Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260915/russia-davlat-duma-saylov-60466697.html
РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади
РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Россия Давлат Думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш Жиззахдаги АЭС қурилиш майдони, Андижон ва Наманганда ўтказилади. Сайловчилар амалдаги Россия паспортини тақдим этиши керак.
2026-09-15T18:58+0500
2026-09-15T18:58+0500
элчихона
сайловлар
сайлов участкаси
аэс
россия давлат думаси
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42973613_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_85c0ab4b0b89686717a061a8418e9c3b.jpg
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Жиззахдаги интеграциялашган АЭС қурилиш майдонида 18 сентябрь куни Россия Давлат думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.8297-сайлов участкаси доирасида овоз бериш Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида соат 10:00 дан 16:00 гача ташкил этилади.19 сентябрь куни эса 8371-сайлов участкаси доирасида Андижон ва Наманганда сайловчиларнинг айрим гуруҳлари учун овоз бериш ўтказилади:Тошкентда участкалар Россия элчихонаси — Нукус кўчаси, 83-уй ҳамда Рус уйи — Юнус Ражабий кўчаси, 63-уйда очилади. Фарғонада овоз бериш "Asia Fergana" меҳмонхонасида, Самарқандда эса "Zilol Baxt" меҳмонхонасида ташкил этилади.Овоз бериш куни 18 ёшга тўлган ва Ўзбекистон ҳудудида бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин. Бунинг учун шахсан сайлов участкасига келиб, амалдаги Россия паспортини тақдим этиш лозим. Консуллик ҳисобида туриш талаб қилинмайди, хорижда масофавий электрон овоз бериш имконияти назарда тутилмаган.
https://sputniknews.uz/20260619/ozbekiston-rossiya-58463530.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/03/0f/42973613_218:0:2949:2048_1920x0_80_0_0_e5913e5855b9ce9d0bd1636eee01c8ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
элчихона, сайловлар, сайлов участкаси , аэс, россия давлат думаси, россия
элчихона, сайловлар, сайлов участкаси , аэс, россия давлат думаси, россия

РФ Давлат думаси сайлови: Жиззахдаги АЭС майдони, Андижон ва Наманганда овоз бериш бўлади

18:58 15.09.2026
© Sputnik / Максим Блинов / Медиабанкка ўтишВыборы президента России
Выборы президента России - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2026
© Sputnik / Максим Блинов
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Муддатидан олдин овоз бериш 18 сентябрда Жиззахдаги АЭС қурилиш майдонида, 19 сентябрда эса Андижон ва Наманганда ташкил этилади.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Жиззахдаги интеграциялашган АЭС қурилиш майдонида 18 сентябрь куни Россия Давлат думаси сайловида муддатидан олдин овоз бериш бўлиб ўтади. Бу ҳақда Россиянинг Ўзбекистондаги элчихонаси матбуот хизмати хабар берди.
8297-сайлов участкаси доирасида овоз бериш Фориш туманидаги АЭС қурилиш майдончасида соат 10:00 дан 16:00 гача ташкил этилади.
19 сентябрь куни эса 8371-сайлов участкаси доирасида Андижон ва Наманганда сайловчиларнинг айрим гуруҳлари учун овоз бериш ўтказилади:
Андижон — Лермонтов кўчаси, 51-уй, 1-сон Болалар мусиқа ва санъат мактаби, соат 11:00 дан 14:00 гача;
Наманган — 4-кичик туман, Ғалаба кўчаси, 21А-уй, "Дўстлик уйи", соат 11:00 дан 14:00 гача.

Россия Давлат думасининг янги чақириқ депутатлари сайловида асосий овоз бериш 20 сентябрда бўлиб ўтади. Ўзбекистонда сайлов участкалари Тошкент, Самарқанд ва Фарғонада соат 08:00 дан 20:00 гача ишлайди.

Тошкентда участкалар Россия элчихонаси — Нукус кўчаси, 83-уй ҳамда Рус уйи — Юнус Ражабий кўчаси, 63-уйда очилади. Фарғонада овоз бериш "Asia Fergana" меҳмонхонасида, Самарқандда эса "Zilol Baxt" меҳмонхонасида ташкил этилади.
Овоз бериш куни 18 ёшга тўлган ва Ўзбекистон ҳудудида бўлиб турган Россия фуқаролари иштирок этиши мумкин. Бунинг учун шахсан сайлов участкасига келиб, амалдаги Россия паспортини тақдим этиш лозим. Консуллик ҳисобида туриш талаб қилинмайди, хорижда масофавий электрон овоз бериш имконияти назарда тутилмаган.
Председатель Сената Танзила Нарбаева провела встречу с послом России Алексеем Ерховым. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 19.06.2026
Ўзбекистон ва Россия парламентлараро алоқаларни фаоллаштиради
19 Июн, 18:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0