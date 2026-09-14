https://sputniknews.uz/20260914/uzbekistan-nanofiltratsiya-inshoot-60421814.html
Ўзбекистонда илк йирик нанофильтрацияли сув тозалаш иншооти қурилади
Ўзбекистонда илк йирик нанофильтрацияли сув тозалаш иншооти қурилади
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Лойиҳа сувни мембраналар орқали чуқур тозалаш, унинг қаттиқлиги ва айрим эриган аралашмаларни камайтириш имконини беради. Навоийдаги иншоот Ўзбекистонда бу технология қўлланган илк йирик объект бўлади.
2026-09-14T09:17+0500
2026-09-14T09:17+0500
2026-09-14T10:01+0500
сув
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хитой
битим
ҳамкорлик
лойиҳа
жамият
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ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистонда илк бор нанофильтрация технологияси асосида йирик ичимлик суви тозалаш иншооти қурилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда “Ўзсувтаъминот” АЖ матбуот хизмати хабар берди.Янги иншоот Навоий шаҳрида барпо этилади. Лойиҳада нанофильтрация ва микрофильтрация каби замонавий мембранали технологиялардан фойдаланиш кўзда тутилган.Оддий қилиб айтганда, нанофильтрацияда сув махсус мембраналар орқали ўтказилади. Улар сувдаги қаттиқликни келтириб чиқарувчи кальций ва магний каби моддаларнинг, шунингдек, айрим органик аралашмаларнинг катта қисмини ушлаб қолади. 11 сентябрь куни Хитойда “Ўзсувтаъминот” АЖ ва "China Energy Overseas Investment Co., Ltd." вакиллари лойиҳанинг техник ечимлари ва уни амалга оширишнинг кейинги босқичларини муҳокама қилди.Томонлар лойиҳани ишлаб чиқишни жадаллаштириш ва амалий ишларга яқин муддатларда киришишга келишиб олди. Учрашув якунида сув таъминоти ва оқова сув соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш бўйича меморандум имзоланди.
https://sputniknews.uz/20260826/ichimlik-suv-rejalar-59982928.html
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сув, ўзсувтаъминот, хитой, битим, ҳамкорлик, лойиҳа, жамият, ўзбекистон
сув, ўзсувтаъминот, хитой, битим, ҳамкорлик, лойиҳа, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистонда илк йирик нанофильтрацияли сув тозалаш иншооти қурилади
09:17 14.09.2026 (янгиланди: 10:01 14.09.2026)
Янги технология сувни ортиқча туз ва аралашмалардан тозалайди, қаттиқлигини камайтиради ва унинг таркибидаги зарур минералларнинг бир қисмини сақлаб қолиш имконини беради.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда илк бор нанофильтрация технологияси асосида йирик ичимлик суви тозалаш иншооти қурилиши режалаштирилмоқда. Бу ҳақда “Ўзсувтаъминот” АЖ матбуот хизмати хабар берди
.
Янги иншоот Навоий шаҳрида барпо этилади. Лойиҳада нанофильтрация ва микрофильтрация каби замонавий мембранали технологиялардан фойдаланиш кўзда тутилган.
Оддий қилиб айтганда, нанофильтрацияда сув махсус мембраналар орқали ўтказилади. Улар сувдаги қаттиқликни келтириб чиқарувчи кальций ва магний каби моддаларнинг, шунингдек, айрим органик аралашмаларнинг катта қисмини ушлаб қолади.
Натижада сувнинг қаттиқлиги камайиб, унинг сифатини барқарорлаштириш имкони пайдо бўлади.
11 сентябрь куни Хитойда “Ўзсувтаъминот” АЖ ва "China Energy Overseas Investment Co., Ltd." вакиллари лойиҳанинг техник ечимлари ва уни амалга оширишнинг кейинги босқичларини муҳокама қилди.
Томонлар лойиҳани ишлаб чиқишни жадаллаштириш ва амалий ишларга яқин муддатларда киришишга келишиб олди. Учрашув якунида сув таъминоти ва оқова сув соҳасида ҳамкорликни кенгайтириш бўйича меморандум имзоланди.