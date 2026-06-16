Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260616/davlat-mehmonxona-yashil-sertifikat-58366623.html
Давлат меҳмонхоналарнинг “яшил” сертификатларни олиш харажатини қоплаб беради
Давлат меҳмонхоналарнинг “яшил” сертификатларни олиш харажатини қоплаб беради
Sputnik Ўзбекистон
Талабгор харажатларни қоплаш учун ДХМ ёки ЯИДХП орқали Туризм қўмитасига ариза билан мурожаат қилиши мумкин. 16.06.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-06-16T12:03+0500
2026-06-16T12:03+0500
жамият
ўзбекистон
меҳмонхона
сертификат
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/03/56700111_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e11f6fde1e3fe20ac0b61ad7f1dabf91.jpg
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ўзбекистонда меҳмонхоналарда “яшил” сертификатларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларнинг ярми қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли регламент тасдиқланди. Регламентга кўра, талабгор харажатларни қоплаш учун ҳужжатларни топшириш санасида қуйидаги талабларга жавоб бериши зарур: - Солиқ кодексида назарда тутилган солиқ ва йиғимлар бўйича қарздорлиги бўлмаслиги; - қайта ташкил этиш ёки тугатиш жараёнида бўлмаслиги; - фаолияти қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда вақтинча тўхтатилган бўлмаслиги; - суд қарори асосида тўловга қобилиятсиз деб эълон қилинган бўлмаслиги. Талабгор харажатларни қоплаш учун Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Туризм қўмитасига ариза билан мурожаат қилади. Аризага “яшил” сертификатнинг нусхаси, икки томонлама шартнома ва тўлов топшириқномасининг нусхалари илова қилинади. Қўмита ариза келиб тушган кундан бошлаб 10 иш кунида унинг белгиланган талабларга мослигини ўрганиб чиқади. Қўмита харажатларни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 10 иш куни ичида
https://sputniknews.uz/20260614/xorijiy-sayyohlar-58323953.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/04/03/56700111_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_8af84616799fd722fbb954fec7f40777.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, ўзбекистон, меҳмонхона, сертификат
жамият, ўзбекистон, меҳмонхона, сертификат

Давлат меҳмонхоналарнинг “яшил” сертификатларни олиш харажатини қоплаб беради

12:03 16.06.2026
© Sputnik / Бахром ХатамовТашкент весной
Ташкент весной - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 16.06.2026
© Sputnik / Бахром Хатамов
Oбуна бўлиш
Талабгор харажатларни қоплаш учун ДХМ ёки ЯИДХП орқали Туризм қўмитасига ариза билан мурожаат қилиши мумкин.
ТОШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Ўзбекистонда меҳмонхоналарда “яшил” сертификатларни расмийлаштириш билан боғлиқ харажатларнинг ярми қоплаб берилади. Ҳукумат қарори билан тегишли регламент тасдиқланди.

Регламентга кўра, талабгор харажатларни қоплаш учун ҳужжатларни топшириш санасида қуйидаги талабларга жавоб бериши зарур:

- Солиқ кодексида назарда тутилган солиқ ва йиғимлар бўйича қарздорлиги бўлмаслиги;

- қайта ташкил этиш ёки тугатиш жараёнида бўлмаслиги;

- фаолияти қонунчилик ҳужжатларида белгиланган тартибда вақтинча тўхтатилган бўлмаслиги;

- суд қарори асосида тўловга қобилиятсиз деб эълон қилинган бўлмаслиги.

Талабгор харажатларни қоплаш учун Давлат хизматлари маркази ёки ЯИДХП (my.gov.uz) орқали Туризм қўмитасига ариза билан мурожаат қилади.

Аризага “яшил” сертификатнинг нусхаси, икки томонлама шартнома ва тўлов топшириқномасининг нусхалари илова қилинади.

Қўмита ариза келиб тушган кундан бошлаб 10 иш кунида унинг белгиланган талабларга мослигини ўрганиб чиқади.

Қўмита харажатларни қоплаш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан бошлаб 10 иш куни ичида
Туристическая Бухара - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 14.06.2026
Хорижий сайёҳлар учун субсидия тўланади
14 Июн, 15:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0