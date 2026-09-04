Мирзиёев янги Замонавий санъат марказини кўздан кечирди – фото
18:04 04.09.2026 (янгиланди: 18:14 04.09.2026)
© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Шавкат Мирзиёев посетил новый Центр современного искусства в Ташкенте
© Пресс-служба президента Узбекистана
Oбуна бўлиш
Марказ Ўзбекистонда замонавий санъатга ихтисослашган биринчи давлат муассасасидир.
ТОШКЕНТ, 4 сен – Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев Тошкент шаҳридаги янги Замонавий санъат марказига ташриф буюриб, бу ерда яратилган шароитлар билан танишди. Бу ҳақда Ўзбекистон раҳбари матбуот хизмати хабар берди.
Таъкидланишича, замонавий санъат маркази – Ўзбекистон Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармасининг етакчи лойиҳаларидан бири. Унинг барпо этилиши Мирзиёевнинг ташаббуси, мамлакатда маданиятни ривожлантириш, ижодий муҳитни қўллаб-қувватлаш ва халқаро маданий ҳамкорликни кенгайтириш борасида амалга оширилаётган изчил ишлар самарасидир.
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента Узбекистана
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
1/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
2/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
3/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
4/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
5/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
6/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
7/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
8/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
9/9
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент раҳбари ўзбек халқининг бой маданий мероси ва шонли тарихи бутун дунёда ҳақли равишда катта қизиқиш уйғотишини қайд этди. Сўнгги йилларда мамлакатда ушбу бебаҳо бойликни тиклаш, асраб-авайлаш ва кенг тарғиб қилиш бўйича тизимли ишлар йўлга қўйилди.
Шу билан бирга, Мирзиёев замонавий санъатни ҳам изчил ривожлантириш муҳимлигини таъкидлади. Замонавий санъат бугунги авлоднинг дунёқараши, ижодий изланишлари ва бунёдкорлик салоҳиятини намоён этиб, жаҳон ҳамжамияти билан маданий мулоқотни кенгайтириш, Янги Ўзбекистоннинг маданий қиёфасини янада мустаҳкамлаш учун муҳим имкониятлар яратади.
“Шу нуқтаи назардан, янги Замонавий санъат маркази ижодкорлар, кураторлар, тадқиқотчилар ва ёшлар учун очиқ майдонга, мамлакатимиз ва хориждаги замонавий санъат усталарини ўзига жалб этадиган масканга айланиши лозим. Бу ерда Ўзбекистоннинг бугунги маданий салоҳиятини халқаро майдонда намоён этадиган янги ғоялар, профессионал алоқалар ва лойиҳалар шаклланиши муҳим”, - дейилган хабарда.
Ушбу марказ Ўзбекистонда замонавий санъатга ихтисослашган биринчи давлат муассасасидир. Шу билан бирга, у Марказий Осиёда кўргазма, таълим, тадқиқот ва маърифий фаолиятни бирлаштирган бундай кўламдаги илк маданий мажмуа ҳисобланади.
Янги марказ 1912 йилда меъмор Вильгельм Гейнцельман лойиҳаси асосида барпо этилган тарихий бинода жойлашган. Дастлаб бу ерда трамвай депоси бўлган, кейинчалик бинодан дизель электр станцияси сифатида фойдаланилган.
Президент кўргазма ва таълим майдонлари, жамоат ҳудудларини кўздан кечирди. Мажмуада учрашувлар ва оммавий дастурлар учун майдонлар, концепт-дўкон ҳамда ресторан ташкил этилган. Кенг жамоатчилик учун очиқ ихтисослаштирилган кутубхона ва тадқиқот архивида санъат, визуал маданият ва танқидий назарияга оид адабиётлар ҳамда материаллар жамланган.
Марказда кўргазмалар, лекциялар, очиқ суҳбат ва муҳокамалар, фильм намойишлари, концертлар, перформанслар, ижодий устахоналар ва арт-резиденция дастурлари ташкил этилади.
Замонавий санъат марказининг расмий очилиши 6 сентябрга режалаштирилган.