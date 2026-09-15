https://sputniknews.uz/20260915/russia-davlat-duma-saylov-60466697.html
РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади
РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Россия Давлат Думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш Жиззахдаги АЭС қурилиш майдони, Андижон ва Наманганда ўтказилади. Сайловчилар амалдаги Россия паспортини тақдим этиши керак.
2026-09-15T18:58+0500
2026-09-15T18:58+0500
2026-09-15T18:58+0500
элчихона
сайловлар
сайлов участкаси
аэс
россия давлат думаси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42973613_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_85c0ab4b0b89686717a061a8418e9c3b.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Жиззахдаги интеграциялашган АЭС қурилиш майдонида 18 сентябрь куни Россия Давлат думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.8297-сайлов участкаси доирасида овоз бериш Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида соат 10:00 дан 16:00 гача ташкил этилади.19 сентябрь куни эса 8371-сайлов участкаси доирасида Андижон ва Наманганда сайловчиларнинг айрим гуруҳлари учун овоз бериш ўтказилади:Тошкентда участкалар Россия элчихонаси — Нукус кўчаси, 83-уй ҳамда Рус уйи — Юнус Ражабий кўчаси, 63-уйда очилади. Фарғонада овоз бериш "Asia Fergana" меҳмонхонасида, Самарқандда эса "Zilol Baxt" меҳмонхонасида ташкил этилади.Овоз бериш куни 18 ёшга тўлган ва Ўзбекистон ҳудудида бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин. Бунинг учун шахсан сайлов участкасига келиб, амалдаги Россия паспортини тақдим этиш лозим. Консуллик ҳисобида туриш талаб қилинмайди, хорижда масофавий электрон овоз бериш имконияти назарда тутилмаган.
https://sputniknews.uz/20260619/ozbekiston-rossiya-58463530.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42973613_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e5913e5855b9ce9d0bd1636eee01c8ea.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
элчихона, сайловлар, сайлов участкаси , аэс, россия давлат думаси, россия
элчихона, сайловлар, сайлов участкаси , аэс, россия давлат думаси, россия
РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади
Муддатидан олдин овоз бериш 18 сентябрда Жиззахдаги АЭС қурилиш майдонида, 19 сентябрда эса Андижон ва Наманганда ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Жиззахдаги интеграциялашган АЭС қурилиш майдонида 18 сентябрь куни Россия Давлат думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди
.
8297-сайлов участкаси доирасида овоз бериш Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида соат 10:00 дан 16:00 гача ташкил этилади.
19 сентябрь куни эса 8371-сайлов участкаси доирасида Андижон ва Наманганда сайловчиларнинг айрим гуруҳлари учун овоз бериш ўтказилади:
Андижон
— Лермонтов кўчаси, 51-уй, 1-сон Болалар мусиқа ва санъат мактаби, соат 11:00 дан 14:00 гача;
Наманган
— 4-кичик туман, Ғалаба кўчаси, 21А-уй, "Дўстлик уйи", соат 11:00 дан 14:00 гача.
Россия Давлат думасининг янги чақириқ депутатлари сайловида асосий овоз бериш 20 сентябрда бўлиб ўтади. Ўзбекистонда сайлов участкалари Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада соат 08:00 дан 20:00 гача ишлайди.
Тошкентда участкалар Россия элчихонаси — Нукус кўчаси, 83-уй ҳамда Рус уйи — Юнус Ражабий кўчаси, 63-уйда очилади. Фарғонада овоз бериш "Asia Fergana" меҳмонхонасида, Самарқандда эса "Zilol Baxt" меҳмонхонасида ташкил этилади
.
Овоз бериш куни 18 ёшга тўлган ва Ўзбекистон ҳудудида бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин. Бунинг учун шахсан сайлов участкасига келиб, амалдаги Россия паспортини тақдим этиш лозим. Консуллик ҳисобида туриш талаб қилинмайди, хорижда масофавий электрон овоз бериш имконияти назарда тутилмаган.