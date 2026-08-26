https://sputniknews.uz/20260826/katta-langar-quron-59984784.html
Афросиёб деворий расмлари ва Катта Лангар Қуръони Доҳада намойиш этилади
Афросиёб деворий расмлари ва Катта Лангар Қуръони Доҳада намойиш этилади
Sputnik Ўзбекистон
Доҳадаги Ислом санъати музейида Ўзбекистоннинг исломий ва маданий меросига бағишланган кўргазма очилади. Экспозициядан еттита музейга тегишли 36 та ноёб экспонат ва коллекция ўрин олган.
2026-08-26T19:47+0500
2026-08-26T19:47+0500
2026-08-26T19:47+0500
қатар
маданият
ўзбекистон
кўргазма
афросиёб
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59984611_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_a22a439454ff8c732d633e80f9c827a8.jpg
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Қатар пойтахти Доҳадаги Ислом санъати музейида 3 сентябр куни “Uzbekistan: Heritage in Motion” кўргазмаси очилади. У 28 ноябргача давом этади, деб хабар берди Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси.Экспозицияда Ўзбекистоннинг еттита етакчи музейидан 36 та ноёб экспонат ва коллекция намойиш этилади. Улар орасида Афросиёб деворий расмлари, Катта Лангар Қуръони, Шарқшунослик институтининг нодир қўлёзмалари ва Бухоро кулолчилиги намуналари бор.Кўргазма Ўзбекистон маданий меросининг ислом тарқалишидан олдинги даврдан ҳозирги кунгача бўлган ривожини қамраб олади. Бу сўнгги 30 йил ичида мамлакат тарихини унинг замонавий маданий қиёфаси билан боғлиқ ҳолда тақдим этувчи илк халқаро кўргазма бўлади.Экспозиция тўртта мавзули бўлимга ажратилган. Уларда минтақанинг қадимий тарихи ва меъморий мероси, ислом цивилизациясининг илмий ютуқлари ҳамда анъанавий ҳунармандчилик ривожи акс эттирилади. Сомонийлар ва Темурийлар даври, шунингдек, Ўзбекистоннинг ислом дунёсидаги илм-фан, маданият ва санъат марказларидан бири сифатидаги ўрнига алоҳида эътибор қаратилади.Рассом Давлат Тошевнинг резидентлик дастури ҳам режалаштирилган. У 3–16 сентябрь кунлари маҳаллий ижодкорлар ва ташриф буюрувчилар учун Шарқ миниатюра санъати ҳамда “Абру-Баҳор” техникаси бўйича маҳорат дарсларини ўтказади.
https://sputniknews.uz/20230417/katta-langar-quroni-33988449.html
қатар
ўзбекистон
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Янгиликлар
uz_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07ea/08/1a/59984611_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3c3a159a7c1a4e4ea12a5f29fac48d39.jpg
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Ўзбекистон
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
қатар, маданият, ўзбекистон, кўргазма, афросиёб
қатар, маданият, ўзбекистон, кўргазма, афросиёб
Афросиёб деворий расмлари ва Катта Лангар Қуръони Доҳада намойиш этилади
Кўргазмада Ўзбекистоннинг еттита музейидан 36 та ноёб экспонат, жумладан, Афросиёб деворий расмлари, қўлёзмалар, миллий либослар ва заргарлик буюмлари намойиш этилади.
ТОШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Қатар пойтахти Доҳадаги Ислом санъати музейида 3 сентябр куни “Uzbekistan: Heritage in Motion” кўргазмаси очилади. У 28 ноябргача давом этади, деб хабар берди Маданият ва санъатни ривожлантириш жамғармаси.
Экспозицияда Ўзбекистоннинг еттита етакчи музейидан 36 та ноёб экспонат ва коллекция намойиш этилади. Улар орасида Афросиёб деворий расмлари, Катта Лангар Қуръони, Шарқшунослик институтининг нодир қўлёзмалари ва Бухоро кулолчилиги намуналари бор.
Шунингдек, XIX–XX асрларга оид миллий либослар, заргарлик буюмлари, ипак матолар ва анъанавий ҳунармандчилик асарлари кўргазмадан ўрин олган.
Кўргазма Ўзбекистон маданий меросининг ислом тарқалишидан олдинги даврдан ҳозирги кунгача бўлган ривожини қамраб олади. Бу сўнгги 30 йил ичида мамлакат тарихини унинг замонавий маданий қиёфаси билан боғлиқ ҳолда тақдим этувчи илк халқаро кўргазма бўлади.
Экспозиция тўртта мавзули бўлимга ажратилган. Уларда минтақанинг қадимий тарихи ва меъморий мероси, ислом цивилизациясининг илмий ютуқлари ҳамда анъанавий ҳунармандчилик ривожи акс эттирилади.
Сомонийлар ва Темурийлар даври, шунингдек, Ўзбекистоннинг ислом дунёсидаги илм-фан, маданият ва санъат марказларидан бири сифатидаги ўрнига алоҳида эътибор қаратилади.
Кўргазма доирасида маърузалар, маҳорат дарслари, анъанавий ҳунармандчилик намойишлари, икат ва ипак ишлаб чиқариш жараёнига бағишланган тақдимотлар ўтказилади.
Рассом Давлат Тошевнинг резидентлик дастури ҳам режалаштирилган. У 3–16 сентябрь кунлари маҳаллий ижодкорлар ва ташриф буюрувчилар учун Шарқ миниатюра санъати ҳамда “Абру-Баҳор” техникаси бўйича маҳорат дарсларини ўтказади.