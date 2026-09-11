https://sputniknews.uz/20260911/uqk-askar-safarbar-60364552.html
Мирошник: УҚК аскарларининг 70-75 фоизи мажбуран сафарбар этилган
Мирошник: УҚК аскарларининг 70-75 фоизи мажбуран сафарбар этилган
Sputnik Ўзбекистон
Киев режими армияда шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда, 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T11:33+0500
2026-09-11T11:33+0500
2026-09-11T11:42+0500
россиянинг донбассдаги махсус ҳарбий операцияси
дунёда
дунё янгиликлари
украина
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60363768_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6ab7a97f2df0259f381e98c47ed0820f.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Украина армияси шахсий таркибининг қарийб 70-75 фоизи мажбуран сафарбар этилганлар. Бу ҳақда Россия Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошник.Унинг сўзларига кўра, уларнинг жангга иштиёқ билан киришаётгани ҳақида гапириш жуда катта муболаға бўлган бўларди.Мирошник Украина армиясида ғайратли одамлар жуда камлигини таъкидлади.Киев режими Украина Қуролли Кучларида шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда, ҳарбий комиссарият ходимларининг сафарбарликка чақирилганларни қўлга олишдаги зўравонлик ҳаракатлари эса доимий равишда жанжалларга сабаб бўлмоқда ва норозиликларни келтириб чиқармоқда.Интернетда Украина Қуролли Кучларида куч ишлатиш йўли билан сафарбарлик ўтказилаётгани ҳақидаги видеолар кенг тарқалмоқда. Уларда Украина ҳарбий комиссарликлари вакиллари эркакларни микроавтобусларда олиб кетаётгани, кўпинча ушланганларни калтаклаётгани ва уларга нисбатан куч ишлатаётгани тасвирланган.Шу билан бирга, Украинада ҳарбий ёшдаги эркаклар ҳарбий хизматдан бўйин товлаш учун барча чораларни кўрмоқда: мамлакатни ноқонуний равишда тарк этмоқда, ҳарбий комиссариатларни ёқиб юбормоқда, уйларда беркиниб, кўчага чиқмаяпти.
https://sputniknews.uz/20260721/ukraine-armiya-59168814.html
украина
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60363768_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bdf9dfcbc90a818957bdc37f287221a4.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
дунёда, дунё янгиликлари, украина
дунёда, дунё янгиликлари, украина
Мирошник: УҚК аскарларининг 70-75 фоизи мажбуран сафарбар этилган
11:33 11.09.2026 (янгиланди: 11:42 11.09.2026)
Киев режими армияда шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда,
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Украина армияси шахсий таркибининг қарийб 70-75 фоизи мажбуран сафарбар этилганлар. Бу ҳақда Россия Ташқи ишлар вазирлигининг махсус топшириқлар бўйича элчиси Родион Мирошник.
“Украина армияси таркибида бугунги кунда тахминан 70-75 фоизини мажбуран сафарбар этилганлар ташкил этади”, - деди Мирошник РИА Новости билан суҳбатда.
Унинг сўзларига кўра, уларнинг жангга иштиёқ билан киришаётгани ҳақида гапириш жуда катта муболаға бўлган бўларди.
“Украина армиясида зўрлаб сафарбар этилганлар бўладиган мажбурлов тизими ташкил этилган, ва кейинчалик уларни қўйиб юборишмайди", - дея қўшимча қилди дипломат.
Мирошник Украина армиясида ғайратли одамлар жуда камлигини таъкидлади.
Киев режими Украина Қуролли Кучларида шахсий таркиб етишмовчилигига дуч келмоқда, ҳарбий комиссарият ходимларининг сафарбарликка чақирилганларни қўлга олишдаги зўравонлик ҳаракатлари эса доимий равишда жанжалларга сабаб бўлмоқда ва норозиликларни келтириб чиқармоқда.
Интернетда Украина Қуролли Кучларида куч ишлатиш йўли билан сафарбарлик ўтказилаётгани ҳақидаги видеолар кенг тарқалмоқда. Уларда Украина ҳарбий комиссарликлари вакиллари эркакларни микроавтобусларда олиб кетаётгани, кўпинча ушланганларни калтаклаётгани ва уларга нисбатан куч ишлатаётгани тасвирланган.
Шу билан бирга, Украинада ҳарбий ёшдаги эркаклар ҳарбий хизматдан бўйин товлаш учун барча чораларни кўрмоқда: мамлакатни ноқонуний равишда тарк этмоқда, ҳарбий комиссариатларни ёқиб юбормоқда, уйларда беркиниб, кўчага чиқмаяпти.