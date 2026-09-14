https://sputniknews.uz/20260914/sindarov-jahon-chempionlik-bahs-60441054.html
Синдаров жаҳон чемпионлиги учун баҳсда 1,3 млн доллардан зиёд ишлаб олиши мумкин
Синдаров жаҳон чемпионлиги учун баҳсда 1,3 млн доллардан зиёд ишлаб олиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Жавоҳир Синдаров ва Гукеш ўртасидаги жаҳон чемпионлиги баҳсининг соврин жамғармаси 2,5 млн доллар. Ҳар бир классик ғалаба учун 200 минг доллар берилади, ғолибнинг мукофоти эса 1,3 млн доллардан ошиши мумкин.
2026-09-14T17:54+0500
2026-09-14T17:54+0500
2026-09-14T17:54+0500
жавоҳир синдаров
спорт
шахмат
мусобақа
чемпион
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333440_0:21:3567:2027_1920x0_80_0_0_b8034f87f30c5891073cf24bde3a87cb.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сентябрь — Sputnik. Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасидаги шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги баҳси соврин жамғармаси 2,5 млн долларни ташкил этади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) маълум қилди.ФИДЕ ўйин тақвими, формати ва соврин пулларини тақсимлаш тартибини тасдиқлади. Баҳс Швейцариянинг Женева шаҳрида 22 ноябрдан 12 декабргача ўтказилади. Биринчи классик партия 24 ноябрда, сўнггиси эса зарурат бўлса 11 декабрда бўлиб ўтади.Соврин пули ҳам ўзига хос тартибда тақсимланади. Ҳар бир шахматчи классик партиядаги ҳар бир ғалабаси учун 200 минг доллардан олади, қолган маблағ эса икки иштирокчи ўртасида тенг бўлинади.Айрим ҳолатларда соврин тўғридан-тўғри тақсимланади: жаҳон чемпиони 1,3 млн доллар, мағлуб бўлган шахматчи эса 1,2 млн доллар олади. Худди шу тартиб ғолиб тай-брейкда аниқланган тақдирда ҳам амал қилади.Синдаров 2026 йилги Номзодлар турнирида ғолиб чиқиб, Ўзбекистон тарихида мутлақ жаҳон чемпионлиги учун ўйинда иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган биринчи шахматчи бўлди.
https://sputniknews.uz/20260910/sindarov-shaxmat-ikkinchi-orin-60332703.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/07/1c/59333440_419:0:3148:2047_1920x0_80_0_0_5713c605d170cf8f35bcbbe034e59e27.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
жавоҳир синдаров, спорт, шахмат, мусобақа, чемпион, ўзбекистон
жавоҳир синдаров, спорт, шахмат, мусобақа, чемпион, ўзбекистон
Синдаров жаҳон чемпионлиги учун баҳсда 1,3 млн доллардан зиёд ишлаб олиши мумкин
Жаҳон чемпионлиги учун баҳс 24 ноябрда Женевада бошланади. Ғолиб 7,5 очко тўплаши керак, матч 14 партиягача давом этади.
ТОШКЕНТ, 14 сентябрь — Sputnik.
Жавоҳир Синдаров ва амалдаги жаҳон чемпиони Гукеш Доммаражу ўртасидаги шахмат бўйича жаҳон чемпионлиги баҳси соврин жамғармаси 2,5 млн долларни ташкил этади. Бу ҳақда Халқаро шахмат федерацияси (ФИДЕ) маълум қилди
.
ФИДЕ ўйин тақвими, формати ва соврин пулларини тақсимлаш тартибини тасдиқлади. Баҳс Швейцариянинг Женева шаҳрида 22 ноябрдан 12 декабргача ўтказилади. Биринчи классик партия 24 ноябрда, сўнггиси эса зарурат бўлса 11 декабрда бўлиб ўтади.
Баҳс кўпи билан 14 та классик партиядан иборат бўлади. Биринчи бўлиб 7,5 очко тўплаган шахматчи жаҳон чемпиони бўлади. Агар 14 партиядан кейин ҳисоб 7:7 бўлса, 12 декабр куни тай-брейк ўтказилади.
Соврин пули ҳам ўзига хос тартибда тақсимланади. Ҳар бир шахматчи классик партиядаги ҳар бир ғалабаси учун 200 минг доллардан олади, қолган маблағ эса икки иштирокчи ўртасида тенг бўлинади.
Айрим ҳолатларда соврин тўғридан-тўғри тақсимланади: жаҳон чемпиони 1,3 млн доллар, мағлуб бўлган шахматчи эса 1,2 млн доллар олади. Худди шу тартиб ғолиб тай-брейкда аниқланган тақдирда ҳам амал қилади.
Синдаров 2026 йилги Номзодлар турнирида ғолиб чиқиб, Ўзбекистон тарихида мутлақ жаҳон чемпионлиги учун ўйинда иштирок этиш ҳуқуқини қўлга киритган биринчи шахматчи бўлди.