Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260914/oquv-materiallar-ai-yaratilish-60440568.html
2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи СИ ёрдамида яратилади — Фальков
2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи СИ ёрдамида яратилади — Фальков
Sputnik Ўзбекистон
Валерий Фальков 2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи AI ёрдамида яратилишини айтди. Россия ОТМларида икки мажбурий AI-модульни жорий этиш ҳам таклиф қилинмоқда.
2026-09-14T17:12+0500
2026-09-14T17:12+0500
россия
таълим
фестивал
сунъий интеллект
отм
ўзбекистон
мдҳ
ёшлар
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60435163_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_836edfba97e8dd95498f2a2e627e2121.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. 2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи сунъий интеллект ёрдамида яратилади. Бу ҳақда Россия фан ва олий таълим вазири Валерий Фальков Екатеринбургда ўтаётган Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.Фальковнинг айтишича, Россия ОТМларида сунъий интеллект бўйича иккита мажбурий ўқув курсини жорий этиш таклиф қилинмоқда.Биринчи курс барча талабалар учун СИ асосларига бағишланади, иккинчиси эса сунъий интеллектдан муайян касб ва соҳаларда фойдаланишни ўргатади.Базавий модулни дастлаб янги олий таълим модели 17 та университетда синовдан ўтказиш таклиф этилган.Тақдимотдаги прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб ОТМларнинг 60 фоиздан ортиғи анъанавий ва онлайн таълим имкониятларини бирлаштирган аралаш моделга ўтади.Фальков аввалроқ СИдан фойдаланишни тақиқлаш эмас, балки уни таълим жараёнига тўғри интеграция қилиш зарурлигини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, технология вазифаларни тезроқ бажаришга ёрдам берса-да, унга ортиқча боғланиш узоқ муддатда талабалар билими пасайишига олиб келиши мумкин.
https://sputniknews.uz/20260913/ekaterinburg-yoshlar-festival-60418232.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60435163_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_90d7fc03e8c679bdc6b190da34eeb102.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, таълим, фестивал, сунъий интеллект, отм, ўзбекистон, мдҳ, ёшлар, дунёда
россия, таълим, фестивал, сунъий интеллект, отм, ўзбекистон, мдҳ, ёшлар, дунёда

2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи СИ ёрдамида яратилади — Фальков

17:12 14.09.2026
© Sputnik / Илья Питалев / Медиабанкка ўтишВалерий Фальков
Валерий Фальков - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.09.2026
© Sputnik / Илья Питалев
/
Медиабанкка ўтиш
Oбуна бўлиш
Россия фан ва олий таълим вазири сунъий интеллект таълимда алоҳида восита эмас, балки тизим асосланадиган инфратузилмага айланишини айтди.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. 2030 йилга бориб ўқув материалларининг 70 фоиздан ортиғи сунъий интеллект ёрдамида яратилади. Бу ҳақда Россия фан ва олий таълим вазири Валерий Фальков Екатеринбургда ўтаётган Халқаро ёшлар фестивалида маълум қилди.
“Сунъий интеллект таълим тизимида содир бўладиган барча жараёнлар асосланадиган инфратузилма сифатида қаралиши керак”, — деди Фальков.
Фальковнинг айтишича, Россия ОТМларида сунъий интеллект бўйича иккита мажбурий ўқув курсини жорий этиш таклиф қилинмоқда.
Биринчи курс барча талабалар учун СИ асосларига бағишланади, иккинчиси эса сунъий интеллектдан муайян касб ва соҳаларда фойдаланишни ўргатади.
Базавий модулни дастлаб янги олий таълим модели 17 та университетда синовдан ўтказиш таклиф этилган.
Шунингдек, ягона рақамли таълим платформаси ва талабаларни қўллаб-қувватлаш тизимини ишлаб чиқиш режалаштирилмоқда.
Тақдимотдаги прогнозларга кўра, 2030 йилга бориб ОТМларнинг 60 фоиздан ортиғи анъанавий ва онлайн таълим имкониятларини бирлаштирган аралаш моделга ўтади.
Фальков аввалроқ СИдан фойдаланишни тақиқлаш эмас, балки уни таълим жараёнига тўғри интеграция қилиш зарурлигини таъкидлаган. Унинг сўзларига кўра, технология вазифаларни тезроқ бажаришга ёрдам берса-да, унга ортиқча боғланиш узоқ муддатда талабалар билими пасайишига олиб келиши мумкин.

Халқаро ёшлар фестивали 11–17 сентябрь кунлари Екатеринбургда ўтмоқда. Унда 10 минг нафар ёш иштирок этяпти. Фестивалга аризалар 191 мамлакатдан келиб тушган, Ўзбекистон эса МДҲ давлатлари орасида энг йирик делегациялардан бири билан қатнашмоқда.

КенгайтиришЙиғиштириш
Международный фестиваль молодежь - 2026 - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 13.09.2026
113 минг ариза, 10 минг иштирокчи: Екатеринбургда ёшлар фестивали ўтмоқда
Кеча, 18:33
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0