https://sputniknews.uz/20260913/mehmonxonalar-yangi-standart-60410780.html
Меҳмонхоналарда "ўзбек нонуштаси" ва B&B: янги стандарт кучга кирди
Меҳмонхоналарда "ўзбек нонуштаси" ва B&B: янги стандарт кучга кирди
Sputnik Ўзбекистон
12 сентябрдан Ўзбекистонда меҳмонхона ва бошқа жойлаштириш воситалари учун янги миллий стандарт амал қила бошлади. У B&B формати, миллий нонушта ва инклюзив инфратузилмага янги талабларни белгилайди ҳам.
2026-09-13T11:29+0500
2026-09-13T11:29+0500
2026-09-13T11:29+0500
туризм
туризм қўмитаси
меҳмонхона
янги қонун
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/14/00/140084_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_11f3776ec288f7092222ba3f410067c8.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Ўзбекистонда 12 сентябрдан меҳмонхона ва бошқа жойлаштириш воситалари учун O‘zMSt 958:2026 янги миллий стандарти амал қила бошлади. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди.Ҳужжат аввал амал қилган O‘z DSt 3220:2023 стандарти ўрнини эгаллади. Янги таҳрирда “B&B меҳмонхона” тушунчаси киритилди.Стандартда миллийликка ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Меҳмонхоналарда “ўзбек нонуштаси”ни тақдим этиш, миллий сувенирлар ва ҳунармандчилик маҳсулотлари сотиладиган махсус майдонлар ташкил этиш назарда тутилган.Шунингдек, бинода ва унга туташ ҳудудда кўзи ожизлар учун тактил плиткали махсус йўлаклар бўлиши керак.Айни пайтда айрим аввалги талаблар бекор қилинди. Жумладан, электрон тизимга интеграцияланган пластик магнит калитлар, вақтинча фойдаланиш учун велосипед ҳамда туристик ва спорт инвентари бериш, шунингдек, шовқин даражасига оид талаблар янги таҳрирдан чиқарилди.Бундан ташқари, 3 сентябрдан кучга кирган бошқа ўзгаришга кўра, “ўзбек нонуштаси” I, II ва III тоифаларга бўлинди. Меҳмонхона нонушта даражасини ўзининг юлдуз тоифасига мос равишда тақдим этиши керак.
https://sputniknews.uz/20260616/davlat-mehmonxona-yashil-sertifikat-58366623.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/14/00/140084_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6ad522af0e78d855c7e34e2e7f4ffbf.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
туризм, туризм қўмитаси, меҳмонхона, янги қонун
туризм, туризм қўмитаси, меҳмонхона, янги қонун
Меҳмонхоналарда "ўзбек нонуштаси" ва B&B: янги стандарт кучга кирди
Янги талаблар B&B меҳмонхоналари, "ўзбек нонуштаси", сувенир майдонлари ҳамда кўзи ожизлар учун йўлакларни қамраб олади.
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik.
Ўзбекистонда 12 сентябрдан меҳмонхона ва бошқа жойлаштириш воситалари учун O‘zMSt 958:2026 янги миллий стандарти амал қила бошлади. Бу ҳақда Туризм қўмитаси матбуот хизмати маълум қилди
.
Ҳужжат аввал амал қилган O‘z DSt 3220:2023 стандарти ўрнини эгаллади. Янги таҳрирда “B&B меҳмонхона” тушунчаси киритилди.
Бу — яшаш ва/ёки нонушта хизматини таклиф қиладиган бюджет жойлаштириш воситаси. Бундай меҳмонхоналарда икки ва ундан ортиқ номерга хизмат қиладиган санузелларни номердан ташқарида жойлаштиришга рухсат берилади.
Стандартда миллийликка ҳам алоҳида эътибор қаратилган. Меҳмонхоналарда “ўзбек нонуштаси”ни тақдим этиш, миллий сувенирлар ва ҳунармандчилик маҳсулотлари сотиладиган махсус майдонлар ташкил этиш назарда тутилган.
Шунингдек, бинода ва унга туташ ҳудудда кўзи ожизлар учун тактил плиткали махсус йўлаклар бўлиши керак.
Айни пайтда айрим аввалги талаблар бекор қилинди. Жумладан, электрон тизимга интеграцияланган пластик магнит калитлар, вақтинча фойдаланиш учун велосипед ҳамда туристик ва спорт инвентари бериш, шунингдек, шовқин даражасига оид талаблар янги таҳрирдан чиқарилди.
Талаблар жойлаштириш турига қараб уч гуруҳга ажратилган: меҳмонхоналар ва бошқа жойлаштириш воситалари, B&B меҳмонхоналари, шунингдек хостел ва капсулали хостеллар.
Бундан ташқари, 3 сентябрдан кучга кирган бошқа ўзгаришга кўра, “ўзбек нонуштаси” I, II ва III тоифаларга бўлинди. Меҳмонхона нонушта даражасини ўзининг юлдуз тоифасига мос равишда тақдим этиши керак.