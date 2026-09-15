Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260915/pensiya-qonun-loyiha-60463926.html
Пенсия ёши 63 ёшгача, минимал стаж 15 йилгача оширилиши мумкин — қонун лойиҳаси
Пенсия ёши 63 ёшгача, минимал стаж 15 йилгача оширилиши мумкин — қонун лойиҳаси
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилиш лойиҳаси муҳокамага қўйилди. Унда пенсия ёшини 63 ёшгача босқичма-босқич ошириш, минимал стажни 15 йилга етказиш ва ҳисоблаш тартибини ўзгартириш таклиф қилинган.
2026-09-15T17:23+0500
2026-09-15T17:23+0500
пенсия
ислоҳотлар
жамият
лойиҳа
ўзбекистон
ўзини ўзи банд қилганлар
қонунчилик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58767715_0:136:1448:951_1920x0_80_0_0_08d1ff03fb556fc6122173def7717798.png
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилиш бўйича лойиҳа жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.Таклиф этилаётган асосий ўзгаришлар:Ўзини ўзи банд қилганлар учун нима ўзгаради?Лойиҳага кўра, ўзини ўзи банд қилган шахсларни ижтимоий солиқни қатъий белгиланган тартибда тўловчилар тоифасига ўтказиш таклиф қилинмоқда. Уларга ижтимоий солиқни йил давомида бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқи берилади.Тўланган ижтимоий солиқнинг 10 фоизи Давлат ижтимоий суғурта жамғармасига йўналтирилади. Ҳозир ўзини ўзи банд қилган шахслар давлат ижтимоий суғурта тизимида ихтиёрий асосда иштирок этиши мумкин.Лойиҳа ҳозирча жамоатчилик муҳокамаси босқичида. Ундаги нормалар якуний қарор қабул қилинишига қадар ўзгариши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260715/uzbekistan-pensiya-tizim-ozgarishlar-59036636.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/02/58767715_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_3e8dcca7470652aa4476c4f75733c23b.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пенсия, ислоҳотлар, жамият, лойиҳа, ўзбекистон, ўзини ўзи банд қилганлар, қонунчилик
пенсия, ислоҳотлар, жамият, лойиҳа, ўзбекистон, ўзини ўзи банд қилганлар, қонунчилик

Пенсия ёши 63 ёшгача, минимал стаж 15 йилгача оширилиши мумкин — қонун лойиҳаси

17:23 15.09.2026
© SputnikПожилые люди в Узбекистане
Пожилые люди в Узбекистане - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.09.2026
© Sputnik
Oбуна бўлиш
Пенсия ёшини босқичма-босқич 63 ёшгача ошириш, минимал стажни 15 йилга етказиш ва пенсия ҳисоблаш тартибини ўзгартириш таклиф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Ўзбекистонда пенсия тизимини ислоҳ қилиш бўйича лойиҳа жамоатчилик муҳокамасига қўйилди.
Таклиф этилаётган асосий ўзгаришлар:
пенсия ёши ҳар йили 3 ойдан босқичма-босқич оширилади. Натижада эркаклар учун пенсия ёши 60 дан 63 ёшга, аёллар учун 55 дан 63 ёшгача етказилиши мумкин;
ёшга доир пенсия тайинлаш учун талаб қилинадиган энг кам иш стажи ҳозирги 7 йилдан ҳар йили бир йилдан оширилиб, 2034 йилда 15 йилга етказилади;
зарур минимал стажни тўплай олмаган фуқароларнинг ёшга доир нафақа олиш ҳуқуқи сақланади. Улар умумий белгиланган пенсия ёшига етганидан беш йил ўтиб нафақа олиши мумкин бўлади;
пенсия учун ўртача иш ҳақини ҳисоблашда ҳозирги охирги 10 йил ичидаги кетма-кет 5 йиллик иш ҳақини олиш тартиби босқичма-босқич ўзгаради. Ҳисоблаш даври ҳар йили бир йилдан узайтирилиб, 20 йилга етказилади;
бунда фуқаронинг энг паст даромад олган даврининг 10 фоизи пенсия ҳисоб-китобидан чиқариб ташланади. Бу паст маош олинган айрим даврларнинг пенсия миқдорига салбий таъсирини камайтиришга хизмат қилиши мумкин;
пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақининг юқори чегарасини ҳам ошириш таклиф қилинмоқда;
пенсияга чиқишни кечиктирган фуқаролар учун юқорироқ ҳисоблаш кўрсаткичларини қўллаш назарда тутилмоқда.
Ўзини ўзи банд қилганлар учун нима ўзгаради?
Лойиҳага кўра, ўзини ўзи банд қилган шахсларни ижтимоий солиқни қатъий белгиланган тартибда тўловчилар тоифасига ўтказиш таклиф қилинмоқда. Уларга ижтимоий солиқни йил давомида бўлиб-бўлиб тўлаш ҳуқуқи берилади.
Тўланган ижтимоий солиқнинг 10 фоизи Давлат ижтимоий суғурта жамғармасига йўналтирилади.
Бунинг ҳисобига ўзини ўзи банд қилган шахсларга ҳомиладорлик ва туғиш нафақаси ҳамда вақтинча меҳнатга лаёқатсизлик нафақасини давлат ижтимоий суғуртаси ҳисобидан тўлаш назарда тутилмоқда.
Ҳозир ўзини ўзи банд қилган шахслар давлат ижтимоий суғурта тизимида ихтиёрий асосда иштирок этиши мумкин.
Лойиҳа ҳозирча жамоатчилик муҳокамаси босқичида. Ундаги нормалар якуний қарор қабул қилинишига қадар ўзгариши мумкин.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по пенсионной системе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2026
Ўзбекистонда пенсия тизимида қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
15 Июл, 09:28
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0