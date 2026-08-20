Тинчлик музокаралари ва Ғарбнинг чарчоғи: Песковнинг Украина можароси бўйича баёнотлари
16:57 20.08.2026 (янгиланди: 16:59 20.08.2026)
© POOLПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© POOL
Oбуна бўлиш
Дмитрий Песков Киев режимининг позицияси туфайли Украинада тинч ечим учун асос йўқлигини, аммо Москва воситачилар саъй-ҳаракатини қадрлашини айтди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш борасида ҳозирча оптимизм учун асос йўқлигини билдирди. Бу ҳақда РИА Новости маълум қилди.
"Айни пайтда Киев режимининг позицияси туфайли тинч йўл билан ҳал қилиш борасида оптимизм учун ҳеч қандай асос йўқ. Фронтдаги вазият яхши маълум. Бу ҳақда давлат раҳбари, олий бош қўмондон Владимир Путин бир неча бор гапирган. Махсус ҳарбий операция давом этмоқда", — деди у журналистлар билан мулоқотда.
Песковнинг Украина можароси бўйича бошқа баёнотлари:
АҚШ музокарачилари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвага ташрифи учун аниқ саналар ҳали белгиланмаган. Бироқ улар Россиядаги ҳамкасблари билан доимий иш алоқасида ва Москвада ҳамда президент Путин ҳузурида исталган меҳмон бўлиб қолмоқда;
Киевдаги сиёсий муҳит "жуда хилма-хил". Айримлар "лойқа сувдан балиқ тутишга", бошқалар демократия меъёрларига таянишга ҳаракат қилмоқда. Аммо вазиятнинг ҳуқуқий баҳоси Путин илгари билдирган позицияга мос. Россия президенти аввалроқ Украина раҳбарининг легитимлиги бўлмаса, бутун ҳокимият тизимининг легитимлиги ҳам савол остида қолишини айтган эди;
Ғарбда Украинани қўллаб-қувватлашдан чарчаш тенденцияси мавжуд, аммо уни бўрттириб кўрсатмаслик керак. Европада можарога технологик ва техник иштирокини ошираётган давлатлар, жумладан, Буюк Британия қолмоқда;
бундай мамлакатлар Ғарбдаги чарчоқ кучайишига йўл қўймаслик ва Европа давлатларини можарони давом эттиришга рағбатлантириш учун ҳаракат қилмоқда;
Москва можарони ҳал этишга кўмаклашиш истагини билдирган барча давлатларнинг саъй-ҳаракатларини қадрлайди. Бундай мамлакатлар кўп эмаслиги сабабли уларнинг ҳаракатлари янада муҳим аҳамият касб этади.