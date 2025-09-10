https://sputniknews.uz/20250910/uzbekistan-pensiya-yosh-51877992.html
Ўзбекистонда пенсия ёшини ошириш режалаштирилмоқда
Ўзбекистонда эркаклар учун нафақа ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинмоқда
ТОШКЕНТ, 10-сен — Sputnik. Ўзбекистонда эркаклар учун нафақа ёшини 60 ёшдан 63 ёшга, аёллар учун эса 55 ёшдан 58 ёшга босқичма-босқич кўтариш таклиф қилинмоқда. Бу ҳақда Пул ва молия вазирлиги ҳузуридаги Бюджетдан ташқари пенсия жамғармаси ижрочи директори Муродбек Отажонов ўз интервьюсида маълум қилди.Суҳбатда қайд этилишича, Ўзбекистонда пенсия ёши 32 йил давомида умуман ўзгармаган. Бундан ташқари, жамғарма директори 20 йил олдин пенсионерлар нафақага чиққанидан сўнг одатда 8-9 йил ҳаёт бўлган бўлса, бугунги кунга келиб эркаклар деярли 13 йил, аёллар эса 20 йилгача умр кўраётгани ҳақида статистик маълумот келтирган.Аммо қабул қилиниши режалаштирилган янги ёш нормаларини кўриб чиқишга бошқа сабаб ҳам туртки бўлгани айтилмоқда.Таъкидланишича, ҳозирда қарор расман қабул қилинмаган. Жамғарма жамоатчилик фикрини ўрганиш учун махсус платформа ишга тушириш режасини билдирган — бундай платформа орқали фуқаролардан таклифлар қабул қилиниши айтилмоқда.
Янгиликлар
Пенсия ёши эркаклар учун 63, аёллар учун эса 58 ёш этиб белгиланиши мумкин – мутасадди.
