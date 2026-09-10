https://sputniknews.uz/20260910/onishenko-ai-xavf-infektsiya-60345110.html
Онишенко СИ, “рақамли деменция” ва энг хавфли инфекция ҳақида гапирди
Онишенко СИ, “рақамли деменция” ва энг хавфли инфекция ҳақида гапирди
Sputnik Ўзбекистон
Академик Геннадий Онишенко сунъий интеллект ҳозирча шифокор ўрнини боса олмаслиги, гаджетларнинг болаларга таъсири, антибиотикларга чидамли сил, ўлат ўчоқлари ва грипп хавфи ҳақида сўзлади.
2026-09-10T19:47+0500
2026-09-10T19:47+0500
2026-09-10T19:47+0500
матбуот маркази
матбуот маркази видео
касаллик
грипп
марказий осиё
рақамли технологиялар
сунъий интеллект
шифокор
геннадий онищенко
видео
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60338860_95:0:1899:1015_1920x0_80_0_0_dfed7559facaa3cf49a5aa1e2a7eae35.jpg
Москвада Sputnik Ўзбекистон мультимедиа матбуот маркази иштирокида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги масалалари муҳокама қилинди.Мавзулардан бири ўзбекистонлик ёш иштирокчининг лойиҳаси бўлди. У қишлоқ шифокорлари учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишлаб чиқди ва уни Екатеринбургдаги МФМ-2026 кўргазмасида тақдим этади.Аммо сунъий интеллект қачондир шифокорнинг ўрнини боса оладими? Онишенконинг фикрича, ҳозирча йўқ. У замонавий сунъий интеллектни кўпроқ “ҳисоблаш машинаси”га қиёслади: у катта ҳажмдаги маълумотларни тез қайта ишлай олади, аммо инсон каби фикрламайди.Шу билан бирга, технологиялар янги муаммоларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Гаджетларнинг болаларга таъсири ҳақида гапирар экан, Онишенко “рақамли деменция” атамасидан фойдаланди — бу технологияларга ортиқча таяниш натижасида хотира ва фикрлаш қобилиятининг сусайишини англатади.Мулоқотда бевосита биохавфсизлик билан боғлиқ таҳдидлар ҳам муҳокама қилинди.Академик жиддий муаммолардан бири сифатида антибиотикларга чидамли сил касаллигини ажратиб кўрсатди. Унинг сўзларига кўра, бу глобал муаммо бўлиб, айниқса инфекция кенг тарқалган ҳудудлар учун долзарб.Марказий Осиёда сақланиб қолаётган ўлатнинг табиий ўчоқлари ҳам доимий эпидемиологик назорат ва мамлакатлар ўртасида маълумот алмашишни талаб қилади.Онишенко эса энг хавфли инфекция деб ўлат ёки вабони эмас, балки гриппни атади. Унинг сўзларига кўра, ўткир респиратор инфекциялар ҳар йили кўплаб касалланиш ва ўлим ҳолатларига олиб келади.Батафсил — Sputnik видеосида.
https://sputniknews.uz/20260514/xantavirus-olimlar-izoh-57555244.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0a/60338860_411:0:1764:1015_1920x0_80_0_0_8ac75be74dd7786059670db4b14d003d.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
матбуот маркази видео, касаллик, грипп, марказий осиё, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, шифокор, геннадий онищенко, видео
матбуот маркази видео, касаллик, грипп, марказий осиё, рақамли технологиялар, сунъий интеллект, шифокор, геннадий онищенко, видео
Онишенко СИ, “рақамли деменция” ва энг хавфли инфекция ҳақида гапирди
Эксклюзив
Академик Геннадий Онишенко сунъий интеллектнинг тиббиётдаги ўрни, гаджетларнинг хотира ва фикрлашга таъсири ҳамда хавфли инфекциялар ҳақида сўзлади.
Москвада Sputnik Ўзбекистон
мультимедиа матбуот маркази иштирокида ЕОИИ мамлакатларининг биохавфсизлиги масалалари муҳокама қилинди.
Мавзулардан бири ўзбекистонлик ёш иштирокчининг лойиҳаси бўлди. У қишлоқ шифокорлари учун сунъий интеллект ёрдамчисини ишлаб чиқди ва уни Екатеринбургдаги МФМ-2026 кўргазмасида тақдим этади.
Россия таълим академияси президенти ўринбосари, Россия Фанлар академияси академиги Геннадий Онишенко бундай ишланмалар Россия ва Ўзбекистон ўртасида рақамли тиббиёт соҳасидаги ҳамкорлик учун янги имкониятлар очиши мумкинлигини таъкидлади.
Аммо сунъий интеллект қачондир шифокорнинг ўрнини боса оладими? Онишенконинг фикрича, ҳозирча йўқ. У замонавий сунъий интеллектни кўпроқ “ҳисоблаш машинаси”га қиёслади: у катта ҳажмдаги маълумотларни тез қайта ишлай олади, аммо инсон каби фикрламайди.
Шу билан бирга, технологиялар янги муаммоларни ҳам келтириб чиқариши мумкин. Гаджетларнинг болаларга таъсири ҳақида гапирар экан, Онишенко “рақамли деменция” атамасидан фойдаланди — бу технологияларга ортиқча таяниш натижасида хотира ва фикрлаш қобилиятининг сусайишини англатади.
Унинг сўзларига кўра, болага маълумотни эслаб қолиш ва мустақил ечим излаш зарурати камайса, мияга тушадиган юклама ҳам пасаяди. Бу хотира ва тизимли фикрлаш ривожига таъсир қилиши мумкин.
Мулоқотда бевосита биохавфсизлик билан боғлиқ таҳдидлар ҳам муҳокама қилинди.
Академик жиддий муаммолардан бири сифатида антибиотикларга чидамли сил касаллигини ажратиб кўрсатди. Унинг сўзларига кўра, бу глобал муаммо бўлиб, айниқса инфекция кенг тарқалган ҳудудлар учун долзарб.
Марказий Осиёда сақланиб қолаётган ўлатнинг табиий ўчоқлари ҳам доимий эпидемиологик назорат ва мамлакатлар ўртасида маълумот алмашишни талаб қилади.
Онишенко эса энг хавфли инфекция деб ўлат ёки вабони эмас, балки гриппни атади. Унинг сўзларига кўра, ўткир респиратор инфекциялар ҳар йили кўплаб касалланиш ва ўлим ҳолатларига олиб келади.
Батафсил — Sputnik
видеосида.