https://sputniknews.uz/20260914/olmaliq-kmk-suniy-intellekt-60443154.html
Олмалиқ КМКда СИ қазиб олиш ҳажмини 280 мингдан 340 минг куб метрга оширди
Олмалиқ КМКда СИ қазиб олиш ҳажмини 280 мингдан 340 минг куб метрга оширди
Sputnik Ўзбекистон
ОКМКда сунъий интеллект қарийб 30 йўналишда қўлланмоқда. Тизим кон массасини қазиб олишни 280 мингдан 340 минг куб метрга оширди, бахтсиз ҳодисалар 20 фоизга камайди.
2026-09-14T19:02+0500
2026-09-14T19:02+0500
2026-09-14T19:02+0500
олмалиқ кмк
халқаро конференция
ўзбекистон
қазилма бойликлари
рақамли технологиялар
жамият
сунъий интеллект
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60442985_0:437:2730:1973_1920x0_80_0_0_bf01621d4fed3a0b6a42fe0151684d7d.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Олмалиқ кон-металлургия комбинатида сунъий интеллект (СИ) қарийб 30 та йўналишда — геология ва карьердан тортиб қайта ишлаш, саноат хавфсизлиги, харидлар ва ходимларни танлашгача қўлланилмоқда. Бу ҳақда ОКМК вакили Максим Ҳасанов "GEOMIN-2026"да маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон мухбири.Энг йирик йўналишлардан бири кон-транспорт мажмуасига тўғри келади. СИ самосвалларни экскаваторлар ўртасида тақсимлайди, ҳаракат йўналишлари ва навбатларни оптималлаштиради ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини кузатади.Геологияда сунъий интеллект керн фотосуратларини таҳлил қилиб, жинс тури, минераллашув ва ёриқларни аниқлайди. Натижада ҳужжатларни тайёрлаш уч баробар, намуналарни қидириш эса ўн баробар тезлашган.Қайта ишлашда тизим технологик параметрларни сутка давомида таҳлил қилади. ОКМК маълумотига кўра, бу унумдорлик ва ажратиб олиш даражасини 1 фоизга ошириш, энергия ҳамда реагентлар сарфини 3 фоизга камайтириш имконини берган.Компьютер кўриши ходимларнинг шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиши ва хавфли ҳудудларга киришини ҳам назорат қилади. Натижада ҳимоя воситалари бўйича қоидабузарликлар 30 фоизга, бахтсиз ҳодисалар 20 фоизга, йўл-транспорт ҳодисалари хавфи эса 10 фоизга камайган.Комбинат сунъий интеллектни ишлаб чиқаришга жорий этаётганини аввал ҳам расман маълум қилган. ОКМКнинг расмий сайтида 2026 йилда бу йўналишда бир нечта махсус лойиҳалар ва рақамли трансформация ишлари ҳақида хабар берилган.
https://sputniknews.uz/20260910/davlat-xaridlar-narx-ai-tahlil-60346949.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0e/60442985_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ba15e6fd399cbcf75607dc9dcea0787e.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
олмалиқ кмк, халқаро конференция, ўзбекистон, қазилма бойликлари, рақамли технологиялар, жамият, сунъий интеллект
олмалиқ кмк, халқаро конференция, ўзбекистон, қазилма бойликлари, рақамли технологиялар, жамият, сунъий интеллект
Олмалиқ КМКда СИ қазиб олиш ҳажмини 280 мингдан 340 минг куб метрга оширди
Сунъий интеллект ОКМКда кон техникасини бошқаришдан геология, қайта ишлаш ва саноат хавфсизлигигача қарийб 30 йўналишда ишлатилмоқда.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Олмалиқ кон-металлургия комбинатида сунъий интеллект (СИ) қарийб 30 та йўналишда — геология ва карьердан тортиб қайта ишлаш, саноат хавфсизлиги, харидлар ва ходимларни танлашгача қўлланилмоқда. Бу ҳақда ОКМК вакили Максим Ҳасанов "GEOMIN-2026"да маълум қилди, деб хабар бермоқда Sputnik Ўзбекистон
мухбири.
Энг йирик йўналишлардан бири кон-транспорт мажмуасига тўғри келади. СИ самосвалларни экскаваторлар ўртасида тақсимлайди, ҳаракат йўналишлари ва навбатларни оптималлаштиради ҳамда ишлаб чиқариш жараёнини кузатади.
Тизим жорий этилгандан кейин кон массасини қазиб олиш ҳажми 280 мингдан 340 минг куб метргача ошган. Навбатда туриб қолишларни 7 фоизга қисқартириш, иш жараёни хронометражини эса камида 95 фоиз автоматлаштириш режалаштирилган.
Геологияда сунъий интеллект керн фотосуратларини таҳлил қилиб, жинс тури, минераллашув ва ёриқларни аниқлайди. Натижада ҳужжатларни тайёрлаш уч баробар, намуналарни қидириш эса ўн баробар тезлашган.
Қайта ишлашда тизим технологик параметрларни сутка давомида таҳлил қилади. ОКМК маълумотига кўра, бу унумдорлик ва ажратиб олиш даражасини 1 фоизга ошириш, энергия ҳамда реагентлар сарфини 3 фоизга камайтириш имконини берган.
Компьютер кўриши ходимларнинг шахсий ҳимоя воситаларидан фойдаланиши ва хавфли ҳудудларга киришини ҳам назорат қилади. Натижада ҳимоя воситалари бўйича қоидабузарликлар 30 фоизга, бахтсиз ҳодисалар 20 фоизга, йўл-транспорт ҳодисалари хавфи эса 10 фоизга камайган.
Сунъий интеллект ёқилғи сарфи, харидлар, шартномавий хатарларни таҳлил қилиш ва кадрларни танлашда ҳам қўлланилмоқда.
Комбинат сунъий интеллектни ишлаб чиқаришга жорий этаётганини аввал ҳам расман маълум қилган. ОКМКнинг расмий сайтида 2026 йилда бу йўналишда бир нечта махсус лойиҳалар ва рақамли трансформация ишлари ҳақида хабар берилган.