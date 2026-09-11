https://sputniknews.uz/20260911/rossiya-60381018.html
Россия бутун дунё билан ҳамкорлик қилишга тайёр – Путин
Россия бутун дунё билан ҳамкорлик қилишга тайёр – Путин
Sputnik Ўзбекистон
Россия раҳбари мамлакат энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳисса қўшишга тайёрлигини билдирди. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T17:59+0500
2026-09-11T17:59+0500
2026-09-11T18:05+0500
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ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия бутун дунё, жумладан, Ғарб билан ҳамкорлик қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Нью-Деҳлидаги БРИКС Ишбилармонлар форумида маълум қилди.Унинг сўзларига кўра, мамлакат саноат, туризм ва бошқа соҳалардаги истиқболли ташаббусларга очиқ.Шунингдек, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳисса қўшишга тайёр.Путин Россия ўзининг миллий суверенитетини мустаҳкамлагани ва энди ишончли ҳамкорлар билан ҳамкорликни ривожлантираётганини қайд этди.
https://sputniknews.uz/20260903/putin-shif-bayonotlar-60185319.html
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дунёда, дунё янгиликлари, россия, владимир путин, брикс (brics)
дунёда, дунё янгиликлари, россия, владимир путин, брикс (brics)
Россия бутун дунё билан ҳамкорлик қилишга тайёр – Путин
17:59 11.09.2026 (янгиланди: 18:05 11.09.2026)
Россия раҳбари мамлакат энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳисса қўшишга тайёрлигини билдирди.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Россия бутун дунё, жумладан, Ғарб билан ҳамкорлик қилишга тайёр. Бу ҳақда Россия президенти Владимир Путин Нью-Деҳлидаги БРИКС Ишбилармонлар форумида маълум қилди.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат саноат, туризм ва бошқа соҳалардаги истиқболли ташаббусларга очиқ.
Шунингдек, энергетика ва озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга ҳисса қўшишга тайёр.
Путин Россия ўзининг миллий суверенитетини мустаҳкамлагани ва энди ишончли ҳамкорлар билан ҳамкорликни ривожлантираётганини қайд этди.