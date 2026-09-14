https://sputniknews.uz/20260914/muammo-kredit-foizlar-60423621.html
2028 йилдан муаммоли кредитлар бўйича олинмаган фоизлар балансдан чиқарилади
2028 йилдан муаммоли кредитлар бўйича олинмаган фоизлар балансдан чиқарилади
Sputnik Ўзбекистон
Банк активлари “стандарт”дан “умидсиз”гача беш тоифага ажратилади. Қайтмас активлар учун 100 фоиз захира яратилади, реструктуризация қилинган кредитни яхшилаш учун 6–12 ойлик синов даври белгиланади.
2026-09-14T10:43+0500
2026-09-14T10:43+0500
2026-09-14T10:43+0500
марказий банк
адлия вазирлиги
янги қонун
кредит
банк
қарз
https://cdn1.img.sputniknews.uz/i/logo/logo-social.png
ТОШКЕНТ, 14 сентябрь — Sputnik. Ўзбекистонда банкларнинг муаммоли кредитлар ва бошқа активларни баҳолаш ҳамда эҳтимолий йўқотишларни ҳисобга олиш тартиби янгиланади. Адлия вазирлиги Марказий банк бошқарувининг тегишли низомини давлат рўйхатидан ўтказди. Ҳужжат 2027 йил 1 январдан кучга киради.Янги тартиб банклар, шу жумладан микромолия банклари ва исломий банк фаолиятини амалга оширувчи банкларга татбиқ этилади.Активлар “стандарт”, “субстандарт”, “қониқарсиз”, “шубҳали” ва “умидсиз” тоифаларга ажратилади. Улар бўйича мос равишда 1, 10, 25, 50 ва 100 фоиз миқдорида эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захира шакллантирилади.2028 йил 1 январдан эса муаммоли активларга “фоизларни ўстирмаслик” мақоми берилади. Ҳисобланган, аммо банк томонидан амалда олинмаган фоиз ва бошқа даромадлар балансдан ташқари ҳисобварақларда юритилади.Активни захира ҳисобидан балансдан чиқариш қарздорнинг мажбурияти бекор қилинганини англатмайди — банк қарзни ундиришни давом эттириши мумкин.Марказий банк маълумотига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатида тижорат банкларидаги муаммоли кредитлар 22,9 трлн сўмни, яъни жами кредит портфелининг 3,6 фоизини ташкил этган. Йил бошида бу кўрсаткич 18,1 трлн сўм ёки 3% эди
https://sputniknews.uz/20260812/kredit-reklama-xatarlar-ogohlantirish-59649284.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
марказий банк, адлия вазирлиги, янги қонун, кредит, банк, қарз
марказий банк, адлия вазирлиги, янги қонун, кредит, банк, қарз
2028 йилдан муаммоли кредитлар бўйича олинмаган фоизлар балансдан чиқарилади
Тартибга кўра, банклар муаммоли кредитлар бўйича ҳисобланган, аммо олинмаган фоизларни балансдан ташқари ҳисобга ўтказади
ТОШКЕНТ, 14 сентябрь — Sputnik.
Ўзбекистонда банкларнинг муаммоли кредитлар ва бошқа активларни баҳолаш ҳамда эҳтимолий йўқотишларни ҳисобга олиш тартиби янгиланади. Адлия вазирлиги Марказий банк бошқарувининг тегишли низомини давлат рўйхатидан ўтказди
. Ҳужжат 2027 йил 1 январдан кучга киради.
Янги тартиб банклар, шу жумладан микромолия банклари ва исломий банк фаолиятини амалга оширувчи банкларга татбиқ этилади.
Активлар “стандарт”, “субстандарт”, “қониқарсиз”, “шубҳали” ва “умидсиз” тоифаларга ажратилади. Улар бўйича мос равишда 1, 10, 25, 50 ва 100 фоиз миқдорида эҳтимолий йўқотишларни қоплаш учун захира шакллантирилади.
Тўлов муддати узайтирилган ёки бошқа шартлари енгиллаштирилган кредитни яхшироқ тоифага ўтказиш учун қарздор 6 ёки 12 ой давомида тўловларни барқарор амалга ошириши керак бўлади.
2028 йил 1 январдан эса муаммоли активларга “фоизларни ўстирмаслик” мақоми берилади. Ҳисобланган, аммо банк томонидан амалда олинмаган фоиз ва бошқа даромадлар балансдан ташқари ҳисобварақларда юритилади.
Активни захира ҳисобидан балансдан чиқариш қарздорнинг мажбурияти бекор қилинганини англатмайди — банк қарзни ундиришни давом эттириши мумкин.
Марказий банк маълумотига кўра, 2026 йил 1 июль ҳолатида тижорат банкларидаги муаммоли кредитлар 22,9 трлн сўмни, яъни жами кредит портфелининг 3,6 фоизини ташкил этган. Йил бошида бу кўрсаткич 18,1 трлн сўм ёки 3% эди