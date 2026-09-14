https://sputniknews.uz/20260914/great-britain-referendum-60442505.html
Буюк Британия парчаланиши мумкин: уч қисми референдум ҳуқуқини талаб қилди
Буюк Британия парчаланиши мумкин: уч қисми референдум ҳуқуқини талаб қилди
Sputnik Ўзбекистон
Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландия референдум ўтказиш ҳуқуқини талаб қилди. Мустақилликка эришилса, биринчи иккиси ЕИга қўшилишни, Шимолий Ирландия эса Ирландия билан бирлашишни кўзламоқда.
2026-09-14T18:35+0500
2026-09-14T18:35+0500
2026-09-14T18:35+0500
дунё янгиликлари
референдум
буюк британия
дунёда
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36487283_0:169:2942:1824_1920x0_80_0_0_ad57d2645bf6417b4da7465aa01f0410.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландиядаги сиёсий кучлар Лондондан ўз келажагини референдум орқали белгилаш ҳуқуқини талаб қилди. Бу ҳақда Британиянинг "The Guardian" нашри хабар берди.Томонлар Кардиффда имзолаган ҳужжатда Вестминстер бундай овоз беришларга тўсқинлик қилмаслиги, аксинча эҳтимолий конституциявий ўзгаришларга тайёргарлик кўриши кераклиги таъкидланган.Гап Буюк Британиянинг ҳозирги тузилишини ўзгартириш тарафдори бўлган партиялар ҳақида кетмоқда. Шотландия ва Уэльсда улар мустақилликни, Шимолий Ирландияда эса Ирландия Республикаси билан бирлашишни қўллаб-қувватлайди.Учрашув Шотландия мустақиллиги бўйича янги референдум эҳтимоли яна муҳокама қилинаётган бир пайтда ўтди. Шотландия биринчи вазири Жон Суинни ҳатто Буюк Британия бош вазири Энди Бёрнем “Бирлашган Қиролликнинг сўнгги бош вазири сифатида тарихга кириши мумкин”, деган эди.Бироқ Лондон ҳозирча бундай сценарий учун асос кўрмаяпти. "The Telegraph" маълумотига кўра, Бёрнем Суиннига йўллаган мактубида Шотландияда янги мустақиллик референдумини ўтказиш учун етарли консенсус йўқлигини билдирган.Сўнгги сайловлардан кейин эса Буюк Британияда тарихий вазият юзага келди: биринчи марта Англиядан ташқари учала ҳудудда ҳам амалдаги давлат тузилишини ўзгартириш тарафдори бўлган сиёсий кучлар ҳукуматга раҳбарлик қилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260910/great-britain-elchi-terakt-bartaraf-60334027.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/03/36487283_484:125:2853:1902_1920x0_80_0_0_c717ab3ade7f1f112d7a045e4bbfad1a.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунё янгиликлари, референдум, буюк британия, дунёда
дунё янгиликлари, референдум, буюк британия, дунёда
Буюк Британия парчаланиши мумкин: уч қисми референдум ҳуқуқини талаб қилди
Шотландия ва Уэльс мустақилликка эришса, Европа Иттифоқига қўшилишни, Шимолий Ирландия эса Ирландия билан бирлашишни кўзламоқда.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Шотландия, Уэльс ва Шимолий Ирландиядаги сиёсий кучлар Лондондан ўз келажагини референдум орқали белгилаш ҳуқуқини талаб қилди. Бу ҳақда Британиянинг "The Guardian" нашри хабар берди
.
Томонлар Кардиффда имзолаган ҳужжатда Вестминстер бундай овоз беришларга тўсқинлик қилмаслиги, аксинча эҳтимолий конституциявий ўзгаришларга тайёргарлик кўриши кераклиги таъкидланган.
Режаларга кўра, Шотландия ва Уэльс мустақилликка эришган тақдирда Европа Иттифоқига янги аъзо сифатида қўшилишни кўзламоқда. Шимолий Ирландия эса референдум натижасида Ирландия билан бирлашса, шу орқали ЕИ таркибига қайтиши мумкин.
Гап Буюк Британиянинг ҳозирги тузилишини ўзгартириш тарафдори бўлган партиялар ҳақида кетмоқда. Шотландия ва Уэльсда улар мустақилликни, Шимолий Ирландияда эса Ирландия Республикаси билан бирлашишни қўллаб-қувватлайди.
Учрашув Шотландия мустақиллиги бўйича янги референдум эҳтимоли яна муҳокама қилинаётган бир пайтда ўтди. Шотландия биринчи вазири Жон Суинни ҳатто Буюк Британия бош вазири Энди Бёрнем “Бирлашган Қиролликнинг сўнгги бош вазири сифатида тарихга кириши мумкин”, деган эди.
Бироқ Лондон ҳозирча бундай сценарий учун асос кўрмаяпти. "The Telegraph" маълумотига кўра, Бёрнем Суиннига йўллаган мактубида Шотландияда янги мустақиллик референдумини ўтказиш учун етарли консенсус йўқлигини билдирган.
Бош вазир Шимолий Ирландия аҳолисининг аксарияти ҳам ҳозир Буюк Британия таркибидан чиқишни хоҳлаяпти, деб айтиш учун аниқ асос йўқлигини таъкидлаган. Унинг фикрича, янги референдумлар иқтисодий ўсиш ва яшаш қийматини пасайтириш каби масалалардан эътиборни чалғитади.
Сўнгги сайловлардан кейин эса Буюк Британияда тарихий вазият юзага келди: биринчи марта Англиядан ташқари учала ҳудудда ҳам амалдаги давлат тузилишини ўзгартириш тарафдори бўлган сиёсий кучлар ҳукуматга раҳбарлик қилмоқда.