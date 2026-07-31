Ўзбекистоннинг топ-5 ташқи савдо ҳамкорлари
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон дунёнинг 195 мамлакати билан ташқи иқтисодий фаолият олиб боради.
2026 йилнинг биринчи яримида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил қилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7% кўп.
Бунда экспорт улуши 15,9 млрд. долларни ташкил қилди (-8,8%), импорт эса 25,1 млрд долларга етди (+21%).
Энг йирик ташқи савдо ҳамкорлар, анъаанавий равишда, Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон.
Дастлабки ўнликка, шунингдек, Жанубий Корея, Франция, БАА, Қирғизистон ва Германия киради.
Бунда экспорт улуши 15,9 млрд. долларни ташкил қилди (-8,8%), импорт эса 25,1 млрд долларга етди (+21%).
Энг йирик ташқи савдо ҳамкорлар, анъаанавий равишда, Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон.
Дастлабки ўнликка, шунингдек, Жанубий Корея, Франция, БАА, Қирғизистон ва Германия киради.