https://sputniknews.uz/20260912/kam-sonli-mamlakatlar-uchun-xizmat-qilgan-bir-qutbli-dunyo-otmishda-qolmoqda--putin-60397013.html
Кам сонли мамлакатлар учун хизмат қилган бир қутбли дунё ўтмишда қолмоқда – Путин
Кам сонли мамлакатлар учун хизмат қилган бир қутбли дунё ўтмишда қолмоқда – Путин
Sputnik Ўзбекистон
Россия президенти дунёда фундаментал геосиёсий, геоиқтисодий, технологик ва ижтимоий ўзгаришлар рўй бераётганини таъкидлади. 12.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-12T16:46+0500
2026-09-12T16:46+0500
2026-09-12T16:54+0500
россия
владимир путин
брикс (brics)
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60397403_0:0:2898:1631_1920x0_80_0_0_8072d7a550111edeee5dbeb0e7b42aeb.jpg
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Тор мамлакатлар гуруҳига хизмат қилган бир қутбли дунё энди ўтмишда қолмоқда, деди Владимир Путин бу ҳақда БРИКС саммитида.Унинг сўзларига кўра, тобора кўпроқ мамлакатлар ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилишга ва глобал муаммоларни ҳал қилишда иштирок этишга тайёр эканликларини баланд овозда ва аниқ эълон қилмоқдалар."Дарҳақиқат, кўп қутбли дунё тартибининг пайдо бўлиши шароитида чинакам кўп қирралиликни мустаҳкамлаш, кўпроқ мамлакатларни глобал бошқарув механизмларига, асосий халқаро сиёсий ва иқтисодий тузилмалар фаолиятига, долзарб муаммолар ва таҳдидларга жавоб излашга, умуминсоний фаровонлик ва фаровонликка эришиш йўлида халқаро тинчлик ва барқарорликни таъминлашга жалб қилиш учун биргаликда ишлаш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ", деб хулоса қилди давлат раҳбари.Путиннинг БРИКС саммитидаги бошқа баёнотлари:Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда 11-13 сентябрь кунлари БРИКС давлатларининг 18- саммити бўлиб ўтмоқда. Унда глобал ва минтақавий муаммолар, 20 йиллик стратегик шериклик натижалари ва келажакдаги истиқболлар муҳокама қилинади.
https://sputniknews.uz/20260912/putin-evropa-qoshinlarining-ukrainaga-kiritilishi--rossiya-bilan-urush-degani-boladi-60390866.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0c/60397403_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_4648e2289abc35aa9034d207f5761b77.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
россия, владимир путин, брикс (brics)
россия, владимир путин, брикс (brics)
Кам сонли мамлакатлар учун хизмат қилган бир қутбли дунё ўтмишда қолмоқда – Путин
16:46 12.09.2026 (янгиланди: 16:54 12.09.2026)
Россия президенти дунёда фундаментал геосиёсий, геоиқтисодий, технологик ва ижтимоий ўзгаришлар рўй бераётганини таъкидлади.
ТОШКЕНТ, 12 сен — Sputnik. Тор мамлакатлар гуруҳига хизмат қилган бир қутбли дунё энди ўтмишда қолмоқда, деди Владимир Путин бу ҳақда БРИКС саммитида.
"Жамият тузилиши ва дунёнинг демографик харитаси ўзгармоқда; тор доирадаги мамлакатларга хизмат қилган халқаро муносабатларнинг бир қутбли тизими ўтмишда қолмоқда. Кучлар мувозанати глобал Жануб ва Шарқда янги ўсиш марказлари фойдасига қайта тақсимланмоқда", деб тушунтирди Путин.
Унинг сўзларига кўра, тобора кўпроқ мамлакатлар ўз миллий манфаатларини ҳимоя қилишга ва глобал муаммоларни ҳал қилишда иштирок этишга тайёр эканликларини баланд овозда ва аниқ эълон қилмоқдалар.
"Дарҳақиқат, кўп қутбли дунё тартибининг пайдо бўлиши шароитида чинакам кўп қирралиликни мустаҳкамлаш, кўпроқ мамлакатларни глобал бошқарув механизмларига, асосий халқаро сиёсий ва иқтисодий тузилмалар фаолиятига, долзарб муаммолар ва таҳдидларга жавоб излашга, умуминсоний фаровонлик ва фаровонликка эришиш йўлида халқаро тинчлик ва барқарорликни таъминлашга жалб қилиш учун биргаликда ишлаш ҳар қачонгидан ҳам муҳимроқ", деб хулоса қилди давлат раҳбари.
Путиннинг БРИКС саммитидаги бошқа баёнотлари:
БРИКСнинг муҳим афзаллиги унинг аъзо давлатлари ичида жамланган интеллектуал ва технологик салоҳиятдир;
Кўп қутбли дунёнинг шаклланиши осон кечмаяпти. Дунёни "гуллаган боғ" ва "ёввойи ўрмон"га ажратаётганларнинг қаршилигига дуч келмоқда;
Халқаро валюта жамғармаси, ЖСТ ва Жаҳон банки бутунлай бошқа сиёсий ва иқтисодий воқеликларда яратилган ва уларни аллақачон такомиллаштириш вақти келди.
БМТ Хавфсизлик Кенгашини Осиё, Африка ва Лотин Америкаси мамлакатлари вакиллари ҳисобидан кенгайтириш мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда 11-13 сентябрь кунлари БРИКС давлатларининг 18- саммити бўлиб ўтмоқда. Унда глобал ва минтақавий муаммолар, 20 йиллик стратегик шериклик натижалари ва келажакдаги истиқболлар муҳокама қилинади.