https://sputniknews.uz/20260827/russia-ukraine-muzokaralar-60005617.html
Россия Украина бўйича музокараларни давом эттиришга очиқ — Песков
Россия Украина бўйича музокараларни давом эттиришга очиқ — Песков
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков Россия Украина бўйича тинчлик музокараларини давом эттиришга тайёрлигини, аммо навбатдаги уч томонлама учрашувнинг режаси ва муддати ҳозирча белгиланмаганини айтди.
2026-08-27T17:17+0500
2026-08-27T17:17+0500
2026-08-27T17:17+0500
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ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр, аммо Россия, АҚШ ва Украина вакилларининг навбатдаги учрашуви бўйича ҳозирча аниқ режа йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди.Аввалроқ Владимир Зеленский идораси раҳбари Кирилл Буданов* Киев Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар мавзусини жонлантиришга уриниб кўрмоқчи эканлигини айтган эди.Песков Россия тинчлик музокараларини давом эттиришга очиқлигини, Москва ва Вашингтон ўртасида ишчи даражадаги алоқалар сақланаётганини таъкидлади.Унинг сўзларига кўра, Россия ўз мақсадларига тинч йўл билан эришишни афзал кўради. Бунинг имкони бўлмаса, махсус ҳарбий операция давом эттирилади.Кремль вакили музлатилган Россия активларидан Украинани қўллаб-қувватлаш учун фойдаланиш ташаббусига ҳам муносабат билдирди. Песков бундай ҳаракатларни ноқонуний деб атаб, улар ҳуқуқий оқибатларга олиб келишини айтди. Ушбу ташаббус Швеция, Нидерландия, Испания ва Польша томонидан илгари сурилмоқда.Песков Россиянинг НАТОга қарши ҳарбий режалари борлиги ҳақидаги хабарларни ҳам рад этди. Аввалроқ Песков Россия ва АҚШ махсус хизматлари ўртасидаги алоқалар ҳатто икки томонлама муносабатларнинг энг мураккаб даврларида ҳам давом этишини маълум қилган эди. У Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Москвага ташрифи доирасида ўтказилган бундай мулоқотларни ижобий жараён деб атади.Шунингдек, Песков "Bloomberg" агентлигига берган изоҳида Украинанинг Россия иқтисодий ва савдо инфратузилмасига зарба беришга уринишлари Москва томонидан “қаттиқ жавоб”га сабаб бўлишини айтган эди.* Кирилл Буданов Россияда террористлар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.
https://sputniknews.uz/20260820/peskov-ukraine-bayonotlar-59834917.html
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дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, нато, россия, украина
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, нато, россия, украина
Россия Украина бўйича музокараларни давом эттиришга очиқ — Песков
Кремль Украина бўйича музокараларни давом эттиришга очиқлигини билдирди. Москва ва Вашингтон ўртасида ишчи алоқалар сақланмоқда.
ТОШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Россия Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр, аммо Россия, АҚШ ва Украина вакилларининг навбатдаги учрашуви бўйича ҳозирча аниқ режа йўқ. Бу ҳақда Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков журналистларга маълум қилди
.
"Ҳозирда музокараларнинг кейинги раундини ўтказиш бўйича аниқ режалар ва муддатлар ҳақида маълумотга эга эмасман", — деди у.
Аввалроқ Владимир Зеленский идораси раҳбари Кирилл Буданов* Киев Украинадаги можарони ҳал қилиш бўйича музокаралар мавзусини жонлантиришга уриниб кўрмоқчи эканлигини айтган эди.
Песков Россия тинчлик музокараларини давом эттиришга очиқлигини, Москва ва Вашингтон ўртасида ишчи даражадаги алоқалар сақланаётганини таъкидлади.
Унинг сўзларига кўра, Россия ўз мақсадларига тинч йўл билан эришишни афзал кўради. Бунинг имкони бўлмаса, махсус ҳарбий операция давом эттирилади.
Кремль вакили музлатилган Россия активларидан Украинани қўллаб-қувватлаш учун фойдаланиш ташаббусига ҳам муносабат билдирди. Песков бундай ҳаракатларни ноқонуний деб атаб, улар ҳуқуқий оқибатларга олиб келишини айтди. Ушбу ташаббус Швеция, Нидерландия, Испания ва Польша томонидан илгари сурилмоқда.
Песков Россиянинг НАТОга қарши ҳарбий режалари борлиги ҳақидаги хабарларни ҳам рад этди.
Унинг таъкидлашича, бундай хабарлар ҳақиқатга ва Россиянинг ниятларига алоқадор эмас. Аксинча, Москва Европа давлатларининг Россияга нисбатан тажовузкор сиёсатига дуч келмоқда.
Аввалроқ Песков Россия ва АҚШ махсус хизматлари ўртасидаги алоқалар ҳатто икки томонлама муносабатларнинг энг мураккаб даврларида ҳам давом этишини маълум қилган эди. У Марказий разведка бошқармаси директори Жон Рэтклиффнинг Москвага ташрифи доирасида ўтказилган бундай мулоқотларни ижобий жараён деб атади.
Шунингдек, Песков "Bloomberg" агентлигига берган изоҳида Украинанинг Россия иқтисодий ва савдо инфратузилмасига зарба беришга уринишлари Москва томонидан “қаттиқ жавоб”га сабаб бўлишини айтган эди.
* Кирилл Буданов Россияда террористлар ва экстремистлар рўйхатига киритилган.