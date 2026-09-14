https://sputniknews.uz/20260914/south-korea-central-asia-60422651.html
Корея технологиялари ва Марказий Осиё минераллари бир занжирга бирлашади
Корея технологиялари ва Марказий Осиё минераллари бир занжирга бирлашади
Sputnik Ўзбекистон
Сеулда Марказий Осиёнинг беш давлати ва Жанубий Корея муҳим минераллар, заводларни модернизация қилиш ва ақлли технологиялар бўйича ҳамкорликни кенгайтиришга келишди. Учрашувда Ўзбекистон ҳам қатнашди.
2026-09-14T09:58+0500
2026-09-14T09:58+0500
2026-09-14T10:00+0500
жанубий корея
қазилма бойликлари
ҳамкорлик
марказий осиё
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60422480_0:135:1448:950_1920x0_80_0_0_b77ea43d22ac47bfba1a4c3746a623c1.png
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Марказий Осиё давлатлари ўзларининг бой минерал ресурсларини Жанубий Кореянинг илғор қайта ишлаш технологиялари билан боғлашга келишди. Бу ҳақда "Yonhap" Корея Саноат ва савдо вазирлигига таяниб хабар берди.Сеулда Жанубий Корея, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон саноат вазирлари иштирокида учрашув бўлиб ўтди.Томонлар муҳим минераллар бўйича етказиб бериш занжирларини мустаҳкамлаш, Марказий Осиёда саноат мажмуалари ва замонавий инфратузилма барпо этиш, корхоналарни модернизация қилишда Корея иштирокини кенгайтиришга келишиб олди.Ҳамкорлик фақат хомашё етказиб бериш билан чекланмай, уни қайта ишлаш ва кейинги ишлаб чиқариш босқичларини ҳам қамраб олиши кўзда тутилган.Шунингдек, Корея Марказий Осиё корхоналарида “ақлли” технологияларни жорий этишга кўмаклашади, ёш мутахассислар ўртасида тажриба алмашиш кенгайтирилади.Учрашув Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Жанубий Кореяга давлат ташрифи кунларида ўтказилди. 14 сентябрь куни Мирзиёев ва Корея президенти Ли Чжэ Мённинг музокаралари, 16 сентябрда эса биринчи “Марказий Осиё — Корея Республикаси” саммити ўтказилиши режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260913/uzbekistan-south-korea-hamkorlar-60417656.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60422480_0:0:1448:1086_1920x0_80_0_0_a108b2fa57fe7f11da697a5872c5388e.png
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жанубий корея, қазилма бойликлари, ҳамкорлик, марказий осиё, жамият
жанубий корея, қазилма бойликлари, ҳамкорлик, марказий осиё, жамият
Корея технологиялари ва Марказий Осиё минераллари бир занжирга бирлашади
09:58 14.09.2026 (янгиланди: 10:00 14.09.2026)
Ўзбекистон ҳам қатнашган учрашувда Марказий Осиё минералларини Кореянинг қайта ишлаш технологиялари билан боғлашга келишилди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Марказий Осиё давлатлари ўзларининг бой минерал ресурсларини Жанубий Кореянинг илғор қайта ишлаш технологиялари билан боғлашга келишди. Бу ҳақда "Yonhap" Корея Саноат ва савдо вазирлигига таяниб хабар берди
.
Сеулда Жанубий Корея, Ўзбекистон, Қозоғистон, Қирғизистон, Тожикистон ва Туркманистон саноат вазирлари иштирокида учрашув бўлиб ўтди.
Томонлар муҳим минераллар бўйича етказиб бериш занжирларини мустаҳкамлаш, Марказий Осиёда саноат мажмуалари ва замонавий инфратузилма барпо этиш, корхоналарни модернизация қилишда Корея иштирокини кенгайтиришга келишиб олди.
Энг муҳим йўналишлардан бири Марказий Осиёнинг минерал ресурсларини Кореянинг илғор қайта ишлаш технологиялари билан бирлаштириш бўлади.
Ҳамкорлик фақат хомашё етказиб бериш билан чекланмай, уни қайта ишлаш ва кейинги ишлаб чиқариш босқичларини ҳам қамраб олиши кўзда тутилган.
Шунингдек, Корея Марказий Осиё корхоналарида “ақлли” технологияларни жорий этишга кўмаклашади, ёш мутахассислар ўртасида тажриба алмашиш кенгайтирилади.
Учрашув Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг Жанубий Кореяга давлат ташрифи кунларида ўтказилди. 14 сентябрь куни Мирзиёев ва Корея президенти Ли Чжэ Мённинг музокаралари, 16 сентябрда эса биринчи “Марказий Осиё — Корея Республикаси” саммити ўтказилиши режалаштирилган.