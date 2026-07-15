Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260715/uzbekistan-pensiya-tizim-ozgarishlar-59036636.html
Ўзбекистонда пенсия тизимида қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
Ўзбекистонда пенсия тизимида қандай ўзгаришлар кутилмоқда?
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда пенсия ҳисоблашда иш ҳақи даврини 5 йилдан 20 йилгача узайтириш таклиф қилинди. 2027 йилдан юқори иш ҳақи чегараси 6,6 млн сўмгача оширилиб, янги пенсионерлар пенсияси 8 фоизга кўпайиши мумкинлиги айтилди.
2026-07-15T09:28+0500
2026-07-15T09:37+0500
пенсия
нафақа
шавкат мирзиёев
жамият
ислоҳотлар
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59036291_0:96:1900:1165_1920x0_80_0_0_200e21e66588940aed65d46044c8e904.jpg
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақи даврини 5 йилдан 20 йилгача узайтириш таклиф қилинди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев иштирокида пенсия тизимини ислоҳ қилишга оид таклифлар тақдимотида маълум қилинди. Ҳозир пенсия охирги 10 йиллик меҳнат фаолиятидаги 5 йиллик иш ҳақи асосида ҳисобланади. Бунда ойликнинг 6 миллион сўмдан юқори қисми ҳисобга олинмайди.Таклифга кўра, пенсия ҳисобланадиган иш ҳақи даври 20 йилгача узайтирилади. Фуқаро кам даромад олган айрим даврлар эса умумий ҳисобдан чиқарилиши мумкин.Шунингдек, 2027 йилдан пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақининг энг юқори миқдорини 6 миллион сўмдан 6,6 миллион сўмга ошириш режалаштирилмоқда.Жамғариб бориладиган пенсия тизими бўйича ҳам янги механизм таклиф этилди. Ҳозир фуқаролар иш ҳақининг 0,1 фоизи шахсий пенсия ҳисобварағига ўтказилади. Ушбу маблағларга йиллик 10 фоиз даромад ҳисобланади.Ойлиги 7,6 миллион сўмгача бўлган фуқаро иш ҳақининг 5 фоизини ушбу ҳисобвараққа ўтказса, давлат унинг ҳисобига қўшимча 2,5 фоиз маблағ қўшиши мумкин.Ойлиги 7,6 миллион сўмдан юқори бўлганлар учун эса шу чегарадан ошган қисми бўйича тўланган ижтимоий солиқнинг 1 фоизини шахсий пенсия ҳисобварағига йўналтириш таклиф қилинди.Давлат раҳбари таклифларни аҳоли ва кенг жамоатчилик иштирокида очиқ муҳокама қилишни топширди. Шунингдек, хусусий ва корпоратив пенсия тизимларини жорий этиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланади.
https://sputniknews.uz/20250910/uzbekistan-pensiya-yosh-51877992.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/0f/59036291_0:0:1688:1266_1920x0_80_0_0_26db9e3d3c57d465042b9270da4e48b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
пенсия, нафақа, шавкат мирзиёев, жамият, ислоҳотлар
пенсия, нафақа, шавкат мирзиёев, жамият, ислоҳотлар

Ўзбекистонда пенсия тизимида қандай ўзгаришлар кутилмоқда?

09:28 15.07.2026 (янгиланди: 09:37 15.07.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по пенсионной системе
Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией предложений по пенсионной системе - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 15.07.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Пенсия ҳисоблашда фуқаронинг 20 йиллик иш ҳақини инобатга олиш ва паст даромад олинган айрим даврларни ҳисобдан чиқариш таклиф этилмоқда.
ТОШКЕНТ, 15 июл — Sputnik. Ўзбекистонда пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақи даврини 5 йилдан 20 йилгача узайтириш таклиф қилинди. Бу ҳақда президент Шавкат Мирзиёев иштирокида пенсия тизимини ислоҳ қилишга оид таклифлар тақдимотида маълум қилинди.
Ҳозир пенсия охирги 10 йиллик меҳнат фаолиятидаги 5 йиллик иш ҳақи асосида ҳисобланади. Бунда ойликнинг 6 миллион сўмдан юқори қисми ҳисобга олинмайди.
Таклифга кўра, пенсия ҳисобланадиган иш ҳақи даври 20 йилгача узайтирилади. Фуқаро кам даромад олган айрим даврлар эса умумий ҳисобдан чиқарилиши мумкин.
Шунингдек, 2027 йилдан пенсия ҳисоблашда инобатга олинадиган иш ҳақининг энг юқори миқдорини 6 миллион сўмдан 6,6 миллион сўмга ошириш режалаштирилмоқда.
Ҳисоб-китобларга кўра, янги тартиб асосида пенсияга чиқадиган фуқароларнинг пенсияси ҳозиргига нисбатан 8 фоизга кўпайиши мумкин.
Жамғариб бориладиган пенсия тизими бўйича ҳам янги механизм таклиф этилди. Ҳозир фуқаролар иш ҳақининг 0,1 фоизи шахсий пенсия ҳисобварағига ўтказилади. Ушбу маблағларга йиллик 10 фоиз даромад ҳисобланади.
Ойлиги 7,6 миллион сўмгача бўлган фуқаро иш ҳақининг 5 фоизини ушбу ҳисобвараққа ўтказса, давлат унинг ҳисобига қўшимча 2,5 фоиз маблағ қўшиши мумкин.
Ойлиги 7,6 миллион сўмдан юқори бўлганлар учун эса шу чегарадан ошган қисми бўйича тўланган ижтимоий солиқнинг 1 фоизини шахсий пенсия ҳисобварағига йўналтириш таклиф қилинди.
Давлат раҳбари таклифларни аҳоли ва кенг жамоатчилик иштирокида очиқ муҳокама қилишни топширди. Шунингдек, хусусий ва корпоратив пенсия тизимларини жорий этиш бўйича қонун лойиҳаси тайёрланади.
Пожилые жители города Денау, Сурхандарьинская область - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2025
Ўзбекистонда пенсия ёшини ошириш режалаштирилмоқда
10 Сентябр 2025, 15:02
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0