Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260911/valyuta-kurs-60367692.html
Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради
Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради
Sputnik Ўзбекистон
Янги тартиб бўйича расмий курсни шакллантиришда валюта биржасидаги битимлар билан бирга банклараро биржадан ташқари бозордаги битимлар ҳам ҳисобга олинади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T13:15+0500
2026-09-11T13:15+0500
иқтисод
марказий банк
валюта курслари
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_0:183:2990:1865_1920x0_80_0_0_4e50f0450d8e611368ed019e87d54d85.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 15 сентябрдан ички валюта бозорида валюта алмашув курсини шакллантириш ва эълон қилиш амалиёти такомиллаштирилади. Бу ҳақда Марказий банк хабар берди.Янги тартибга кўра, регуляторнинг расмий валюта курслари нафақат валюта биржасидаги, балки банклараро биржадан ташқари бозорда тузилган битимларни ҳам ҳисобга олган ҳолда аниқланади.Хусусан, расмий курс биржа ва биржадан ташқари бозорда тузилган битимларнинг ўртача тортилган курси асосида шакллантирилади.Регуляторнинг қайд этишича, бу расмий курсни ҳисоблашда ички валюта бозоридаги битимларни кенгроқ қамраб олиш ва бозор ҳолатини янада аниқ акс эттириш имконини беради.Шунингдек, дам олиш кунлари, жумладан, шанба ва якшанба учун охирги иш куни бўйича расман эълон қилинган валюта курсларидан фойдаланилади.
https://sputniknews.uz/20260826/bank-otkazmalar-telefon-raqam-59975037.html
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/05/18/24766512_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5045f590b8cebb4950772b3f5317f365.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
иқтисод, марказий банк, валюта курслари
иқтисод, марказий банк, валюта курслари

Расмий валюта курсини шакллантириш тартиби ўзгаради

13:15 11.09.2026
© Sputnik / Зафар ХалиловТашкент. Центральный банк Узбекистана
Ташкент. Центральный банк Узбекистана - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2026
© Sputnik / Зафар Халилов
Oбуна бўлиш
Янги тартиб бўйича расмий курсни шакллантиришда валюта биржасидаги битимлар билан бирга банклараро биржадан ташқари бозордаги битимлар ҳам ҳисобга олинади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Ўзбекистонда 15 сентябрдан ички валюта бозорида валюта алмашув курсини шакллантириш ва эълон қилиш амалиёти такомиллаштирилади. Бу ҳақда Марказий банк хабар берди.
Янги тартибга кўра, регуляторнинг расмий валюта курслари нафақат валюта биржасидаги, балки банклараро биржадан ташқари бозорда тузилган битимларни ҳам ҳисобга олган ҳолда аниқланади.
Хусусан, расмий курс биржа ва биржадан ташқари бозорда тузилган битимларнинг ўртача тортилган курси асосида шакллантирилади.
Регуляторнинг қайд этишича, бу расмий курсни ҳисоблашда ички валюта бозоридаги битимларни кенгроқ қамраб олиш ва бозор ҳолатини янада аниқ акс эттириш имконини беради.
Шунингдек, дам олиш кунлари, жумладан, шанба ва якшанба учун охирги иш куни бўйича расман эълон қилинган валюта курсларидан фойдаланилади.
Мобильный телефон в руке мужчины - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 26.08.2026
Ўзбекистонда банк ўтказмаларини телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади
26 Август, 11:59
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0