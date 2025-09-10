Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20250910/uzbekistan-pensiya-yosh-51877992.html
Ўзбекистонда пенсия ёшини ошириш режалаштирилмоқда
Ўзбекистонда пенсия ёшини ошириш режалаштирилмоқда
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда эркаклар учун нафақа ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинмоқда
2025-09-10T15:02+0500
2025-09-10T15:24+0500
жамият
ўзбекистон
пенсия
янги қонун
лойиҳа
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48067190_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_683076d1debde5896c0eae4f1f531606.jpg
ТОШКЕНТ, 10-сен — Sputnik. Ўзбекистонда эркаклар учун нафақа ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Пул ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси ижрочи директори Муродбек Отажонов ўз интервьюсида маълум қилди.Суҳбатда қайд этилишича, Ўзбекистонда пенсия ёши 32 йил давомида умуман ўзгармаган. Бундан ташқари, жамғарма директори 20 йил олдин пенсионерлар нафақага чиққанидан сўнг одатда 8-9 йил ҳаёт бўлган бўлса, бугунги кунга келиб эркаклар деярли 13 йил, аёллар эса 20 йилгача умр кўраётгани ҳақида статистик маълумот келтирган.Аммо қабул қилиниши режалаштирилган янги ёш нормаларини кўриб чиқишга бошқа сабаб ҳам туртки бўлгани айтилмоқда.Таъкидланишича, ҳозирда қарор расман қабул қилинмаган. Жамғарма жамоатчилик фикрини ўрганиш учун махсус платформа ишга тушириш режасини билдирган — бундай платформа орқали фуқаролардан таклифлар қабул қилиниши айтилмоқда.
https://sputniknews.uz/20250109/eoii-ozbekiston-pensiya-yoshi-47493278.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/02/15/48067190_310:0:2975:1999_1920x0_80_0_0_2eda195786fdc66c5e7111aabec9780d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ўзбекистон пенсия нафақа ёш
ўзбекистон пенсия нафақа ёш

Ўзбекистонда пенсия ёшини ошириш режалаштирилмоқда

15:02 10.09.2025 (янгиланди: 15:24 10.09.2025)
© Sputnik / Бахром ХатамовПожилые жители города Денау, Сурхандарьинская область
Пожилые жители города Денау, Сурхандарьинская область - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 10.09.2025
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Пенсия ёши эркаклар учун 63, аёллар учун эса 58 ёш этиб белгиланиши мумкин – мутасадди.
ТОШКЕНТ, 10-сен — Sputnik. Ўзбекистонда эркаклар учун нафақа ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Пул ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси ижрочи директори Муродбек Отажонов ўз интервьюсида маълум қилди.
Суҳбатда қайд этилишича, Ўзбекистонда пенсия ёши 32 йил давомида умуман ўзгармаган. Бундан ташқари, жамғарма директори 20 йил олдин пенсионерлар нафақага чиққанидан сўнг одатда 8-9 йил ҳаёт бўлган бўлса, бугунги кунга келиб эркаклар деярли 13 йил, аёллар эса 20 йилгача умр кўраётгани ҳақида статистик маълумот келтирган.
Аммо қабул қилиниши режалаштирилган янги ёш нормаларини кўриб чиқишга бошқа сабаб ҳам туртки бўлгани айтилмоқда.
“Сўнгги 10 йил ичида Пенсия жамғармаси даромадлари 3,4 баробар, харажатлари эса 5 баробар кўпайди. 2020 йилдан бошлаб пенсия тўловларини молиялаштириш учун давлат бюджетидан доимий равишда маблағ ажратилмоқда. 2022 йилда ажратилган маблағ миқдори 11 триллион сўмни ташкил этиб, бу умумий харажатларнинг тўртдан бир қисмига тенг бўлиб чиқди. 2023 йил учун 15 триллион сўм (29 %) ажратиш режалаштирилган эди. 2030 йилга келиб, ажратиладиган маблағ ҳажми 38 триллион сўмни ташкил этиши кутилмоқда”, – дейди Отажонов.
Таъкидланишича, ҳозирда қарор расман қабул қилинмаган. Жамғарма жамоатчилик фикрини ўрганиш учун махсус платформа ишга тушириш режасини билдирган — бундай платформа орқали фуқаролардан таклифлар қабул қилиниши айтилмоқда.
Пенсионный возраст в странах ЕАЭС и Узбекистане в 2025 году - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 09.01.2025
Ўзбекистон ва ЕОИИ
ЕОИИ ва Ўзбекистонда пенсия ёши — инфографика
9 Январ, 18:50
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2025 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0