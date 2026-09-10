https://sputniknews.uz/20260910/davlat-xaridlar-narx-ai-tahlil-60346949.html
Давлат харидларида нархларни сунъий интеллект ҳам таҳлил қилади
Давлат харидларида нархларни сунъий интеллект ҳам таҳлил қилади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда давлат харидларининг ўртача бозор ва бошланғич нархини аниқлаш тартиби тасдиқланди. Дастлаб 60 турдаги товар нархи сунъий интеллект ёрдамида ҳам таҳлил қилинади.
2026-09-10T19:03+0500
2026-09-10T19:03+0500
2026-09-10T19:03+0500
давлат харидлари
сунъий интеллект
рақамли технологиялар
янги қонун
ўзбекистон
жамият
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7c0a24c15f31f291e8371b4ef863500f.jpg
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Ўзбекистонда давлат харидларида товар, иш ва хизматларнинг бозор ҳамда бошланғич нархини аниқлашнинг янги тартиби жорий этилди. Бу Вазирлар Маҳкамасининг 8 сентябрдаги 480-сон қарорида белгиланган. Ҳужжат 9 сентябрдан кучга кирди.Янги тартибга кўра, давлат буюртмачилари харидни бошлашдан олдин унинг ўртача бозор нархини давлат харидлари махсус ахборот порталидаги “Нархлар модули” орқали ўрганади.“Нархлар модули” аввалги давлат харидлари ва бошқа ишончли манбалардаги нархларни жамлайди. Тизим етказиб берувчилардан электрон нарх таклифларини олиш, энг паст, энг юқори ва ўртача нархларни автоматик ҳисоблаш имконини беради. Нархлар ўртасида кескин тафовут аниқланса, қўшимча ўрганиш зарурлиги ҳақида огоҳлантирилади.Дастлабки босқичда 60 турдаги товар бўйича сунъий интеллект маҳсулот хусусиятлари ва сўнгги нархларни таҳлил қилиб, ўртача бозор нархи, нарх чегаралари ва уларнинг ўзгариш динамикасини автоматик аниқлайди. Кейинчалик бундай товарлар рўйхатини кенгайтириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260414/xususiylashtirish-soliq-xarajat-imf-tavsiyalar-56893638.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/05/1b/44082528_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_4755e4ae6e00ffec00f2f13506358fed.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
давлат харидлари, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, янги қонун, ўзбекистон, жамият
давлат харидлари, сунъий интеллект, рақамли технологиялар, янги қонун, ўзбекистон, жамият
Давлат харидларида нархларни сунъий интеллект ҳам таҳлил қилади
Давлат буюртмачилари товар, иш ва хизматларни харид қилишдан олдин уларнинг бозор нархини махсус электрон модул орқали текширади.
ТОШКЕНТ, 10 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда давлат харидларида товар, иш ва хизматларнинг бозор ҳамда бошланғич нархини аниқлашнинг янги тартиби жорий этилди. Бу Вазирлар Маҳкамасининг 8 сентябрдаги 480-сон қарорида белгиланган
. Ҳужжат 9 сентябрдан кучга кирди.
Янги тартибга кўра, давлат буюртмачилари харидни бошлашдан олдин унинг ўртача бозор нархини давлат харидлари махсус ахборот порталидаги “Нархлар модули” орқали ўрганади.
Тизимда ўртача бозор нархи ва унинг асосида белгиланган бошланғич нарх кўрсатилган электрон маълумотнома шакллантирилади. Давлат хариди ушбу маълумотномада кўрсатилган бошланғич нархдан юқори бўлмаган қийматда амалга оширилади.
“Нархлар модули” аввалги давлат харидлари ва бошқа ишончли манбалардаги нархларни жамлайди. Тизим етказиб берувчилардан электрон нарх таклифларини олиш, энг паст, энг юқори ва ўртача нархларни автоматик ҳисоблаш имконини беради. Нархлар ўртасида кескин тафовут аниқланса, қўшимча ўрганиш зарурлиги ҳақида огоҳлантирилади.
Дастлабки босқичда 60 турдаги товар бўйича сунъий интеллект маҳсулот хусусиятлари ва сўнгги нархларни таҳлил қилиб, ўртача бозор нархи, нарх чегаралари ва уларнинг ўзгариш динамикасини автоматик аниқлайди. Кейинчалик бундай товарлар рўйхатини кенгайтириш режалаштирилган.