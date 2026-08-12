https://sputniknews.uz/20260812/kredit-reklama-xatarlar-ogohlantirish-59649284.html
Кредит рекламасининг 10 фоизи хатарлар тўғрисидаги огоҳлантиришга ажратилиши мумкин
Кредит рекламасининг 10 фоизи хатарлар тўғрисидаги огоҳлантиришга ажратилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Марказий банк кредит рекламаси ва шартномаларига янги талаблар киритишни таклиф қилмоқда. Реклама майдонининг камида 10 фоизи, шартнома бош қисмининг эса 30 фоизи огоҳлантиришга ажратилиши мумкин.
2026-08-12T14:02+0500
2026-08-12T14:02+0500
2026-08-12T14:02+0500
қонунчилик
кредит
қарз
ўзбекистон
жамият
марказий банк
банк
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a33b4128f40636752004e9be7aaf686e.jpg
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Ўзбекистонда кредит рекламаси ва шартномаларини расмийлаштириш тартиби ўзгариши мумкин. Марказий банк тегишли норматив ҳужжатларга қўшимчалар киритиш лойиҳасини эълон қилди.Лойиҳа қабул қилинса, асосий ўзгаришлар қуйидагича бўлади:Шу билан бирга, кредит ва микроқарз рекламасида молиявий хатарлар ҳақида огоҳлантиришни мажбурий қилиш масаласи қонунчилик даражасида ҳам кўриб чиқилмоқда. Сенат бу талабни ўз ичига олган қонун лойиҳасини муҳокама қилган.Марказий банк лойиҳаси тасдиқланса, қарор расмий эълон қилинганидан бир ой ўтиб кучга киради.
https://sputniknews.uz/20260810/bad-reklama-qonun-59595524.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/13/45257471_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1fa0c5c04a13a50687a0f33b33d74613.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қонунчилик, кредит, қарз, ўзбекистон, жамият, марказий банк, банк
қонунчилик, кредит, қарз, ўзбекистон, жамият, марказий банк, банк
Кредит рекламасининг 10 фоизи хатарлар тўғрисидаги огоҳлантиришга ажратилиши мумкин
Марказий банк лойиҳаси қабул қилинса, кредит рекламаси ва шартномаларида қарзни вақтида тўламаслик оқибатлари ҳақида йирик огоҳлантиришлар пайдо бўлади.
ТОШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда кредит рекламаси ва шартномаларини расмийлаштириш тартиби ўзгариши мумкин. Марказий банк тегишли норматив ҳужжатларга қўшимчалар киритиш лойиҳасини эълон қилди
.
Лойиҳа қабул қилинса, асосий ўзгаришлар қуйидагича бўлади:
кредит рекламасининг камида 10 фоизи қарз мажбуриятларини бажармаслик молиявий хатарларга олиб келиши мумкинлиги ҳақидаги огоҳлантиришга ажратилади;
кредит шартномасининг матни бошланишидан олдин унинг асосий юзасининг камида 30 фоизини эгаллайдиган огоҳлантириш жойлаштирилади;
унда кечиктирилган тўлов қарз миқдорининг ошиши, мажбурий ундириш, мол-мулкка ундирув қаратилиши, ҳисобварақлардаги маблағлар ҳатланиши ва кредит тарихининг ёмонлашишига олиб келиши мумкинлиги кўрсатилади;
огоҳлантиришни инфографика ёки бошқа визуал шаклда ҳам бериш мумкин, аммо унинг ҳажми белгиланган меъёрдан кичик бўлмаслиги керак;
банк таклиф этаётган кредит маҳсулоти истеъмолчини чалғитувчи деб топилса, бу банкка нисбатан чора ёки санкция қўллаш учун асослардан бири бўлади.
Шу билан бирга, кредит ва микроқарз рекламасида молиявий хатарлар ҳақида огоҳлантиришни мажбурий қилиш масаласи қонунчилик даражасида ҳам кўриб чиқилмоқда. Сенат бу талабни ўз ичига олган қонун лойиҳасини муҳокама қилган.
Марказий банк лойиҳаси тасдиқланса, қарор расмий эълон қилинганидан бир ой ўтиб кучга киради.