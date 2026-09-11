https://sputniknews.uz/20260911/valyuta-kurs-60367692.html
Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради
Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
Янги тартиб бўйича расмий курсни шакллантиришда валюта биржасидаги битимлар билан бирга банклараро биржадан ташқари бозордаги битимлар ҳам ҳисобга олинади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T13:15+0500
2026-09-11T13:15+0500
2026-09-11T13:15+0500
иқтисод
марказий банк
валюта курслари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_4e50f0450d8e611368ed019e87d54d85.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 15 сентябрдан ички валюта бозорида валюта алмашув курсини шакллантириш ва эълон қилиш амалиёти такомиллаштирилади. Бу ҳақда Марказий банк хабар берди.Янги тартибга кўра, регуляторнинг расмий валюта курслари нафақат валюта биржасидаги, балки банклараро биржадан ташқари бозорда тузилган битимларни ҳам ҳисобга олган ҳолда аниқланади.Хусусан, расмий курс биржа ва биржадан ташқари бозорда тузилган битимларнинг ўртача тортилган курси асосида шакллантирилади.Регуляторнинг қайд этишича, бу расмий курсни ҳисоблашда ички валюта бозоридаги битимларни кенгроқ қамраб олиш ва бозор ҳолатини янада аниқ акс эттириш имконини беради.Шунингдек, дам олиш кунлари, жумладан, шанба ва якшанба учун охирги иш куни бўйича расман эълон қилинган валюта курсларидан фойдаланилади.
https://sputniknews.uz/20260826/bank-otkazmalar-telefon-raqam-59975037.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5045f590b8cebb4950772b3f5317f365.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
иқтисод, марказий банк, валюта курслари
иқтисод, марказий банк, валюта курслари
Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради
Янги тартиб бўйича расмий курсни шакллантиришда валюта биржасидаги битимлар билан бирга банклараро биржадан ташқари бозордаги битимлар ҳам ҳисобга олинади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik.
Ўзбекистонда 15 сентябрдан ички валюта бозорида валюта алмашув курсини шакллантириш ва эълон қилиш амалиёти такомиллаштирилади. Бу ҳақда Марказий банк хабар берди
.
Янги тартибга кўра, регуляторнинг расмий валюта курслари нафақат валюта биржасидаги, балки банклараро биржадан ташқари бозорда тузилган битимларни ҳам ҳисобга олган ҳолда аниқланади.
Хусусан, расмий курс биржа ва биржадан ташқари бозорда тузилган битимларнинг ўртача тортилган курси асосида шакллантирилади.
Регуляторнинг қайд этишича, бу расмий курсни ҳисоблашда ички валюта бозоридаги битимларни кенгроқ қамраб олиш ва бозор ҳолатини янада аниқ акс эттириш имконини беради.
Шунингдек, дам олиш кунлари, жумладан, шанба ва якшанба учун охирги иш куни бўйича расман эълон қилинган валюта курсларидан фойдаланилади.