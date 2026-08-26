https://sputniknews.uz/20260826/bank-otkazmalar-telefon-raqam-59975037.html
Ўзбекистонда банк ўтказмаларини телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади
Ўзбекистонда банк ўтказмаларини телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади
Sputnik Ўзбекистон
Ўзбекистонда 26 ноябрдан жисмоний шахслар банк ҳисобварақлари ўртасида телефон рақами орқали пул ўтказа олади. Янги тизим қандай ишлаши, банкни танлаш ва комиссияни кўриш тартиби ҳақида батафсил.
2026-08-26T11:59+0500
2026-08-26T11:59+0500
2026-08-26T12:11+0500
банк
янги қонун
марказий банк
рақамли технологиялар
телефон
пул
жамият
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0d/20890461_0:155:3059:1876_1920x0_80_0_0_626e9aad5207f47d81131341d1786409.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Ўзбекистонда 26 ноябрдан жисмоний шахслар ўртасида банк ўтказмаларини мобил телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади. Марказий банкнинг тегишли қарори Адлия вазирлигида 3930-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилди.Янги тартиб картадан картага одатий пул ўтказмаларидан фарқ қилади. Унда фойдаланувчининг мобил телефон рақами пластик картага эмас, бевосита банк ҳисобварағига боғланади.Пул юбориш учун олувчининг карта рақами ёки банк ҳисобварағи реквизитларини киритиш шарт эмас. Унинг телефон рақами ёки тизимда шакллантирилган махсус “боғлаш коди”ни кўрсатиш кифоя.Бир банк доирасида битта телефон рақамини фақат битта ҳисобвараққа боғлаш мумкин. Айни рақам турли банклардаги ҳисобварақларга бириктирилган бўлса, пул жўнатувчи маблағ қайси банкка ўтказилишини ўзи танлайди.Операцияни тасдиқлашдан олдин мобил иловада олувчининг Ф.И.О., унга хизмат кўрсатувчи банк ва воситачилик ҳақи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади. Бу маблағни адашиб бошқа шахсга ёки керакли бўлмаган банкдаги ҳисобвараққа юбориш хавфини камайтиради.Фойдаланувчи телефон рақамини ҳисобварағидан исталган вақтда узиши мумкин. Мобил иловада янги рақам рўйхатдан ўтказилса, аввалги телефон рақами автоматик равишда янгисига алмаштирилади.
https://sputniknews.uz/20260505/prezident-takliflar-taqdimot-57342106.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/0d/20890461_293:38:2846:1952_1920x0_80_0_0_083dee5e27c84921f2f930d09172a27c.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
банк, янги қонун, марказий банк, рақамли технологиялар, телефон, пул, жамият, ўзбекистон
банк, янги қонун, марказий банк, рақамли технологиялар, телефон, пул, жамият, ўзбекистон
Ўзбекистонда банк ўтказмаларини телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади
11:59 26.08.2026 (янгиланди: 12:11 26.08.2026)
Маблағ Марказий банкнинг Тезкор тўловлар тизими орқали ўтказилади.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Ўзбекистонда 26 ноябрдан жисмоний шахслар ўртасида банк ўтказмаларини мобил телефон рақами орқали амалга ошириш мумкин бўлади. Марказий банкнинг тегишли қарори Адлия вазирлигида 3930-сон билан давлат рўйхатидан ўтказилди
.
Янги тартиб картадан картага одатий пул ўтказмаларидан фарқ қилади. Унда фойдаланувчининг мобил телефон рақами пластик картага эмас, бевосита банк ҳисобварағига боғланади.
Шу тариқа маблағ бир шахснинг ҳисобварағидан бошқасининг ҳисобварағига Марказий банкнинг Тезкор тўловлар тизими орқали ўтказилади.
Пул юбориш учун олувчининг карта рақами ёки банк ҳисобварағи реквизитларини киритиш шарт эмас. Унинг телефон рақами ёки тизимда шакллантирилган махсус “боғлаш коди”ни кўрсатиш кифоя.
Бир банк доирасида битта телефон рақамини фақат битта ҳисобвараққа боғлаш мумкин. Айни рақам турли банклардаги ҳисобварақларга бириктирилган бўлса, пул жўнатувчи маблағ қайси банкка ўтказилишини ўзи танлайди.
Операцияни тасдиқлашдан олдин мобил иловада олувчининг Ф.И.О., унга хизмат кўрсатувчи банк ва воситачилик ҳақи тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади. Бу маблағни адашиб бошқа шахсга ёки керакли бўлмаган банкдаги ҳисобвараққа юбориш хавфини камайтиради.
Мобил илова орқали ўтказмалар дам олиш ва байрам кунларида ҳам 24/7 режимида, реал вақтда бажарилади. Банкка бевосита мурожаат қилинганда эса операциялар унинг иш кунлари ва иш вақтида амалга оширилади.
Фойдаланувчи телефон рақамини ҳисобварағидан исталган вақтда узиши мумкин. Мобил иловада янги рақам рўйхатдан ўтказилса, аввалги телефон рақами автоматик равишда янгисига алмаштирилади.