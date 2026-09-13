https://sputniknews.uz/20260913/uzbekistan-south-korea-hamkorlar-60417656.html
Корея бош вазир ўринбосари: Ўзбекистон ва Корея — энг яхши ҳамкорлар
Корея бош вазир ўринбосари: Ўзбекистон ва Корея — энг яхши ҳамкорлар
Sputnik Ўзбекистон
Жанубий Корея бош вазир ўринбосари Ку Юн Чхоль икки давлатни “энг яхши ҳамкорлар” деб атади. У 13 сентябрь куни Сеулга давлат ташрифи билан келган Шавкат Мирзиёевни аэропортда кутиб олди.
2026-09-13T17:46+0500
2026-09-13T17:46+0500
2026-09-13T17:46+0500
сиёсат
ҳамкорлик
шавкат мирзиёев
сеул
жанубий корея
форум
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60417466_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8604f4bcbaf637f645814c6e6b513be3.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Жанубий Корея бош вазир ўринбосари, иқтисодиёт ва молия вазири Ку Юн Чхоль Ўзбекистон ва Кореяни “энг яхши ҳамкорлар” деб атади. Бу ҳақда Жанубий Кореянинг Yonhap ахборот агентлиги хабар берди.Унинг сўзларига кўра, Сеул икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорликни фаол қўллаб-қувватлашни режалаштирмоқда.Ку Юн Чхоль Ўзбекистон — Корея маҳаллий ҳокимиятлари ҳамкорлик форумида ҳудудларнинг ўзига хос устунликларидан фойдаланиб, бошқа жойда такрорлаб бўлмайдиган қўшма лойиҳаларни шакллантириш муҳимлигини таъкидлади.13 сентябрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироат Мирзиёева билан Сеулга давлат ташрифи билан келди. Yonhap маълумотига кўра, уларни Сеул аэропортида Ку Юн Чхоль кутиб олди.Корея президенти маъмурияти маълумотига кўра, Шавкат Мирзиёев ва Ли Чжэ Мённинг икки томонлама музокаралари 14 сентябрь куни тушдан кейин бўлиб ўтади. 16 сентябрда эса биринчи “Корея — Марказий Осиё” саммити ўтказилиб, унинг якунлари бўйича Сеул декларациясини қабул қилиш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260731/ozbekistonning-top-5-tashqi-savdo-hamkorlari-59417268.html
сеул
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60417466_183:0:1200:763_1920x0_80_0_0_fc369b633e9c537e278b90ab32c2ca8a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
сиёсат, ҳамкорлик, шавкат мирзиёев, сеул, жанубий корея, форум
сиёсат, ҳамкорлик, шавкат мирзиёев, сеул, жанубий корея, форум
Корея бош вазир ўринбосари: Ўзбекистон ва Корея — энг яхши ҳамкорлар
Жанубий Корея бош вазир ўринбосари Ку Юн Чхоль Ўзбекистон ва Кореяни “энг яхши ҳамкорлар” деб атаб, ҳамкорликни кенгайтиришга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Жанубий Корея бош вазир ўринбосари, иқтисодиёт ва молия вазири Ку Юн Чхоль Ўзбекистон ва Кореяни “энг яхши ҳамкорлар” деб атади. Бу ҳақда Жанубий Кореянинг Yonhap ахборот агентлиги хабар берди
.
Унинг сўзларига кўра, Сеул икки мамлакат ҳудудлари ўртасидаги ҳамкорликни фаол қўллаб-қувватлашни режалаштирмоқда.
Ку Юн Чхоль Ўзбекистон — Корея маҳаллий ҳокимиятлари ҳамкорлик форумида ҳудудларнинг ўзига хос устунликларидан фойдаланиб, бошқа жойда такрорлаб бўлмайдиган қўшма лойиҳаларни шакллантириш муҳимлигини таъкидлади.
Жанубий Корея томони бундай лойиҳаларни ташқи иқтисодий ҳамкорлик жамғармаси — EDCF ва бошқа молиявий механизмлар орқали қўллаб-қувватлаш, шунингдек, компаниялар ва маҳаллий ҳокимиятлар дуч келаётган муаммоларни ҳал этишга кўмаклашиш ниятида.
13 сентябрь куни Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёев рафиқаси Зироат Мирзиёева билан Сеулга давлат ташрифи билан келди. Yonhap маълумотига кўра, уларни Сеул аэропортида Ку Юн Чхоль кутиб олди.
Корея президенти маъмурияти маълумотига кўра, Шавкат Мирзиёев ва Ли Чжэ Мённинг икки томонлама музокаралари 14 сентябрь куни тушдан кейин бўлиб ўтади. 16 сентябрда эса биринчи “Корея — Марказий Осиё” саммити ўтказилиб, унинг якунлари бўйича Сеул декларациясини қабул қилиш режалаштирилган.