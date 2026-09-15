Лавров Украина, музокаралар ва Россия активлари ҳақида — асосий баёнотлар
16:16 15.09.2026 (янгиланди: 16:44 15.09.2026)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков/
Oбуна бўлиш
Россия Украина бўйича музокараларни тиклашга тайёр, бироқ Москва хавфсизликка оид асосий талабларидан воз кечмоқчи эмас.
ТОШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров Украина атрофидаги вазият бўйича элчихона давра суҳбатида музокаралар, Анкориж келишувлари, музлатилган Россия активлари ва халқаро судлар ҳақида фикр билдирди.
Лавровнинг асосий баёнотлари:
Россия Украина бўйича музокаралардан ҳеч қачон воз кечмаган ва қарши томон тайёр бўлса, уларни қайта тиклашга тайёр. Вазирнинг айтишича, Москвада муҳокама қилиш учун масалалар бор.
Лавровнинг фикрича, агар АҚШ ва Европа Анкориджда муҳокама қилинган ёндашувлардан узоқлашмаганида, ҳарбий ҳаракатлар бир йил аввал тўхташи мумкин эди. У Россия Америка томони илгари сурган таклифларни қабул қилганини таъкидлади.
Россия ўз хавфсизлиги, чегаралари яқинида НАТОнинг пайдо бўлмаслиги ҳамда рус ва русийзабон аҳоли ҳуқуқларини таъминлашга оид талабларини сақлаб қолмоқда. Шу билан бирга, Москва ушбу доирада "оқилона муросалар" излашга тайёр, деди вазир.
Ғарбнинг Россияга қарши ҳуқуқий ҳаракатларини Лавров "англо-сакслар ихтиро қилган юридик уруш" деб атади. Унинг сўзларига кўра, бундай ёндашувда асосий мақсад айбловларнинг шов-шувли бўлиши: "аввал хўроз каби қичқириш керак, тонг отиш-отмаслиги эса уларни унчалик қизиқтирмайди".
Лавров Ғарбда Украина ҳукумати назоратида қоладиган ҳудудларга хорижий кучларни жойлаштириш сценарийлари ишлаб чиқилаётганини айтди. Москва бундай вариантга қарши эканини билдирмоқда.
Вазир ЕИда музлатилган Россия активларини Украина манфаатлари учун ишлатишга қаратилган схемалар ишлаб чиқилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, Бельгия бундай қадам ташлашни рад этмоқда, шу сабаб масъулиятни бутун Европа Иттифоқи ўртасида тақсимлашга уринишлар бўлмоқда.
"Биз олтин-валюта захираларимизни қайтаришга эришамиз. Бунга заррача шубҳам йўқ", — деди Лавров.
Лавров Халқаро жиноий судни "квази-суд органи" деб атади ва унинг "одил судлов билан алоқаси кам", Ғарб ҳомийлари назорати остида эканини айтди. Унинг фикрича, бундай глобал жиноий инстанцияга муқобил тузилма яратиш ҳам шарт эмас, чунки халқаро жиноий судлар можароларни ҳал қилишга деярли ёрдам бермайди.
Россия БМТ Халқаро судидан Донбассда геноцид масаласи бўйича ўз қарши даъвоси юзасидан қарор кутмоқда. Лавровнинг сўзларига кўра, ҳозир судда кўриб чиқилиши лозим бўлган масала — Украинанинг ўзи Донбассда геноцид содир этган-этмагани. У Россия тегишли далилларни судга тақдим этганини билдирди.
Лавровнинг сўзларига кўра, можаро музлатилса, Киев назоратидаги ҳудудларда рус тилида сўзлашувчи аҳоли қолади. У уларнинг рус тилида таълим олиши ва рус маданиятини сақлаб қолиши кераклигини айтди ҳамда бу одамлар "Зеленский ва унинг жамоасига емиш" бўлиб қолишини таъкидлади.
Лавров Украинада сафарбарлик усулларини ҳам танқид қилиб, одамларни кўчаларда ушлаб, ҳарбий хизматга жўнатиш ҳолатларига эътибор қаратди. Унинг фикрича, сафарбарлик доираси кейинчалик аёлларга ҳам кенгайиши мумкин.
Лавров Зеленскийнинг Россия ҳаво ҳудудида фуқаро авиациясига қарши дронлардан фойдаланиш ҳақидаги баёнотини "очиқ террорчилик таҳдиди" деб атади ва бу Киев режимининг "жиноий моҳияти"ни кўрсатишини билдирди.
Дипломат Россия Украинадаги можарони тугатишдан манфаатдорлигини ва бу борада ёрдам беришга интилаётган давлатларнинг саъй-ҳаракатларини қадрлашини қўшимча қилди.