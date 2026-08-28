https://sputniknews.uz/20260828/lavrov-60029990.html
Лавров: Украинанинг ҳужумлари юзасидан Россия АҚШга ҳеч қандай ультиматум қўймаган
Лавров: Украинанинг ҳужумлари юзасидан Россия АҚШга ҳеч қандай ультиматум қўймаган
Sputnik Ўзбекистон
Киев режимига ёрдам кўрсатилаётгани ҳақида пайдо бўлганда Москва дипломатик каналлар орқали уни тасдиқлаш учун АҚШ Давлат департаментига юборади. 28.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-28T13:14+0500
2026-08-28T13:14+0500
2026-08-28T13:14+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
сергей лавров
ақш
россия
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_5ff8679771fa1bd5c04d315461996057.jpg
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россия томони Вашингтонга АҚШнинг Украинанинг Россия ҳудудига зарбалар беришида иштирок этиши билан боғлиқ ҳеч қандай ультиматум қўймаган. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров.У шу тариқа ОАВнинг Москва Вашингтонга АҚШнинг Украина ҳудудига зарбалар беришини қўллаб-қувватлаши билан боғлиқ ультиматум қўйгани ҳақидаги хабарларига муносабат билдирди.Шу билан бирга, Лавров Москва Америка томонига тегишли саволлар бераётганини маълум қилди, чунки вақти-вақти билан Ғарб матбуотида Америка президенти Дональд Трамп маъмурияти Украинага янги молиявий маблағлар, қурол-яроғлар, разведка маълумотларини тақдим этиш ва бошқа йўллар билан ёрдам бераётгани ҳақида хабарлар пайдо бўлмоқда.“Сўнгги икки ойда шундай ҳолатлар уч-тўртта бўлди” - деди Россия ТИВ раҳбари.Бундай маълумотлар пайдо бўлганда Москва дипломатик каналлар орқали уни АҚШ Давлат департаментига юборади ва унинг тўғрилигини тасдиқлашни сўрайди. Бироқ Россия томони ҳали бирор марта Вашингтондан жавоб олмаган.
https://sputniknews.uz/20260827/russia-ukraine-muzokaralar-60005617.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e9/03/0c/48352753_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_830a86d31f466e979b7ba1d979c26b56.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, ақш, россия, украина
дунёда, дунё янгиликлари, сергей лавров, ақш, россия, украина
Лавров: Украинанинг ҳужумлари юзасидан Россия АҚШга ҳеч қандай ультиматум қўймаган
Киев режимига ёрдам кўрсатилаётгани ҳақида пайдо бўлганда Москва дипломатик каналлар орқали уни тасдиқлаш учун АҚШ Давлат департаментига юборади.
ТОШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Россия томони Вашингтонга АҚШнинг Украинанинг Россия ҳудудига зарбалар беришида иштирок этиши билан боғлиқ ҳеч қандай ультиматум қўймаган. Бу ҳақда Россия ташқи ишлар вазири Сергей Лавров.
“Йўқ, биз томондан ҳеч қандай ультиматум қўйилмаган”, - деди Россия ташқи ишлар вазири РБК телеканалига берган интервьюсида.
У шу тариқа ОАВнинг Москва Вашингтонга АҚШнинг Украина ҳудудига зарбалар беришини қўллаб-қувватлаши билан боғлиқ ультиматум қўйгани ҳақидаги хабарларига муносабат билдирди.
Шу билан бирга, Лавров Москва Америка томонига тегишли саволлар бераётганини маълум қилди, чунки вақти-вақти билан Ғарб матбуотида Америка президенти Дональд Трамп маъмурияти Украинага янги молиявий маблағлар, қурол-яроғлар, разведка маълумотларини тақдим этиш ва бошқа йўллар билан ёрдам бераётгани ҳақида хабарлар пайдо бўлмоқда.
“Сўнгги икки ойда шундай ҳолатлар уч-тўртта бўлди” - деди Россия ТИВ раҳбари.
Бундай маълумотлар пайдо бўлганда Москва дипломатик каналлар орқали уни АҚШ Давлат департаментига юборади ва унинг тўғрилигини тасдиқлашни сўрайди. Бироқ Россия томони ҳали бирор марта Вашингтондан жавоб олмаган.