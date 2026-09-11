Ўзбекистон
ўзб
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://sputniknews.uz/20260911/ozbekiston-milliy-muzeyi-60378699.html
Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди
Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди
Sputnik Ўзбекистон
Мажмуанинг умумий майдони 3,9 гектарни, бино майдони эса 40 минг квадрат метрдан ортиқни ташкил этади. 11.09.2026, Sputnik Ўзбекистон
2026-09-11T17:01+0500
2026-09-11T18:09+0500
жамият
шавкат мирзиёев
музей
ўзбекистон
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60377852_0:228:2560:1668_1920x0_80_0_0_fcc92a9bbd84098d603c18507de6ae6f.jpg
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт марказида барпо этилаётган Ўзбекистон Миллий музейининг қурилиш жараёнини кўздан кечирди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.Музей қурилиши ўтган йил августида бошланганди.Мирзиёев музей ҳудудида олиб борилаётган кенг кўламли қурилиш-монтаж ишлари, объектлар пойдевори ва муҳандислик инфратузилмасини барпо этиш жараёни билан танишди.Қайд этилишича, музейнинг меъморий қиёфаси ва мазмун-моҳияти дунёдаги илғор тажрибалар асосида шакллантирилган. Лойиҳа машҳур япониялик меъмор Тадао Андо томонидан яратилган, экспозиция концепцияси эса Германиянинг “Atelier Brückner” ташкилоти томонидан тайёрланган.Мажмуанинг умумий майдони 3,9 гектарни, бино майдони эса 40 минг квадрат метрдан ортиқни ташкил этади. Иншоот 3 қаватли асосий бино ҳамда 2 қаватли ер ости қисмидан иборат бўлади.Музей майдонининг 60 фоизи таълим ва илмий фаолиятга ажратилади. Бу ерда кўргазма заллари, бой кутубхона, реставрация лабораториялари ва конференция заллари жойлашади.Бу маданий маскан бир вақтнинг ўзида 3 минг 500 нафаргача ташриф буюрувчини қабул қила олади. Бу ерда 10 мингга яқин тарихий ва санъат экспонатлари намойиш этилади.Бино қуриб битказилгач, атрофидаги Абулқосим мадрасаси, Халқлар дўстлиги саройи ва Миллий боғ билан биргаликда яхлит меъморий ансамблни ҳосил қилади.Франциянинг Лувр, АҚШнинг Метрополитен ва Британия музейлари каби дунёнинг нуфузли маданий муассасалари билан қўшма кўргазмалар ўтказиш бўйича ҳамкорлик йўлга қўйилади.Президент мутасаддиларга қурилиш ишларини белгиланган муддатларда ва юқори сифат стандартлари асосида бажариш бўйича топшириқлар берди.
https://sputniknews.uz/20260904/mirziyoev-zamonaviy-sanat-markazi-60214793.html
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Янгиликлар
uz_UZ
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/09/0b/60377852_0:0:2276:1706_1920x0_80_0_0_ae1fba0a663ec4e3621c0c1a101485a3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
жамият, шавкат мирзиёев, музей, ўзбекистон
жамият, шавкат мирзиёев, музей, ўзбекистон

Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

17:01 11.09.2026 (янгиланди: 18:09 11.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Национального музея Узбекистана в Ташкенте.
Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительства Национального музея Узбекистана в Ташкенте. - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 11.09.2026
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Мажмуанинг умумий майдони 3,9 гектарни, бино майдони эса 40 минг квадрат метрдан ортиқни ташкил этади.
ТОШКЕНТ, 11 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев пойтахт марказида барпо этилаётган Ўзбекистон Миллий музейининг қурилиш жараёнини кўздан кечирди. Бу ҳақда давлат раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Музей қурилиши ўтган йил августида бошланганди.
Мирзиёев музей ҳудудида олиб борилаётган кенг кўламли қурилиш-монтаж ишлари, объектлар пойдевори ва муҳандислик инфратузилмасини барпо этиш жараёни билан танишди.
Қайд этилишича, музейнинг меъморий қиёфаси ва мазмун-моҳияти дунёдаги илғор тажрибалар асосида шакллантирилган. Лойиҳа машҳур япониялик меъмор Тадао Андо томонидан яратилган, экспозиция концепцияси эса Германиянинг “Atelier Brückner” ташкилоти томонидан тайёрланган.
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди - Sputnik Ўзбекистон
1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди. - Sputnik Ўзбекистон
2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди - Sputnik Ўзбекистон
3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди. - Sputnik Ўзбекистон
4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

1/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

2/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

3/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди

4/4
© Пресс-служба президента Узбекистана

Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Миллий музейи қурилишини кўздан кечирди.

Мажмуанинг умумий майдони 3,9 гектарни, бино майдони эса 40 минг квадрат метрдан ортиқни ташкил этади. Иншоот 3 қаватли асосий бино ҳамда 2 қаватли ер ости қисмидан иборат бўлади.
Музей майдонининг 60 фоизи таълим ва илмий фаолиятга ажратилади. Бу ерда кўргазма заллари, бой кутубхона, реставрация лабораториялари ва конференция заллари жойлашади.
Бу маданий маскан бир вақтнинг ўзида 3 минг 500 нафаргача ташриф буюрувчини қабул қила олади. Бу ерда 10 мингга яқин тарихий ва санъат экспонатлари намойиш этилади.
Бино қуриб битказилгач, атрофидаги Абулқосим мадрасаси, Халқлар дўстлиги саройи ва Миллий боғ билан биргаликда яхлит меъморий ансамблни ҳосил қилади.
Франциянинг Лувр, АҚШнинг Метрополитен ва Британия музейлари каби дунёнинг нуфузли маданий муассасалари билан қўшма кўргазмалар ўтказиш бўйича ҳамкорлик йўлга қўйилади.
Президент мутасаддиларга қурилиш ишларини белгиланган муддатларда ва юқори сифат стандартлари асосида бажариш бўйича топшириқлар берди.
Президент Шавкат Мирзиёев посетил новый Центр современного искусства в Ташкенте - Sputnik Ўзбекистон, 1920, 04.09.2026
Мирзиёев янги Замонавий санъат марказини кўздан кечирди – фото
4 Сентябр, 18:04
Янгиликлар
Сиёсат
Дунёда
Иқтисод
Жамият
Миграция
Маданият
Спорт
Колумнистлар
Аналитика
Android APK
© 2026 Sputnik Барча ҳуқуқлар ҳимояланган. 18+
Янгиликлар лентаси
0