб чиқаришни йўлга қўяётганини ёзди. Нашр "Герань-5" ва "Бандероль"ни мисол келтирди.
2026-09-15T13:44+0500
2026-09-15T13:44+0500
2026-09-15T13:44+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дрон
анти-дрон
дунё янгиликлари
дунёда
россия
украина
ақш
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60455171_0:146:2800:1721_1920x0_80_0_0_62e2ad32122013220cfc4aeff71bd54e.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия янги, нисбатан арзон ва технологик қуролларни Украина ҳамда АҚШга қараганда тезроқ ишлаб чиқиб, оммавий ишлаб чиқаришга ўтказмоқда. Бу ҳақда "The Wall Street Journal" ёзди. Худди шу мазмундаги материал "Hindustan Times" нашрида ҳам чоп этилган.Нашр янги авлод реактив "Герань-5" учувчисиз аппаратлари ва "Бандероль" қанотли ракеталарини мисол келтирган.Таҳлилчилар газетага Россияда янги қуролни ғоя ва синов босқичидан оммавий ишлаб чиқаришга ўтказиш цикли Ғарб давлатларига нисбатан тезроқ кечаётганини айтган.WSJ баҳосига кўра, "Герань-5" ва "Бандероль" қанотли ракетанинг ҳар бири тахминан 100 минг доллар туради. Таққослаш учун, АҚШнинг "Tomahawk" қанотли ракетаси ва шу тоифадаги юқори даражали ракеталар нархи 2 млн доллардан ошади.Россиялик муҳандислар дронларнинг тезлиги, навигация ва алоқа тизимларини босқичма-босқич такомиллаштирган. Нашр "Герань-5" хусусиятлари жиҳатидан оддий пропеллерли дрондан кўра қанотли ракетага яқинлашаётганини қайд этган.Бу тенденцияни "Reuters"нинг 15 сентябрдаги маълумотлари ҳам кўрсатмоқда. Агентлик Украина ҳарбий маълумотларига таяниб, Россия реактив дронлардан фойдаланишни уч ой ичида қарийб олти баробар оширганини ёзди. Июнда 240–500 км/соат тезликдаги тахминан 450 та дрон қўлланган бўлса, августда улар сони қарийб 2 850 тага етган.Украина ҳарбийлари мавжуд арзон дрон тутиб олувчилари юқори тезликдаги реактив аппаратларга қарши етарлича самарали эмаслигини тан олмоқда.
https://sputniknews.uz/20260806/ukraine-innovatsiya-resurs-tugashi-59530477.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0f/60455171_156:0:2645:1867_1920x0_80_0_0_27bd99eb5ddb5335d15fcd134577be5f.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дрон, анти-дрон, дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, ақш
дрон, анти-дрон, дунё янгиликлари, дунёда, россия, украина, ақш
WSJ: Россия янги арзон қуролларни Украина ёки АҚШга қараганда тезроқ яратмоқда
WSJ Россиянинг "Герань-5" ва "Бандероль" каби янги қуролларини тез ва нисбатан арзон ишлаб чиқараётганини қайд этди.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Россия янги, нисбатан арзон ва технологик қуролларни Украина ҳамда АҚШга қараганда тезроқ ишлаб чиқиб, оммавий ишлаб чиқаришга ўтказмоқда. Бу ҳақда "The Wall Street Journal" ёзди.
Худди шу мазмундаги материал "Hindustan Times" нашрида ҳам чоп этилган
.
Нашр янги авлод реактив "Герань-5" учувчисиз аппаратлари ва "Бандероль" қанотли ракеталарини мисол келтирган.
WSJ нашрига кўра, Россия икки тизимни ҳам аввалги ишланмаларни такомиллаштириш, жанговар шароитда синовдан ўтказиш ва кейин ишлаб чиқаришни тез кенгайтириш орқали бир неча йил ичида яратган.
Таҳлилчилар газетага Россияда янги қуролни ғоя ва синов босқичидан оммавий ишлаб чиқаришга ўтказиш цикли Ғарб давлатларига нисбатан тезроқ кечаётганини айтган.
WSJ баҳосига кўра, "Герань-5" ва "Бандероль" қанотли ракетанинг ҳар бири тахминан 100 минг доллар туради. Таққослаш учун, АҚШнинг "Tomahawk" қанотли ракетаси ва шу тоифадаги юқори даражали ракеталар нархи 2 млн доллардан ошади.
Россиялик муҳандислар дронларнинг тезлиги, навигация ва алоқа тизимларини босқичма-босқич такомиллаштирган. Нашр "Герань-5" хусусиятлари жиҳатидан оддий пропеллерли дрондан кўра қанотли ракетага яқинлашаётганини қайд этган.
Нашрнинг ёзишича, арзонлик ва оммавий ишлаб чиқариш ҳаво ҳужумидан мудофаа тизимлари учун ҳам иқтисодий муаммо туғдиради: қиммат ракеталарни нисбатан арзон нишонларга сарфлашга тўғри келади.
Бу тенденцияни "Reuters"нинг 15 сентябрдаги маълумотлари ҳам кўрсатмоқда. Агентлик Украина ҳарбий маълумотларига таяниб, Россия реактив дронлардан фойдаланишни уч ой ичида қарийб олти баробар оширганини ёзди. Июнда 240–500 км/соат тезликдаги тахминан 450 та дрон қўлланган бўлса, августда улар сони қарийб 2 850 тага етган.
Украина ҳарбийлари мавжуд арзон дрон тутиб олувчилари юқори тезликдаги реактив аппаратларга қарши етарлича самарали эмаслигини тан олмоқда.