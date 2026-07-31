Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260731/ozbekistonning-top-5-tashqi-savdo-hamkorlari-59417268.html
Ўзбекистоннинг топ-5 ташқи савдо ҳамкорлари
Ўзбекистоннинг топ-5 ташқи савдо ҳамкорлари
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистон дунёнинг 195 мамлакати билан ташқи иқтисодий фаолият олиб боради. 31.07.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-07-31T17:35+0500
2026-07-31T17:35+0500
инфографика
иқтисод
савдо
ҳамкорлик
россия
хитой
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59416759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55b8df678e0aec8d4a9499af435c7ff9.png
2026 йилнинг биринчи яримида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил қилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7% кўп. Бунда экспорт улуши 15,9 млрд. долларни ташкил қилди (-8,8%), импорт эса 25,1 млрд долларга етди (+21%). Энг йирик ташқи савдо ҳамкорлар, анъаанавий равишда, Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон. Дастлабки ўнликка, шунингдек, Жанубий Корея, Франция, БАА, Қирғизистон ва Германия киради.
хитой
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1f/59416759_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_1c78dbe6894b176227ff3441e553b85e.png
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
инфографика, иқтисод, савдо, ҳамкорлик, россия, хитой, инфографика
инфографика, иқтисод, савдо, ҳамкорлик, россия, хитой, инфографика

Ўзбекистоннинг топ-5 ташқи савдо ҳамкорлари

17:35 31.07.2026
Oбуна бўлиш
Ўзбекистон дунёнинг 195 мамлакати билан ташқи иқтисодий фаолият олиб боради.
Ташқи савдода топ-5 давлат - Sputnik Ўзбекистон
Ташқи савдода топ-5 давлат - Sputnik Ўзбекистон
2026 йилнинг биринчи яримида Ўзбекистон ташқи савдо айланмаси 41 млрд долларни ташкил қилди. Бу ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 7% кўп.

Бунда экспорт улуши 15,9 млрд. долларни ташкил қилди (-8,8%), импорт эса 25,1 млрд долларга етди (+21%).

Энг йирик ташқи савдо ҳамкорлар, анъаанавий равишда, Хитой, Россия, Қозоғистон, Туркия ва Афғонистон.

Дастлабки ўнликка, шунингдек, Жанубий Корея, Франция, БАА, Қирғизистон ва Германия киради.
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0