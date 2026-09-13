https://sputniknews.uz/20260913/brics-infektsiyalar-ishchi-guruh-60416662.html
БРИКС инфекциялардан эрта огоҳлантириш бўйича махсус ишчи гуруҳ тузди
БРИКС инфекциялардан эрта огоҳлантириш бўйича махсус ишчи гуруҳ тузди
Sputnik Ўзбекистон
БРИКС мамлакатлари инфекцион касалликлар хавфини эрта аниқлаш учун интеграциялашган огоҳлантириш тизимини ривожлантиради. Бунинг учун махсус ишчи гуруҳ ташкил этилди ва унинг фаолият қоидалари тасдиқланди.
2026-09-13T16:58+0500
2026-09-13T16:58+0500
2026-09-13T16:58+0500
дунёда
дунё янгиликлари
брикс (brics)
нарендра моди
саммит
ҳамкорлик
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60416493_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_befc7dae49c5e157018e5707e80b5136.jpg
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. БРИКС мамлакатлари оммавий инфекцион касалликларнинг тарқалиш хавфини эрта аниқлаш ва уларга тезкор жавоб бериш учун интеграциялашган огоҳлантириш тизимини ривожлантиради.Бу ҳақда Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Нью-Деҳлида ўтаётган БРИКС саммитининг очиқ сессиясида маълум қилди.БРИКСнинг Нью-Деҳли декларациясида инфекцион касалликлар, ҳайвонлардан инсонларга юқадиган касалликлар ва бошқа соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазиятлар миллий чегаралар билан чекланиб қолмаслиги таъкидланган.Шу муносабат билан оммавий инфекцион касалликларнинг олдини олиш ва уларга қарши чора кўриш бўйича БРИКС интеграциялашган эрта огоҳлантириш тизимини ривожлантириш учун махсус ишчи гуруҳ ташкил этилди. Унинг иш тартиби ҳам тасдиқланган.БРИКСнинг соғлиқни сақлаш йўналишида силга қарши тадқиқотлар, рақамли тиббиёт ва дори воситаларини тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликни ҳам кенгайтириш режалаштирилган.
https://sputniknews.uz/20260910/onishenko-ai-xavf-infektsiya-60345110.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0d/60416493_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_0e6741e35b29a93793d58ff4a5b111ea.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, брикс (brics), нарендра моди , саммит, ҳамкорлик
дунёда, дунё янгиликлари, брикс (brics), нарендра моди , саммит, ҳамкорлик
БРИКС инфекциялардан эрта огоҳлантириш бўйича махсус ишчи гуруҳ тузди
БРИКС давлатлари оммавий инфекцион касалликларни эрта аниқлаш ва уларга жавоб қайтариш тизимини ривожлантириш учун махсус ишчи гуруҳ ташкил этди. Унинг фаолият қоидалари ҳам тасдиқланди
ТОШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. БРИКС мамлакатлари оммавий инфекцион касалликларнинг тарқалиш хавфини эрта аниқлаш ва уларга тезкор жавоб бериш учун интеграциялашган огоҳлантириш тизимини ривожлантиради.
Бу ҳақда Ҳиндистон бош вазири Нарендра Моди Нью-Деҳлида ўтаётган БРИКС саммитининг очиқ сессиясида маълум қилди.
Янги механизм мамлакатлар ўртасида касалликлар бўйича маълумот алмашиш, эпидемиологик вазиятни кузатиш ва хавф пайдо бўлган тақдирда мувофиқлаштирилган чоралар кўриш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган.
БРИКСнинг Нью-Деҳли декларациясида инфекцион касалликлар, ҳайвонлардан инсонларга юқадиган касалликлар ва бошқа соғлиқни сақлаш соҳасидаги фавқулодда вазиятлар миллий чегаралар билан чекланиб қолмаслиги таъкидланган.
Шу муносабат билан оммавий инфекцион касалликларнинг олдини олиш ва уларга қарши чора кўриш бўйича БРИКС интеграциялашган эрта огоҳлантириш тизимини ривожлантириш учун махсус ишчи гуруҳ ташкил этилди. Унинг иш тартиби ҳам тасдиқланган.
Моди БРИКС мамлакатларининг барқарорлигини ошириш бугунги шароитда муҳим вазифа эканини таъкидлади. У пандемиялар, табиий офатлар ва таъминот занжирларидаги узилишлар бир мамлакат ёки минтақа доирасида қолиб кетмаслигини қайд этди.
БРИКСнинг соғлиқни сақлаш йўналишида силга қарши тадқиқотлар, рақамли тиббиёт ва дори воситаларини тартибга солиш соҳасидаги ҳамкорликни ҳам кенгайтириш режалаштирилган.