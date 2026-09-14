Ўзбекистонда инвесторлар геологик маълумотларни онлайн ола бошлайди
11:36 14.09.2026 (янгиланди: 11:51 14.09.2026)
© Министерство горнодобывающей промышленности и геологииВ Ташкенте проходит Международная научная конференция "GEOMIN-2026"
© Министерство горнодобывающей промышленности и геологии
Oбуна бўлиш
Келгуси йил бошидан инвесторлар геологик маълумотларга бир неча марта босиш орқали онлайн кириш имконига эга бўлиши кутилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбекистонда инвесторларга геологик маълумотларга онлайн кириш имконини берадиган очиқ маълумотлар базасини 2027 йил бошида ишга тушириш режалаштирилмоқда. Бу ҳақда тоғ-кон саноати ва геология вазирининг биринчи ўринбосари Феруза Ҳамидова GEOMIN-2026 халқаро илмий конференциясида маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.
Унинг сўзларига кўра, янги база инвесторларга бир неча марта босиш орқали зарур геологик маълумотларга кириш имконини беради. Бу маълумотларни қидиришга сарфланадиган вақт ва харажатларни қисқартиради.
“Ўйлайманки, келгуси йил бошида ушбу база ишга туширилади”, — деди Ҳамидова.
Лойиҳанинг биринчи босқичида 30 мингдан ортиқ геологик ҳисобот рақамлаштирилди. Ҳозир иккинчи босқич якунланмоқда.
Шунингдек, вазирлик ҳузурида соҳани, жумладан геология йўналишини рақамлаштириш билан шуғулланувчи Технологик трансформация маркази ташкил этилди.
Ҳамидованинг сўзларига кўра, марказ геологик маълумотлар базаси ва геопортални яратиш ишларини тезлаштиради.
GEOMIN-2026 конференцияси доирасида Ўзбекистонда геологик намуналарни таҳлил қилиш учун нанолаборатория ташкил этилиши ҳам маълум қилинди.
© Министерство горнодобывающей промышленности и геологииВ Ташкенте проходит Международная научная конференция "GEOMIN-2026"
В Ташкенте проходит Международная научная конференция "GEOMIN-2026"
© Министерство горнодобывающей промышленности и геологии
Технологик металлар комбинати негизида халқаро аккредитациядан ўтган нанолаборатория очилади.
Ҳамидованинг сўзларига кўра, лаборатория йилига 300 мингтагача намунани таҳлил қила олади.
“Синамаларни чет элга олиб чиқиш шарт бўлмайди, буларнинг барчасини мамлакатда амалга ошириш мумкин бўлади”, — деди у.