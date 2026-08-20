Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 24.02.2022
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россия 21 февраль куни Донецк ва Луганск халқ республикаларини тан олишини эълон қилди, 24 февраль куни эса Владимир Путин Донбассда махсус ҳарбий операция бошланганини маълум қилди. Россия Мудофаа вазирлиги Украина ҳарбий инфратузилмасига, хусусан қурол-яроғ омборлари ва аэродромларга зарба берди.
https://sputniknews.uz/20260820/peskov-ukraine-bayonotlar-59834917.html
Тинчлик музокаралари ва Ғарбнинг чарчоғи: Песковнинг Украина можароси бўйича баёнотлари
Тинчлик музокаралари ва Ғарбнинг чарчоғи: Песковнинг Украина можароси бўйича баёнотлари
Sputnik Ўзбекистон
Дмитрий Песков Киев режимининг позицияси туфайли Украинада тинч ечим учун асос йўқлигини, аммо Москва воситачилар саъй-ҳаракатини қадрлашини айтди. 20.08.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-08-20T16:57+0500
2026-08-20T16:59+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунё янгиликлари
дунёда
дмитрий песков
кремль
украина
ғарб
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59834749_0:200:2930:1848_1920x0_80_0_0_3c27f5737b6bc793f61ddcb9e0ed0d12.jpg
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш борасида ҳозирча оптимизм учун асос йўқлигини билдирди. Бу ҳақда РИА Новости маълум қилди.Песковнинг Украина можароси бўйича бошқа баёнотлари:
https://sputniknews.uz/20260727/putin-deputatlar-uchrashuv-59312812.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/14/59834749_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_23c96a94d8c6656b19bfafdde65ebad1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, кремль, украина, ғарб, россия
дунё янгиликлари, дунёда, дмитрий песков, кремль, украина, ғарб, россия

Тинчлик музокаралари ва Ғарбнинг чарчоғи: Песковнинг Украина можароси бўйича баёнотлари

16:57 20.08.2026 (янгиланди: 16:59 20.08.2026)
© POOLПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 20.08.2026
© POOL
Oбуна бўлиш
Дмитрий Песков Киев режимининг позицияси туфайли Украинада тинч ечим учун асос йўқлигини, аммо Москва воситачилар саъй-ҳаракатини қадрлашини айтди.
ТОШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Россия президенти матбуот котиби Дмитрий Песков Украинадаги можарони тинч йўл билан ҳал қилиш борасида ҳозирча оптимизм учун асос йўқлигини билдирди. Бу ҳақда РИА Новости маълум қилди.
"Айни пайтда Киев режимининг позицияси туфайли тинч йўл билан ҳал қилиш борасида оптимизм учун ҳеч қандай асос йўқ. Фронтдаги вазият яхши маълум. Бу ҳақда давлат раҳбари, олий бош қўмондон Владимир Путин бир неча бор гапирган. Махсус ҳарбий операция давом этмоқда", — деди у журналистлар билан мулоқотда.
Песковнинг Украина можароси бўйича бошқа баёнотлари:
АҚШ музокарачилари Стив Уиткофф ва Жаред Кушнернинг Москвага ташрифи учун аниқ саналар ҳали белгиланмаган. Бироқ улар Россиядаги ҳамкасблари билан доимий иш алоқасида ва Москвада ҳамда президент Путин ҳузурида исталган меҳмон бўлиб қолмоқда;
Киевдаги сиёсий муҳит "жуда хилма-хил". Айримлар "лойқа сувдан балиқ тутишга", бошқалар демократия меъёрларига таянишга ҳаракат қилмоқда. Аммо вазиятнинг ҳуқуқий баҳоси Путин илгари билдирган позицияга мос. Россия президенти аввалроқ Украина раҳбарининг легитимлиги бўлмаса, бутун ҳокимият тизимининг легитимлиги ҳам савол остида қолишини айтган эди;
Ғарбда Украинани қўллаб-қувватлашдан чарчаш тенденцияси мавжуд, аммо уни бўрттириб кўрсатмаслик керак. Европада можарога технологик ва техник иштирокини ошираётган давлатлар, жумладан, Буюк Британия қолмоқда;
бундай мамлакатлар Ғарбдаги чарчоқ кучайишига йўл қўймаслик ва Европа давлатларини можарони давом эттиришга рағбатлантириш учун ҳаракат қилмоқда;
Москва можарони ҳал этишга кўмаклашиш истагини билдирган барча давлатларнинг саъй-ҳаракатларини қадрлайди. Бундай мамлакатлар кўп эмаслиги сабабли уларнинг ҳаракатлари янада муҳим аҳамият касб этади.
Встреча Владимира Путина с депутатами Государственной Думы восьмого созыва - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 27.07.2026
Россиянинг Донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
Россияни ҳеч ким синдира олмайди — Путиннинг депутатлар билан учрашувидаги баёнотлари
27 Июл, 17:58
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0