https://sputniknews.uz/20260914/davlat-tsirk-yangilanish-60434013.html
Ўзбек давлат цирки янгиланади — Россия, Хитой ва Франция компаниялари жалб этилиши мумкин
Ўзбек давлат цирки янгиланади — Россия, Хитой ва Франция компаниялари жалб этилиши мумкин
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбек давлат циркини ривожлантириш бўйича комплекс бизнес-режа тайёрлашга Россия, Хитой ва Франция консалтинг компанияларини жалб этиш масаласи кўриб чиқилмоқда.
2026-09-14T14:32+0500
2026-09-14T14:32+0500
2026-09-14T14:32+0500
цирк
жамият
ўзбекистон
россия
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171966_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_22894c9e27717a7676ce22a3edb138db.jpg
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Ўзбек давлат циркини ривожлантириш бўйича комплекс техник-иқтисодий бизнес-режа ишлаб чиқишга Россия, Хитой ва Франциядан консалтинг компанияларини жалб этиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати маълум қилди.Палата раиси Даврон Ваҳабов Жамоатчилик кенгаши аъзолари билан биргаликда циркнинг ҳозирги ҳолати, инфратузилмаси ва уни ривожлантириш имкониятларини ўрганди.Режаларга кўра, циркни замонавий маданий ва сайёҳлик масканига айлантириш, тадбиркорлик субъектларини жалб қилиш ҳамда объектнинг туристик салоҳиятидан самарали фойдаланиш кўзда тутилмоқда.Бинонинг ўзида ҳам қатор инфратузилма муаммоларини бартараф этиш кўзда тутилмоқда. Жумладан, замонавий вентиляция ва иситиш тизимларини жорий этиш, томдан ёмғир суви ўтишининг олдини олиш бўйича чоралар белгиланади.Барча таъмирлаш ва ўзгартириш ишлари маданий меросни муҳофаза қилиш талабларига мувофиқ, Маданий мерос агентлиги билан келишилган ҳолда амалга оширилади.Лойиҳа натижасида циркни нафақат томоша маскани, балки кўргазмалар, тадбиркорлик, кўнгилочар хизматлар ва туризмни бирлаштирган йирик мажмуага айлантириш мақсад қилинган.Цирк санъати ва майдон томошаларини ривожлантириш бўйича ишлар 2 июнда қабул қилинган ПФ-103-сон фармон доирасида амалга оширилмоқда.
https://sputniknews.uz/20260723/memorchilik-obekt-unesco-royxat-59223740.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/19/37171966_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_8b048296a044e0882bd2f3162a62e50c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
цирк, жамият, ўзбекистон, россия
цирк, жамият, ўзбекистон, россия
Ўзбек давлат цирки янгиланади — Россия, Хитой ва Франция компаниялари жалб этилиши мумкин
Хорижий консультантлар циркни замонавий маданий, кўнгилочар ва туристик масканга айлантириш бўйича бизнес-режа ишлаб чиқиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
Ўзбек давлат циркини ривожлантириш бўйича комплекс техник-иқтисодий бизнес-режа ишлаб чиқишга Россия, Хитой ва Франциядан консалтинг компанияларини жалб этиш масаласи кўриб чиқилмоқда. Бу ҳақда Ўзбекистон Савдо-саноат палатаси матбуот хизмати маълум қилди
.
Палата раиси Даврон Ваҳабов Жамоатчилик кенгаши аъзолари билан биргаликда циркнинг ҳозирги ҳолати, инфратузилмаси ва уни ривожлантириш имкониятларини ўрганди.
Режаларга кўра, циркни замонавий маданий ва сайёҳлик масканига айлантириш, тадбиркорлик субъектларини жалб қилиш ҳамда объектнинг туристик салоҳиятидан самарали фойдаланиш кўзда тутилмоқда.
Хусусан, 2,5 минг ўринга мўлжалланган доимий кўргазма ва маданий-томоша майдонини ташкил этиш таклиф қилинди. Шунингдек, цирк атрофидаги инфратузилмани яхшилаш ва туристлар учун жозибадор муҳит яратиш режалаштирилган.
Бинонинг ўзида ҳам қатор инфратузилма муаммоларини бартараф этиш кўзда тутилмоқда. Жумладан, замонавий вентиляция ва иситиш тизимларини жорий этиш, томдан ёмғир суви ўтишининг олдини олиш бўйича чоралар белгиланади.
Барча таъмирлаш ва ўзгартириш ишлари маданий меросни муҳофаза қилиш талабларига мувофиқ, Маданий мерос агентлиги билан келишилган ҳолда амалга оширилади.
Лойиҳа натижасида циркни нафақат томоша маскани, балки кўргазмалар, тадбиркорлик, кўнгилочар хизматлар ва туризмни бирлаштирган йирик мажмуага айлантириш мақсад қилинган.
Цирк санъати ва майдон томошаларини ривожлантириш бўйича ишлар 2 июнда қабул қилинган ПФ-103-сон фармон доирасида амалга оширилмоқда.